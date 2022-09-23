https://ukraina.ru/20220923/1038976909.html
Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев
Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев - 23.09.2022 Украина.ру
Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев
Русофобские настроения на Западе вызывают удивление только у тех, кто для самих себя придумал когда-то миф об очень цивилизованной Европе. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-23T07:00
2022-09-23T07:00
2022-09-23T07:00
миф
европа
сергей михеев
эксперт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/40/1021694054_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2a91a3acc1ad01a792ef3ddd1eb97e7a.jpg
"Этот миф довольно долго культивировался и в позднем Советском Союзе, и в перестроечной России, и в России после 1991 года. Всё выдумывали себе какую-то такую особенную Европу, где живут какие-то особенные цивилизованные люди, которые сами по себе, просто потому, что они европейцы, являются какими-то очень благородными, хорошими и так далее", - сказал Михеев.По его словам, это - ложь, поэтому сейчас идёт избавление от иллюзий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/40/1021694054_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_a8e3e25871aebda3a0fc082e6565468a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
миф, европа, сергей михеев, эксперт, новости
миф, Европа, Сергей Михеев, эксперт, Новости
Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев
Русофобские настроения на Западе вызывают удивление только у тех, кто для самих себя придумал когда-то миф об очень цивилизованной Европе. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру
"Этот миф довольно долго культивировался и в позднем Советском Союзе, и в перестроечной России, и в России после 1991 года. Всё выдумывали себе какую-то такую особенную Европу, где живут какие-то особенные цивилизованные люди, которые сами по себе, просто потому, что они европейцы, являются какими-то очень благородными, хорошими и так далее", - сказал Михеев.
По его словам, это - ложь, поэтому сейчас идёт избавление от иллюзий.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.