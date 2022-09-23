https://ukraina.ru/20220923/1039037094.html
Очереди под российским флагом: как на референдуме голосуют жители Херсона. Видео
Очереди под российским флагом: как на референдуме голосуют жители Херсона. Видео - 23.09.2022 Украина.ру
Очереди под российским флагом: как на референдуме голосуют жители Херсона. Видео
23 сентября стартовал референдум, который определит будущее миллионов жителей сразу четырех регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожья Украина.ру, 23.09.2022
2022-09-23T16:05
2022-09-23T16:05
2022-09-23T16:05
херсон
референдум
видео
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23 сентября стартовал референдум, который определит будущее миллионов жителей сразу четырех регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожья и Херсонщины.Референдум будет проходить пять дней, такое решение принято в целях обеспечения безопасности участников. Проголосовать можно не только на участках, но и дома, куда приедут представители избиркомов.Специально для Украина.ру исполняющий обязанности начальника пресс-службы ВГА Херсонской области Сергей Мороз показал и рассказал, как проходит первый день референдума в Херсоне.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, референдум, видео, видео
23 сентября стартовал референдум, который определит будущее миллионов жителей сразу четырех регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожья и Херсонщины.
Референдум будет проходить пять дней, такое решение принято в целях обеспечения безопасности участников. Проголосовать можно не только на участках, но и дома, куда приедут представители избиркомов.
Специально для Украина.ру исполняющий обязанности начальника пресс-службы ВГА Херсонской области Сергей Мороз показал и рассказал, как проходит первый день референдума в Херсоне.