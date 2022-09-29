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Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму

Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму - 29.09.2022 Украина.ру

Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму

Представители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР приехали в Москву. В Государственной Думе выступят депутаты из этих регионов. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале

2022-09-29T12:01

2022-09-29T12:01

2022-09-29T12:01

новости

кирилл стремоусов

госдума

херсонская область

украина

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Стремоусов записал видеозапись из холла российского парламента."Здесь будут ребята из Херсонской области, Запорожской, Донецкой Народной Республики, Луганской... Мы будем представлять интересы освобожденных территорий, будем развивать, вкладывать. Будем показывать, что Россия - это большая, очень мудрая, добрая, справедливая страна, а главное - единая, как никогда", - сказал Стремоусов. Он пожелал Владимиру Зеленскому и "всем, кто злорадствовал", добра, счастья, любви и "немножко разума".

https://ukraina.ru/20220919/1038840548.html

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новости, кирилл стремоусов, госдума, херсонская область, украина