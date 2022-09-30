https://ukraina.ru/20220930/1039248308.html

Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий

Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий - 30.09.2022 Украина.ру

Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий

30 сентября в 17:00 в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" в рамках... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T12:24

2022-09-30T12:24

2022-09-30T12:24

новости

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30 сентября в 17:00 в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" в рамках спецпроекта "Украинское досье". В мероприятии примут участие: Пресс-конференцию моделирует главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.В Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении регионов в состав Украины. Абсолютное большинство избирателей проголосовали "за". 30 сентября на 15:00 запланирована церемония подписания договоров о включении новых территорий в состав России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости