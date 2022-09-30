https://ukraina.ru/20220930/1039233149.html

В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко

В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко - 30.09.2022 Украина.ру

В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко

В Донецкой Народной Республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны республики подписал 29 сентября глава ДНР Денис Пушили

2022-09-30T07:11

2022-09-30T07:11

2022-09-30T07:24

денис пушилин

новости

олигарх

конфискация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_0:118:2895:1746_1920x0_80_0_0_ea8f033cd96ad2e0d1abf12c2694ef52.jpg.webp

Согласно тексту документа, находящаяся на территории республики недвижимость обозначенных лиц и компаний переходит в государственную собственность.Уточняется, что собственникам не будет выплачена компенсация за имущество, которого они лишились.В список лиц, которых лишили имущества, также попали лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка.В мае Пушилин распорядился национализировать объекты водо- и энергоснабжения, а также железнодорожную инфраструктуру на занятых военными ДНР территориях. В сентябре глава республики поручил перевести в госсобственность имущество украинского маслоэкстракционного комбината "Каргилл".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

денис пушилин, новости, олигарх, конфискация