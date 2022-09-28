США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы - 28.09.2022 Украина.ру
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США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы
США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы - 28.09.2022 Украина.ру
США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы
Вашингтон не будет запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
2022-09-28T07:38
2022-09-28T07:38
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украина
сша
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По его словам, Киев имеет право защищать себя "на всей своей территории".Также США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины, подчеркнул Блинкен.Он добавил, что киевский режим продолжит делать все для "возвращения земель", а Штаты и дальше будут оказывать поддержку.Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации.Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября и завершилось 27 сентября.
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новости, украина, сша
Новости, Украина, США

США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы

07:38 28.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
© Пресс-служба МИД РФ
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Вашингтон не будет запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
По его словам, Киев имеет право защищать себя "на всей своей территории".
Также США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины, подчеркнул Блинкен.
Он добавил, что киевский режим продолжит делать все для "возвращения земель", а Штаты и дальше будут оказывать поддержку.
Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации.
Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября и завершилось 27 сентября.
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