https://ukraina.ru/20220929/1039192310.html

Публицист TAC Карпентер заявил, что украинский кризис стал одной из трех разрушительных ошибок США

Публицист TAC Карпентер заявил, что украинский кризис стал одной из трех разрушительных ошибок США - 29.09.2022 Украина.ру

Публицист TAC Карпентер заявил, что украинский кризис стал одной из трех разрушительных ошибок США

Американские политики регулярно совершают ошибки, которые приводят к разрушительным провалам во внешней политике, среди них и кризис на Украине, написал в статье для The American Conservative старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Каттона, публицист Тед Карпентер

2022-09-29T07:37

2022-09-29T07:37

2022-09-29T07:37

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Он добавил, что только небольшая часть заокеанских "авантюр" США проходили по плану, СМИ же предпочитают умалчивать об этих внешнеполитических катастрофах.Автор выделил три главные ошибки, которые регулярно совершают Штаты. Вашингтону необходимо отказаться от попытки переделать другие страны и навязать им чуждые ценности, перестать ввязываться в войны для смещения неугодных режимов и научиться отличать основные национальные интересы от периферийных, как это было на Украине, подчеркнул Карпентер.В заключение Карпентер заявил, что если не исправить эти ошибки, то американские власти пойдут на еще более страшные авантюры, причем ущерб в истории с Украиной может превзойти последствия от прошлых ошибок Вашингтона.

https://ukraina.ru/20220929/1039191849.html

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новости, сша, украина