Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода - 23.09.2022 Украина.ру
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Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода
Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода - 23.09.2022 Украина.ру
Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода
Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия. Об этом 23 сентября написали РИА Новости со ссылкой на снимки, полученные от местных жителей
2022-09-23T09:12
2022-09-23T09:30
новости
удар
николаев
завод
забор
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Во вторник, 20 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что результате ударов высокоточным оружием в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт украинской военной техники.
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новости, удар, николаев, завод, забор
Новости, удар, Николаев, завод, забор

Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода

09:12 23.09.2022 (обновлено: 09:30 23.09.2022)
 
© РИА Новости
© РИА Новости
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Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия. Об этом 23 сентября написали РИА Новости со ссылкой на снимки, полученные от местных жителей

"Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке", - сказал собеседник агентства, добавив, что произошло это 19 сентября.

Во вторник, 20 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что результате ударов высокоточным оружием в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт украинской военной техники.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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