Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме - 25.09.2022 Украина.ру
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Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме
Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме - 25.09.2022 Украина.ру
Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме
Около 20 иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России из-за проблем с визами. Об этом 25 сентября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2022-09-25T08:24
2022-09-25T08:24
референдум
рогов
новости
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Он отметил, что "наблюдателей приехало намного меньше", чем надеялись власти Запорожья.При этом Рогов уточнил, что проблемы с визами возникли у наблюдателей "именно из недружественных стран".Ранее итальянский наблюдатель на референдуме в Запорожской области, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата допустил санкции из-за своего присутствия на референдуме.Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов проходят с 23 по 27 сентября.
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референдум, рогов, новости
референдум, Рогов, Новости

Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме

08:24 25.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Около 20 иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России из-за проблем с визами. Об этом 25 сентября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Он отметил, что "наблюдателей приехало намного меньше", чем надеялись власти Запорожья.

"Просто маленькие сроки, людям надо было визу в Россию получить, чтобы добраться к нам. Два десятка человек просто не успели", — пояснил он.

При этом Рогов уточнил, что проблемы с визами возникли у наблюдателей "именно из недружественных стран".
Ранее итальянский наблюдатель на референдуме в Запорожской области, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата допустил санкции из-за своего присутствия на референдуме.
Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов проходят с 23 по 27 сентября.
 
референдумРоговНовости
 
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