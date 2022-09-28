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США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы

США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы - 28.09.2022 Украина.ру

США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы

Вашингтон не будет запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

2022-09-28T07:38

2022-09-28T07:38

2022-09-28T07:38

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По его словам, Киев имеет право защищать себя "на всей своей территории".Также США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины, подчеркнул Блинкен.Он добавил, что киевский режим продолжит делать все для "возвращения земель", а Штаты и дальше будут оказывать поддержку.Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации.Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября и завершилось 27 сентября.

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новости, украина, сша