https://ukraina.ru/20220923/1038976909.html

Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев

Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев - 23.09.2022 Украина.ру

Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев

Русофобские настроения на Западе вызывают удивление только у тех, кто для самих себя придумал когда-то миф об очень цивилизованной Европе. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

2022-09-23T07:00

2022-09-23T07:00

2022-09-23T07:00

миф

европа

сергей михеев

эксперт

новости

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"Этот миф довольно долго культивировался и в позднем Советском Союзе, и в перестроечной России, и в России после 1991 года. Всё выдумывали себе какую-то такую особенную Европу, где живут какие-то особенные цивилизованные люди, которые сами по себе, просто потому, что они европейцы, являются какими-то очень благородными, хорошими и так далее", - сказал Михеев.По его словам, это - ложь, поэтому сейчас идёт избавление от иллюзий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

миф, европа, сергей михеев, эксперт, новости