Украинка в Израиле приказала внучке поцеловать Макаревича* в зад - 23.09.2022 Украина.ру
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Украинка в Израиле приказала внучке поцеловать Макаревича* в зад
Украинка в Израиле приказала внучке поцеловать Макаревича* в зад - 23.09.2022 Украина.ру
Украинка в Израиле приказала внучке поцеловать Макаревича* в зад
Музыкант Андрей Макаревич подставил зад внучке украинки под поцелуй. Женщина расстроилась, но опубликовала видеозапись в соцсетях. Остальных украинских зрителей обеспокоило только то, что лидер "Машины времени" ничего не сказал про Украину. В распоряжении редакции издания Украина.ру есть видеозапись инцидента
2022-09-23T14:15
2022-09-23T14:15
новости
макаревич
украинка
израиль
инцидент
украина
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Макаревич сбежал из России, и живет в Израиле вместе с женой. Жители курортного города Нетания часто видят Макаревича на пляже. Также в Нетании он выступает с бесплатными концертами. На одно из таких мероприятий, как рассказали изданию Украина.ру очевидцы, пришли украинские патриоты. Они - часть городского русскоязычного сообщества. Одна женщина, уроженка Одессы, привела на концерт маленькую внучку в возрасте около пяти лет. Зачем-то она приказала девочке "поцеловать дядю", и ребенок послушался. Девочка протиснулась через ограду и полицейских, которые охраняли 68-летнюю рок-звезду, подбежала и... Макаревич никак не отреагировал на ребенка, отвернулся и подставил под поцелуй свой зад. Девочка поцеловала его в то место, которое он подставил, и убежала. Макаревич невозмутимо ушел по своим делам, так и не заметив ребенка. Бабушка сама опубликовала видеозапись инцидента в соцсетях, и огорченно подписала: "Легенда моей молодости даже не посмотрел на мою внучку".Граждане Украины, пережидающие в Израиле боевые действия на родине, на инцидент с поцелуем внимание не обратили. Они пришли на концерт с украинским флагом. Больше всего их волновало, что на этом концерте Макаревич ничего не сказал про Украину, но и здесь нашлось оправдание: один раз Макаревич уже высказался в поддержку Киева, зачем ему говорить об этом на каждом концерте? "Инцидент с Макаревичем - подлость в отношении ребенка, спланированная и совершенная и самим Макаревичем, и бабушкой. Украинские ура-патриоты показали, что им важнее даже не собственные дети, а то, как их использовать в интересах Киева", - написал в сети один из пользователей.*Иностранный агент
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Новости
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, макаревич, украинка, израиль, видео, инцидент, украина
Новости, Макаревич, украинка, Израиль, инцидент, Украина

Украинка в Израиле приказала внучке поцеловать Макаревича* в зад

14:15 23.09.2022
 
© скриншотАндрей Макаревич на концерте в Нетании
Андрей Макаревич на концерте в Нетании
© скриншот
Читать в
Музыкант Андрей Макаревич подставил зад внучке украинки под поцелуй. Женщина расстроилась, но опубликовала видеозапись в соцсетях. Остальных украинских зрителей обеспокоило только то, что лидер "Машины времени" ничего не сказал про Украину. В распоряжении редакции издания Украина.ру есть видеозапись инцидента
Макаревич сбежал из России, и живет в Израиле вместе с женой. Жители курортного города Нетания часто видят Макаревича на пляже. Также в Нетании он выступает с бесплатными концертами. На одно из таких мероприятий, как рассказали изданию Украина.ру очевидцы, пришли украинские патриоты. Они - часть городского русскоязычного сообщества.
Одна женщина, уроженка Одессы, привела на концерт маленькую внучку в возрасте около пяти лет. Зачем-то она приказала девочке "поцеловать дядю", и ребенок послушался.

"Иди быстрее, поцелуй дядю! Андрей Макаревич, можно она вас поцелует?, - приказала женщина ребенку.

Девочка протиснулась через ограду и полицейских, которые охраняли 68-летнюю рок-звезду, подбежала и... Макаревич никак не отреагировал на ребенка, отвернулся и подставил под поцелуй свой зад. Девочка поцеловала его в то место, которое он подставил, и убежала. Макаревич невозмутимо ушел по своим делам, так и не заметив ребенка. Бабушка сама опубликовала видеозапись инцидента в соцсетях, и огорченно подписала: "Легенда моей молодости даже не посмотрел на мою внучку".
Граждане Украины, пережидающие в Израиле боевые действия на родине, на инцидент с поцелуем внимание не обратили. Они пришли на концерт с украинским флагом. Больше всего их волновало, что на этом концерте Макаревич ничего не сказал про Украину, но и здесь нашлось оправдание: один раз Макаревич уже высказался в поддержку Киева, зачем ему говорить об этом на каждом концерте?
"Инцидент с Макаревичем - подлость в отношении ребенка, спланированная и совершенная и самим Макаревичем, и бабушкой. Украинские ура-патриоты показали, что им важнее даже не собственные дети, а то, как их использовать в интересах Киева", - написал в сети один из пользователей.
*Иностранный агент
 
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