Ходаковский: мобилизация - следствие референдумов

"Это четко взаимоувязанные явления, потому что с назначением референдумов и с уже продемонстрированной готовностью результат этих референдумов признать, мы меняем полностью статус спецоперации. Даже если официально никаких не будет сделано новых заявлений по поводу ее целей и задач, но каждый понимает, что если наши территории будут приняты в состав Российской Федерации, то российские подразделения, воюющие на линии фронта, уже не просто будут заниматься денацификацией и демилитаризацией – они будут защищать свою территорию, свою землю", - сказал полковник.