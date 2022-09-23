https://ukraina.ru/20220923/1039014139.html

Ищенко о всеобщей мобилизации, новых референдумах и будущих границах спецоперации России. Видео

Ищенко о всеобщей мобилизации, новых референдумах и будущих границах спецоперации России. Видео - 23.09.2022 Украина.ру

Ищенко о всеобщей мобилизации, новых референдумах и будущих границах спецоперации России. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о своевременности и легитимности проведения референдумов в ДНР, ЛНР и... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T11:04

2022-09-23T11:04

2022-09-23T11:04

ростислав ищенко

мобилизация

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039014020_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_860d978a59adf7eb19e20343bb804daa.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о своевременности и легитимности проведения референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей, а также о частичной мобилизации в России и о возможных границах СВО:00:48 - Референдумы о вхождении в состав России: насколько своевременно их проведение во время боевых действий?10:24 - Изменится ли ситуация на полях боевых действий после проведения референдумов?14:05 - Какую цель можно считать приоритетной в проведении референдумов?15:49 - Владимир Путин объявил в России "частичную мобилизацию": как правильно донести информацию и мотивировать общество?26:27: Ожидать ли всеобщей мобилизации?34:48 – Где границы СВО и возможны ли последующие референдумы в других регионах?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, мобилизация, видео, видео