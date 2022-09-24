"Горя больше, чем возможно вынести": журналист рассказал, как люди в Донецке научились переживать горе - 24.09.2022 Украина.ру
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"Горя больше, чем возможно вынести": журналист рассказал, как люди в Донецке научились переживать горе
"Горя больше, чем возможно вынести": журналист рассказал, как люди в Донецке научились переживать горе - 24.09.2022 Украина.ру
"Горя больше, чем возможно вынести": журналист рассказал, как люди в Донецке научились переживать горе
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как люди переживали гибель девочки-балерины в Донецке
2022-09-24T04:45
2022-09-24T04:45
новости
украина
донецк
журналист
обстрелы
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По его словам, когда люди слышат - "раненые" - думают: "Ну, слава Богу, что хоть живые". Психика адаптируется к страданиям. После обстрелов люди несут цветы к месту трагедии. Это стандартная практика уже стала. Так они выражают свое горе – сделать хоть что-то, хоть как-то, рассказывает Гомольский.Людей гибнет слишком много, и все жители боятся быть забытыми в этом плане, признает он.Горя в Донецке и его окрестностях больше, чем человек способен вынести, поэтому он просто не сможет выжить, если будет рефлексировать как в мирной жизни, добавляет он.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038949924.html
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новости, украина, донецк, журналист, обстрелы
Новости, Украина, Донецк, журналист, обстрелы

"Горя больше, чем возможно вынести": журналист рассказал, как люди в Донецке научились переживать горе

04:45 24.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанк"Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка
Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как люди переживали гибель девочки-балерины в Донецке
И это мы еще не говорим о раненых. Не всем понятно, но осколочно-взрывные ранения просто кошмарны. Люди часто после них в больнице умирают, либо остаются инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Это довольно страшная штука.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
По его словам, когда люди слышат - "раненые" - думают: "Ну, слава Богу, что хоть живые". Психика адаптируется к страданиям. После обстрелов люди несут цветы к месту трагедии. Это стандартная практика уже стала. Так они выражают свое горе – сделать хоть что-то, хоть как-то, рассказывает Гомольский.
Людей гибнет слишком много, и все жители боятся быть забытыми в этом плане, признает он.
Когда погибла девочка-балерина, люди пошли, повесили пуанты на дереве, принесли цветы, поставили фотографию. Так специфически переносим горе, когда горя слишком много.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Горя в Донецке и его окрестностях больше, чем человек способен вынести, поэтому он просто не сможет выжить, если будет рефлексировать как в мирной жизни, добавляет он.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Заголовок открываемого материала
05:00"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстрелам
04:45"Горя больше, чем возможно вынести": журналист рассказал, как люди в Донецке научились переживать горе
04:30Политолог рассказал, что следует ожидать от киевского режима в дни проведения референдума
04:15Ходаковский: мобилизация - следствие референдумов
04:07"Передвигаются бегом": журналист рассказал, как проходят будни дончан
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