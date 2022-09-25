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Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме

Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме - 25.09.2022 Украина.ру

Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме

Около 20 иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России из-за проблем с визами. Об этом 25 сентября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2022-09-25T08:24

2022-09-25T08:24

2022-09-25T08:24

референдум

рогов

новости

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Он отметил, что "наблюдателей приехало намного меньше", чем надеялись власти Запорожья.При этом Рогов уточнил, что проблемы с визами возникли у наблюдателей "именно из недружественных стран".Ранее итальянский наблюдатель на референдуме в Запорожской области, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата допустил санкции из-за своего присутствия на референдуме.Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов проходят с 23 по 27 сентября.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

референдум, рогов, новости