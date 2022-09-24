Как и почему на Украине появилась русофобия? - 24.09.2022 Украина.ру
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Как и почему на Украине появилась русофобия?
Как и почему на Украине появилась русофобия? - 24.09.2022 Украина.ру
Как и почему на Украине появилась русофобия?
Украина.ру, 24.09.2022
2022-09-24T10:48
2022-09-24T10:48
эксклюзив
украина
донбасс
русофобия
павел рудяков
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Дегуманизация жителей Донбасса на Украине проводилась в рамках общей политики русофобии по образцу расчеловечивания сербов Западом, утверждал при жизни известный украинский политолог Павел Рудяков, о чем неоднократно говорил в своих интервью изданию Украина.ру.Весной 2021 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что называть Донецкую и Луганскую области Донбассом неправильно, так как это слово — нарратив, навязанный Россией.Слова чиновника столь высокого ранга могут служить примером того, как власти Украины отказывают в праве на существование самобытному, но неудобному с точки зрения концепции моноэтнического государства региону.Комментарий Павла Рудякова:— Данилов — это услужливый идиот, который почувствовал власть и потерял связь с реальностью, возомнив себя не тем, кто он есть. Слова Данилова нет смысла обсуждать. Это недалёкий человек, который возомнил себя не только стратегом, карающим мечом, но и мыслителем. Ему не отведено много времени.Что касается донбассофобии, то она же культивировалась. На днях была скорбная годовщина агрессии США и НАТО против Югославии. В 1999 году вечером 24 марта упали первые бомбы и ракеты…Югославский кризис был связан в первую очередь с ослаблением Сербии. Тогда США как сопровождение запустили кампанию по дискредитации и дегуманизации сербов, которую подхватили европейцы.Наш известный политический деятель, поэт, ныне покойный, к сожалению, Борис Олейник написал эссе "Сатанизация сербов: кому она нужна?". По этой технологической модели в 2014 году началась сатанизация и дегуманизация Донбасса, как поступили с сербами, чтобы убивать женщин, детей и стариков.Это стало возможным благодаря очень мощной обработке общественного сознания. Обыденное сознание склонно к бинарности, к черно-белому восприятию. Кроме того, сыграл свою роль патриотизм в майданной интерпретации. Стало значительно больше людей, которых нельзя было заподозрить в том, что они могут воспринять донбассофобию, русофобию и культивирование таких исторических персонажей, как Шухевич и Бандера.О гуманитарной политике— Мой отец — коренной одессит, мы украинцы. В словаре русских фамилий нет фамилии "Рудяков". Очевидно, это русифицированная фамилия "Рудяк". Мой родной язык — русский, и украинская власть в отношении меня должна была проводить гуманитарную политику, чтобы дать мне возможность говорить на родном языке.Гуманитарная же политика киевской власти, начиная с Кравчука, была функциональной, она служила разделению, выделению очередной группы врагов. Объединение националистической части общества осуществлялось, таким образом, не вокруг общей идеи, а против, при том, как говорят националисты, против "москалей". Все это усугублялось. Я свободно владею украинским языком, но в быту — русскоговорящий. На работе в Академии наук я говорил по-украински, но своим не становился, поскольку для националистов я чужой, "москаль".Потом пришел Ющенко в начале 2000-х и сказал: "думайте по-украински", это уже было нарушением моих прав. После Ющенко в 2014 году произошел не шаг, а уже скачок: "думай" по-украински, но при этом так, как тебе говорит нынешняя власть. Вся гуманитарная политика в 90-х была направлена на разделение, и это делалось сознательно.
https://ukraina.ru/20220826/1038131013.html
https://ukraina.ru/20191210/1025985266.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, донбасс, русофобия, павел рудяков
Эксклюзив, Украина, Донбасс, Русофобия, Павел Рудяков

Как и почему на Украине появилась русофобия?

10:48 24.09.2022
 
Рудяков русофобия коллаж
Рудяков русофобия коллаж
Читать в
Денис Рудометов
автор Украина.ру
Все материалы
Дегуманизация жителей Донбасса на Украине проводилась в рамках общей политики русофобии по образцу расчеловечивания сербов Западом, утверждал при жизни известный украинский политолог Павел Рудяков, о чем неоднократно говорил в своих интервью изданию Украина.ру.
Весной 2021 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что называть Донецкую и Луганскую области Донбассом неправильно, так как это слово — нарратив, навязанный Россией.
Слова чиновника столь высокого ранга могут служить примером того, как власти Украины отказывают в праве на существование самобытному, но неудобному с точки зрения концепции моноэтнического государства региону.
Комментарий Павла Рудякова:
— Данилов — это услужливый идиот, который почувствовал власть и потерял связь с реальностью, возомнив себя не тем, кто он есть. Слова Данилова нет смысла обсуждать. Это недалёкий человек, который возомнил себя не только стратегом, карающим мечом, но и мыслителем. Ему не отведено много времени.
Что касается донбассофобии, то она же культивировалась. На днях была скорбная годовщина агрессии США и НАТО против Югославии. В 1999 году вечером 24 марта упали первые бомбы и ракеты…
Югославский кризис был связан в первую очередь с ослаблением Сербии. Тогда США как сопровождение запустили кампанию по дискредитации и дегуманизации сербов, которую подхватили европейцы.
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 08:12
Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для УкраиныДепутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 25 августа в ходе выступления на заседании городского совета Риги назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
Наш известный политический деятель, поэт, ныне покойный, к сожалению, Борис Олейник написал эссе "Сатанизация сербов: кому она нужна?". По этой технологической модели в 2014 году началась сатанизация и дегуманизация Донбасса, как поступили с сербами, чтобы убивать женщин, детей и стариков.
Это стало возможным благодаря очень мощной обработке общественного сознания. Обыденное сознание склонно к бинарности, к черно-белому восприятию. Кроме того, сыграл свою роль патриотизм в майданной интерпретации. Стало значительно больше людей, которых нельзя было заподозрить в том, что они могут воспринять донбассофобию, русофобию и культивирование таких исторических персонажей, как Шухевич и Бандера.
О гуманитарной политике
— Мой отец — коренной одессит, мы украинцы. В словаре русских фамилий нет фамилии "Рудяков". Очевидно, это русифицированная фамилия "Рудяк". Мой родной язык — русский, и украинская власть в отношении меня должна была проводить гуманитарную политику, чтобы дать мне возможность говорить на родном языке.
Гуманитарная же политика киевской власти, начиная с Кравчука, была функциональной, она служила разделению, выделению очередной группы врагов. Объединение националистической части общества осуществлялось, таким образом, не вокруг общей идеи, а против, при том, как говорят националисты, против "москалей". Все это усугублялось. Я свободно владею украинским языком, но в быту — русскоговорящий. На работе в Академии наук я говорил по-украински, но своим не становился, поскольку для националистов я чужой, "москаль".
Потом пришел Ющенко в начале 2000-х и сказал: "думайте по-украински", это уже было нарушением моих прав. После Ющенко в 2014 году произошел не шаг, а уже скачок: "думай" по-украински, но при этом так, как тебе говорит нынешняя власть. Вся гуманитарная политика в 90-х была направлена на разделение, и это делалось сознательно.
Павел Рудяков - РИА Новости, 1920, 10.12.2019
10 декабря 2019, 15:44
Павел Рудяков: кто онУкраинский политолог, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива». Доктор филологических наук, профессор филологии
 
ЭксклюзивУкраинаДонбассРусофобияПавел Рудяков
 
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