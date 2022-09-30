Главное на 30 сентября: в России и в мире - 30.09.2022 Украина.ру
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Главное на 30 сентября: в России и в мире
Главное на 30 сентября: в России и в мире - 30.09.2022 Украина.ру
Главное на 30 сентября: в России и в мире
В состав России включат четыре новых региона, в ООН обсудят диверсию на российских газопроводах "Северного потока". Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
2022-09-30T08:27
2022-09-30T08:27
новости
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РоссияВ состав России примут четыре бывших региона Украины: Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную и Луганскую Народную Республики. В Государственной Думе состоится церемония подписания договоров о включении в Российскую Федерацию новых субъектов.В 15:00 запланировано выступление президента России Владимира Путина. Также Путин встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, ЛДНР.В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоится пресс-конференция "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию".Участники:На Васильевском спуске в Москве состоится праздничный концерт, посвященный вхождению в состав России новых регионов.МирВ Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на газопроводе "Северный поток"В ночь на 26 сентября на трех нитках газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла утечка, резко упало давление газа. В компании Nord Stream AG 27 сентября заявили о физических повреждениях в районе северо-востока от датского острова Борнхольм.Шведские и датские морские власти установили 5-мильную охранную зону вокруг указанных мест. Причины инцидента установят после расследования. Предварительно в СМИ сообщают о возможных подводных взрывах, зафиксированных сейсмологами.В Германии заявили, что если газопровод не починят в кратчайшие сроки, он больше никогда не будет работать. В трубы попадет соленая вода, начнется коррозия металла.В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.
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новости
Новости

Главное на 30 сентября: в России и в мире

08:27 30.09.2022
 
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© rawpixel.com
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В состав России включат четыре новых региона, в ООН обсудят диверсию на российских газопроводах "Северного потока". Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
Россия
В состав России примут четыре бывших региона Украины: Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную и Луганскую Народную Республики. В Государственной Думе состоится церемония подписания договоров о включении в Российскую Федерацию новых субъектов.
В 15:00 запланировано выступление президента России Владимира Путина. Также Путин встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, ЛДНР.
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоится пресс-конференция "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию".
Участники:
  • член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов;
  • заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай;
  • политолог, член Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Михеев;
  • политолог, координатор движения "Русский союз" Алексей Кочетков;
  • глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо;
  • глава Военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга.
На Васильевском спуске в Москве состоится праздничный концерт, посвященный вхождению в состав России новых регионов.
Мир
В Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на газопроводе "Северный поток"
В ночь на 26 сентября на трех нитках газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла утечка, резко упало давление газа. В компании Nord Stream AG 27 сентября заявили о физических повреждениях в районе северо-востока от датского острова Борнхольм.
Шведские и датские морские власти установили 5-мильную охранную зону вокруг указанных мест. Причины инцидента установят после расследования. Предварительно в СМИ сообщают о возможных подводных взрывах, зафиксированных сейсмологами.
В Германии заявили, что если газопровод не починят в кратчайшие сроки, он больше никогда не будет работать. В трубы попадет соленая вода, начнется коррозия металла.
В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.
 
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