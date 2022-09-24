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Группа стран во главе с США заявила об обеспокоенности угрозами ядерным объектам на Украине

Группа стран во главе с США заявила об обеспокоенности угрозами ядерным объектам на Украине - 24.09.2022 Украина.ру

Группа стран во главе с США заявила об обеспокоенности угрозами ядерным объектам на Украине

Министры иностранных дел нескольких стран, включая США, выразили обеспокоенность угрозами безопасности гражданских ядерных объектов на Украине. Об этом говорится в распространённом ими 23 сентября заявлении

2022-09-24T10:30

2022-09-24T10:30

2022-09-24T10:30

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Оно выпущено от имени министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Украины, США, а также представителей Южной Кореи и Швейцарии и Представителя ЕС по иностранным делам.В заявлении утверждается, что первопричиной угрожающей ситуации стал "захват и милитаризация Россией Запорожской АЭС".В документе также говорится, что итоги референдума о присоединении к России в Запорожской области не будут признаваться подписавшими его странами.Крупнейшая в Европе с атомная станция с марта находится под охраной российских военных и в течение последних месяцев подвергается регулярным обстрелам сил киевского режима. Запад возлагает ответственность за обстрелы на Россию, при этом западные СМИ в сообщениях на эту тему обычно излагают версии Москвы и Киева, утверждая, что “не могут проверить” реальную ситуацию и определить виновника обстрелов.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси. Представители "Росатома" и украинские сотрудники ЗАЭС провели по её территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах ВСУ. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС, но не назвала ответственную за эти действия сторону.

https://ukraina.ru/20220915/1038779517.html

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новости, спецоперация, запорожская аэс, магатэ, сша, мид, япония, германия, италия, канада, великобритания, франция, швейцария, южная корея