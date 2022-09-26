"Воюем за свою землю и будем стоять до конца" - артиллеристы в ЛНР. Спецрепортаж - 26.09.2022 Украина.ру
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"Воюем за свою землю и будем стоять до конца" - артиллеристы в ЛНР. Спецрепортаж
"Воюем за свою землю и будем стоять до конца" - артиллеристы в ЛНР. Спецрепортаж - 26.09.2022 Украина.ру
"Воюем за свою землю и будем стоять до конца" - артиллеристы в ЛНР. Спецрепортаж
Военнослужащие Народной милиции ЛНР призвали украинские войска добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Сделали они это в районе Соледара при помощи... Украина.ру, 26.09.2022
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР призвали украинские войска добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Сделали они это в районе Соледара при помощи специальных агитационных снарядов, запущенных из самоходной артиллерийской установки "Гвоздика". Бойцы не сомневаются в том, что среди вооружённых формирований украинского режима ещё остались здравомыслящие люди, которые не хотят проливать кровь во имя чужих интересов.Подробности - в видеосюжете корреспондента Украина.ру Кирилла Курбатова.
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ЛНР, СВО, Видео

"Воюем за свою землю и будем стоять до конца" - артиллеристы в ЛНР. Спецрепортаж

10:43 26.09.2022
 
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР призвали украинские войска добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Сделали они это в районе Соледара при помощи специальных агитационных снарядов, запущенных из самоходной артиллерийской установки "Гвоздика". Бойцы не сомневаются в том, что среди вооружённых формирований украинского режима ещё остались здравомыслящие люди, которые не хотят проливать кровь во имя чужих интересов.
Подробности - в видеосюжете корреспондента Украина.ру Кирилла Курбатова.
 
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