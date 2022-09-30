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Главное на 30 сентября: в России и в мире

Главное на 30 сентября: в России и в мире - 30.09.2022 Украина.ру

Главное на 30 сентября: в России и в мире

В состав России включат четыре новых региона, в ООН обсудят диверсию на российских газопроводах "Северного потока". Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру

2022-09-30T08:27

2022-09-30T08:27

2022-09-30T08:27

новости

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РоссияВ состав России примут четыре бывших региона Украины: Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную и Луганскую Народную Республики. В Государственной Думе состоится церемония подписания договоров о включении в Российскую Федерацию новых субъектов.В 15:00 запланировано выступление президента России Владимира Путина. Также Путин встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, ЛДНР.В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоится пресс-конференция "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию".Участники:На Васильевском спуске в Москве состоится праздничный концерт, посвященный вхождению в состав России новых регионов.МирВ Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на газопроводе "Северный поток"В ночь на 26 сентября на трех нитках газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла утечка, резко упало давление газа. В компании Nord Stream AG 27 сентября заявили о физических повреждениях в районе северо-востока от датского острова Борнхольм.Шведские и датские морские власти установили 5-мильную охранную зону вокруг указанных мест. Причины инцидента установят после расследования. Предварительно в СМИ сообщают о возможных подводных взрывах, зафиксированных сейсмологами.В Германии заявили, что если газопровод не починят в кратчайшие сроки, он больше никогда не будет работать. В трубы попадет соленая вода, начнется коррозия металла.В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.

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новости