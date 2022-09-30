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В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко
В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко - 30.09.2022 Украина.ру
В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко
В Донецкой Народной Республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны республики подписал 29 сентября глава ДНР Денис Пушили
2022-09-30T07:11
2022-09-30T07:11
2022-09-30T07:24
денис пушилин
новости
олигарх
конфискация
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Согласно тексту документа, находящаяся на территории республики недвижимость обозначенных лиц и компаний переходит в государственную собственность.Уточняется, что собственникам не будет выплачена компенсация за имущество, которого они лишились.В список лиц, которых лишили имущества, также попали лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка.В мае Пушилин распорядился национализировать объекты водо- и энергоснабжения, а также железнодорожную инфраструктуру на занятых военными ДНР территориях. В сентябре глава республики поручил перевести в госсобственность имущество украинского маслоэкстракционного комбината "Каргилл".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, новости, олигарх, конфискация
Денис Пушилин, Новости, олигарх, конфискация
В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко
07:11 30.09.2022 (обновлено: 07:24 30.09.2022)
В Донецкой Народной Республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны республики подписал 29 сентября глава ДНР Денис Пушили
Согласно тексту
документа, находящаяся на территории республики недвижимость обозначенных лиц и компаний переходит в государственную собственность.
Уточняется, что собственникам не будет выплачена компенсация за имущество, которого они лишились.
В список лиц, которых лишили имущества, также попали лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка.
В мае Пушилин распорядился национализировать объекты водо- и энергоснабжения, а также железнодорожную инфраструктуру на занятых военными ДНР территориях. В сентябре глава республики поручил перевести в госсобственность имущество украинского маслоэкстракционного комбината "Каргилл".