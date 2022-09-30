https://ukraina.ru/20220930/1039248308.html
Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий
Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий - 30.09.2022 Украина.ру
Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий
30 сентября в 17:00 в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" в рамках... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T12:24
2022-09-30T12:24
2022-09-30T12:24
новости
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30 сентября в 17:00 в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" в рамках спецпроекта "Украинское досье". В мероприятии примут участие: Пресс-конференцию моделирует главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.В Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении регионов в состав Украины. Абсолютное большинство избирателей проголосовали "за". 30 сентября на 15:00 запланирована церемония подписания договоров о включении новых территорий в состав России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий
30 сентября в 17:00 в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
В мероприятии примут участие:
—Игорь Морозов - член комитета Совета Федерации по экономической политике,
—Александр Бородай - заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; глава Союза добровольцев Донбасса,
—Сергей Михеев - политолог, член Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду",
—Алексей Кочетков - политолог, координатор движения "Русский союз",
—Владимир Сальдо - глава Военно-гражданской администрации Херсонской области
—Александр Волга - глава Военно-гражданской администрации города Энергодар
Пресс-конференцию моделирует главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
В Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении регионов в состав Украины. Абсолютное большинство избирателей проголосовали "за".
30 сентября на 15:00 запланирована церемония подписания договоров о включении новых территорий в состав России.