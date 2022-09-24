Ходаковский: мобилизация - следствие референдумов - 24.09.2022 Украина.ру
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Ходаковский: мобилизация - следствие референдумов
Ходаковский: мобилизация - следствие референдумов - 24.09.2022 Украина.ру
Ходаковский: мобилизация - следствие референдумов
Темы референдумов и мобилизации нельзя "отрывать" друг от друга, поскольку это взаимосвязанные процессы, где одно вытекает из другого. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский
2022-09-24T04:15
2022-09-24T04:15
новости
александр ходаковский
днр
мобилизация
референдум
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Он пояснил, что в этом случае российская армия будет уже не действующим за пределами страны контингентом, поэтому логично, что мобилизацию нужно рассматривать как следствие проведения референдумов и присоединения к государству новых территорий, ведь в этом случае у страны появятся новые смыслы и задачи.Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220923/1039006130.html
Украина.ру
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новости, александр ходаковский, днр, мобилизация, референдум
Новости, Александр Ходаковский, ДНР, мобилизация, референдум

Ходаковский: мобилизация - следствие референдумов

04:15 24.09.2022
 
© Фото : из личного архива А.Ходаковского
- РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Фото : из личного архива А.Ходаковского
Читать в
Темы референдумов и мобилизации нельзя "отрывать" друг от друга, поскольку это взаимосвязанные процессы, где одно вытекает из другого. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский
"Это четко взаимоувязанные явления, потому что с назначением референдумов и с уже продемонстрированной готовностью результат этих референдумов признать, мы меняем полностью статус спецоперации. Даже если официально никаких не будет сделано новых заявлений по поводу ее целей и задач, но каждый понимает, что если наши территории будут приняты в состав Российской Федерации, то российские подразделения, воюющие на линии фронта, уже не просто будут заниматься денацификацией и демилитаризацией – они будут защищать свою территорию, свою землю", - сказал полковник.
Он пояснил, что в этом случае российская армия будет уже не действующим за пределами страны контингентом, поэтому логично, что мобилизацию нужно рассматривать как следствие проведения референдумов и присоединения к государству новых территорий, ведь в этом случае у страны появятся новые смыслы и задачи.
Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь:
Александр Ходаковский интервью
Вчера, 09:24
Александр Ходаковский о том, как между собой связаны референдум в Донбассе и частичная мобилизация в РФ
 
НовостиАлександр ХодаковскийДНРмобилизацияреферендум
 
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