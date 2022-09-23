Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода

"Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке", - сказал собеседник агентства, добавив, что произошло это 19 сентября.