https://ukraina.ru/20220930/1039229971.html
Главное на 30 сентября: в России и в мире
Главное на 30 сентября: в России и в мире - 30.09.2022 Украина.ру
Главное на 30 сентября: в России и в мире
В состав России включат четыре новых региона, в ООН обсудят диверсию на российских газопроводах "Северного потока". Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
2022-09-30T08:27
2022-09-30T08:27
2022-09-30T08:27
новости
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РоссияВ состав России примут четыре бывших региона Украины: Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную и Луганскую Народную Республики. В Государственной Думе состоится церемония подписания договоров о включении в Российскую Федерацию новых субъектов.В 15:00 запланировано выступление президента России Владимира Путина. Также Путин встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, ЛДНР.В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоится пресс-конференция "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию".Участники:На Васильевском спуске в Москве состоится праздничный концерт, посвященный вхождению в состав России новых регионов.МирВ Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на газопроводе "Северный поток"В ночь на 26 сентября на трех нитках газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла утечка, резко упало давление газа. В компании Nord Stream AG 27 сентября заявили о физических повреждениях в районе северо-востока от датского острова Борнхольм.Шведские и датские морские власти установили 5-мильную охранную зону вокруг указанных мест. Причины инцидента установят после расследования. Предварительно в СМИ сообщают о возможных подводных взрывах, зафиксированных сейсмологами.В Германии заявили, что если газопровод не починят в кратчайшие сроки, он больше никогда не будет работать. В трубы попадет соленая вода, начнется коррозия металла.В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Главное на 30 сентября: в России и в мире
В состав России включат четыре новых региона, в ООН обсудят диверсию на российских газопроводах "Северного потока". Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
В состав России примут четыре бывших региона Украины: Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную и Луганскую Народную Республики. В Государственной Думе состоится церемония подписания договоров о включении в Российскую Федерацию новых субъектов.
В 15:00 запланировано выступление президента России Владимира Путина. Также Путин встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, ЛДНР.
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоится пресс-конференция "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию".
—член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов;
—заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай;
—политолог, член Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Михеев;
—политолог, координатор движения "Русский союз" Алексей Кочетков;
—глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо;
—глава Военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга.
На Васильевском спуске в Москве состоится праздничный концерт, посвященный вхождению в состав России новых регионов.
В Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на газопроводе "Северный поток"
В ночь на 26 сентября на трех нитках газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла утечка, резко упало давление газа. В компании Nord Stream AG 27 сентября заявили о физических повреждениях в районе северо-востока от датского острова Борнхольм.
Шведские и датские морские власти установили 5-мильную охранную зону вокруг указанных мест. Причины инцидента установят после расследования. Предварительно в СМИ сообщают о возможных подводных взрывах, зафиксированных сейсмологами.
В Германии заявили, что если газопровод не починят в кратчайшие сроки, он больше никогда не будет работать. В трубы попадет соленая вода, начнется коррозия металла.
В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.