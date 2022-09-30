В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039233149.html
В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко
В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко - 30.09.2022 Украина.ру
В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко
В Донецкой Народной Республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны республики подписал 29 сентября глава ДНР Денис Пушили
2022-09-30T07:11
2022-09-30T07:24
денис пушилин
новости
олигарх
конфискация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_0:118:2895:1746_1920x0_80_0_0_ea8f033cd96ad2e0d1abf12c2694ef52.jpg.webp
Согласно тексту документа, находящаяся на территории республики недвижимость обозначенных лиц и компаний переходит в государственную собственность.Уточняется, что собственникам не будет выплачена компенсация за имущество, которого они лишились.В список лиц, которых лишили имущества, также попали лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка.В мае Пушилин распорядился национализировать объекты водо- и энергоснабжения, а также железнодорожную инфраструктуру на занятых военными ДНР территориях. В сентябре глава республики поручил перевести в госсобственность имущество украинского маслоэкстракционного комбината "Каргилл".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_5df75a049d529111c9813bb757140624.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
денис пушилин, новости, олигарх, конфискация
Денис Пушилин, Новости, олигарх, конфискация

В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко

07:11 30.09.2022 (обновлено: 07:24 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Донецкой Народной Республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны республики подписал 29 сентября глава ДНР Денис Пушили
Согласно тексту документа, находящаяся на территории республики недвижимость обозначенных лиц и компаний переходит в государственную собственность.
Уточняется, что собственникам не будет выплачена компенсация за имущество, которого они лишились.
В список лиц, которых лишили имущества, также попали лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка.
В мае Пушилин распорядился национализировать объекты водо- и энергоснабжения, а также железнодорожную инфраструктуру на занятых военными ДНР территориях. В сентябре глава республики поручил перевести в госсобственность имущество украинского маслоэкстракционного комбината "Каргилл".
 
Денис ПушилинНовостиолигархконфискация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы
09:08Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября
09:07Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет
09:04Дебет и кредит новых регионов. Что получает Россия и во сколько это ей обойдётся
08:50США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона
08:44Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР
08:32МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине
08:30Андрей Суздальцев: После референдумов Россия может активно бить по инфраструктуре Украины
08:27Главное на 30 сентября: в России и в мире
08:25Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт
08:13Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю
07:56Эксперт рассказал, сколько придется потратить на восстановление ДНР и ЛНР
07:47Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"
07:38Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах
07:26Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках"
07:11В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко
06:30Политолог-американист объяснил, почему произошло ЧП на "Северных потоках"
06:15Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии
06:00Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
05:45Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань
Лента новостейМолния