Группа стран во главе с США заявила об обеспокоенности угрозами ядерным объектам на Украине
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Министры иностранных дел нескольких стран, включая США, выразили обеспокоенность угрозами безопасности гражданских ядерных объектов на Украине. Об этом говорится в распространённом ими 23 сентября заявлении
Оно выпущено от имени министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Украины, США, а также представителей Южной Кореи и Швейцарии и Представителя ЕС по иностранным делам.
В заявлении утверждается, что первопричиной угрожающей ситуации стал "захват и милитаризация Россией Запорожской АЭС".
Напоминаем, что повышенные риски ядерного происшествия будут оставаться опасно высокими до тех пор, пока Россия будет оставаться на территории ЗАЭС. Российская Федерация должна немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины
В документе также говорится, что итоги референдума о присоединении к России в Запорожской области не будут признаваться подписавшими его странами.
Крупнейшая в Европе с атомная станция с марта находится под охраной российских военных и в течение последних месяцев подвергается регулярным обстрелам сил киевского режима.
Запад возлагает ответственность за обстрелы на Россию, при этом западные СМИ в сообщениях на эту тему обычно излагают версии Москвы и Киева, утверждая, что “не могут проверить” реальную ситуацию и определить виновника обстрелов.
15 сентября, 19:30Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС После остановки 6-го энергоблока ЗАЭС там идёт процесс восстановления и устранения повреждений, причинённых постоянными обстрелами со стороны киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси. Представители "Росатома" и украинские сотрудники ЗАЭС провели по её территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах ВСУ. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе.
По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС, но не назвала ответственную за эти действия сторону.