Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму - 29.09.2022 Украина.ру
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Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму
Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму - 29.09.2022 Украина.ру
Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму
Представители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР приехали в Москву. В Государственной Думе выступят депутаты из этих регионов. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале
2022-09-29T12:01
2022-09-29T12:01
новости
кирилл стремоусов
госдума
херсонская область
украина
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Стремоусов записал видеозапись из холла российского парламента."Здесь будут ребята из Херсонской области, Запорожской, Донецкой Народной Республики, Луганской... Мы будем представлять интересы освобожденных территорий, будем развивать, вкладывать. Будем показывать, что Россия - это большая, очень мудрая, добрая, справедливая страна, а главное - единая, как никогда", - сказал Стремоусов. Он пожелал Владимиру Зеленскому и "всем, кто злорадствовал", добра, счастья, любви и "немножко разума".
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452
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новости, кирилл стремоусов, госдума, херсонская область, украина
Новости, Кирилл Стремоусов, Госдума, Херсонская область, Украина

Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму

12:01 29.09.2022
 
© скриншотЗамглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в ГД РФ
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в ГД РФ
© скриншот
Читать в
Представители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР приехали в Москву. В Государственной Думе выступят депутаты из этих регионов. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале
Стремоусов записал видеозапись из холла российского парламента.
"Здесь будут ребята из Херсонской области, Запорожской, Донецкой Народной Республики, Луганской... Мы будем представлять интересы освобожденных территорий, будем развивать, вкладывать. Будем показывать, что Россия - это большая, очень мудрая, добрая, справедливая страна, а главное - единая, как никогда", - сказал Стремоусов.
Он пожелал Владимиру Зеленскому и "всем, кто злорадствовал", добра, счастья, любви и "немножко разума".
Кирилл Стремоусов
19 сентября, 08:10
Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить егоСемья заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова ежедневно получает угрозы. Об этом политик сообщил 18 сентября в видеоинтервью французским журналистам, опубликованном в его Telegram
 
НовостиКирилл СтремоусовГосдумаХерсонская областьУкраина
 
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