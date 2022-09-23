https://ukraina.ru/20220923/1039014139.html
Ищенко о всеобщей мобилизации, новых референдумах и будущих границах спецоперации России. Видео
Ищенко о всеобщей мобилизации, новых референдумах и будущих границах спецоперации России. Видео - 23.09.2022 Украина.ру
Ищенко о всеобщей мобилизации, новых референдумах и будущих границах спецоперации России. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о своевременности и легитимности проведения референдумов в ДНР, ЛНР и... Украина.ру, 23.09.2022
2022-09-23T11:04
2022-09-23T11:04
2022-09-23T11:04
ростислав ищенко
мобилизация
видео
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о своевременности и легитимности проведения референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей, а также о частичной мобилизации в России и о возможных границах СВО:00:48 - Референдумы о вхождении в состав России: насколько своевременно их проведение во время боевых действий?10:24 - Изменится ли ситуация на полях боевых действий после проведения референдумов?14:05 - Какую цель можно считать приоритетной в проведении референдумов?15:49 - Владимир Путин объявил в России "частичную мобилизацию": как правильно донести информацию и мотивировать общество?26:27: Ожидать ли всеобщей мобилизации?34:48 – Где границы СВО и возможны ли последующие референдумы в других регионах?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, мобилизация, видео, видео
Ростислав Ищенко, мобилизация, Видео
Ищенко о всеобщей мобилизации, новых референдумах и будущих границах спецоперации России. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о своевременности и легитимности проведения референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей, а также о частичной мобилизации в России и о возможных границах СВО:
00:48 - Референдумы о вхождении в состав России: насколько своевременно их проведение во время боевых действий?
10:24 - Изменится ли ситуация на полях боевых действий после проведения референдумов?
14:05 - Какую цель можно считать приоритетной в проведении референдумов?
15:49 - Владимир Путин объявил в России "частичную мобилизацию": как правильно донести информацию и мотивировать общество?
26:27: Ожидать ли всеобщей мобилизации?
34:48 – Где границы СВО и возможны ли последующие референдумы в других регионах?