https://ukraina.ru/20220923/1039005731.html
Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода
Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода - 23.09.2022 Украина.ру
Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода
Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия. Об этом 23 сентября написали РИА Новости со ссылкой на снимки, полученные от местных жителей
2022-09-23T09:12
2022-09-23T09:12
2022-09-23T09:30
новости
удар
николаев
завод
забор
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Во вторник, 20 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что результате ударов высокоточным оружием в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт украинской военной техники.
https://ukraina.ru/20220923/1039003063.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, удар, николаев, завод, забор
Новости, удар, Николаев, завод, забор
Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода
09:12 23.09.2022 (обновлено: 09:30 23.09.2022)
Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия. Об этом 23 сентября написали РИА Новости со ссылкой на снимки, полученные от местных жителей