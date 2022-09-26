https://ukraina.ru/20220926/1039080319.html
"Воюем за свою землю и будем стоять до конца" - артиллеристы в ЛНР. Спецрепортаж
"Воюем за свою землю и будем стоять до конца" - артиллеристы в ЛНР. Спецрепортаж - 26.09.2022 Украина.ру
"Воюем за свою землю и будем стоять до конца" - артиллеристы в ЛНР. Спецрепортаж
Военнослужащие Народной милиции ЛНР призвали украинские войска добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Сделали они это в районе Соледара при помощи... Украина.ру, 26.09.2022
2022-09-26T10:43
2022-09-26T10:43
2022-09-26T10:43
лнр
сво
видео
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР призвали украинские войска добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Сделали они это в районе Соледара при помощи специальных агитационных снарядов, запущенных из самоходной артиллерийской установки "Гвоздика". Бойцы не сомневаются в том, что среди вооружённых формирований украинского режима ещё остались здравомыслящие люди, которые не хотят проливать кровь во имя чужих интересов.Подробности - в видеосюжете корреспондента Украина.ру Кирилла Курбатова.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лнр, сво, видео, видео
"Воюем за свою землю и будем стоять до конца" - артиллеристы в ЛНР. Спецрепортаж
Военнослужащие Народной милиции ЛНР призвали украинские войска добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Сделали они это в районе Соледара при помощи специальных агитационных снарядов, запущенных из самоходной артиллерийской установки "Гвоздика". Бойцы не сомневаются в том, что среди вооружённых формирований украинского режима ещё остались здравомыслящие люди, которые не хотят проливать кровь во имя чужих интересов.
Подробности - в видеосюжете корреспондента Украина.ру Кирилла Курбатова.