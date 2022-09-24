https://ukraina.ru/20220924/1039016105.html

"Горя больше, чем возможно вынести": журналист рассказал, как люди в Донецке научились переживать горе

"Горя больше, чем возможно вынести": журналист рассказал, как люди в Донецке научились переживать горе - 24.09.2022 Украина.ру

"Горя больше, чем возможно вынести": журналист рассказал, как люди в Донецке научились переживать горе

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как люди переживали гибель девочки-балерины в Донецке

2022-09-24T04:45

2022-09-24T04:45

2022-09-24T04:45

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По его словам, когда люди слышат - "раненые" - думают: "Ну, слава Богу, что хоть живые". Психика адаптируется к страданиям. После обстрелов люди несут цветы к месту трагедии. Это стандартная практика уже стала. Так они выражают свое горе – сделать хоть что-то, хоть как-то, рассказывает Гомольский.Людей гибнет слишком много, и все жители боятся быть забытыми в этом плане, признает он.Горя в Донецке и его окрестностях больше, чем человек способен вынести, поэтому он просто не сможет выжить, если будет рефлексировать как в мирной жизни, добавляет он.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220921/1038949924.html

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новости, украина, донецк, журналист, обстрелы