https://ukraina.ru/20220928/1039149977.html
США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы
США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы - 28.09.2022 Украина.ру
США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы
Вашингтон не будет запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
2022-09-28T07:38
2022-09-28T07:38
2022-09-28T07:38
новости
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/39/1033033945_0:254:1989:1373_1920x0_80_0_0_33147d1c8ff332e263efe79c6bbb722a.jpg.webp
По его словам, Киев имеет право защищать себя "на всей своей территории".Также США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины, подчеркнул Блинкен.Он добавил, что киевский режим продолжит делать все для "возвращения земель", а Штаты и дальше будут оказывать поддержку.Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации.Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября и завершилось 27 сентября.
https://ukraina.ru/20220927/1039114982.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/39/1033033945_0:7:1989:1499_1920x0_80_0_0_2d41a63a2d95bbd8aa47e41c9ce7fd3e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша
США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы
Вашингтон не будет запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
По его словам, Киев имеет право защищать себя "на всей своей территории".
Также США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины, подчеркнул Блинкен.
Он добавил, что киевский режим продолжит делать все для "возвращения земель", а Штаты и дальше будут оказывать поддержку.
Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации.
Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября и завершилось 27 сентября.