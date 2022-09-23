Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев - 23.09.2022 Украина.ру
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Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев
Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев - 23.09.2022 Украина.ру
Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев
Русофобские настроения на Западе вызывают удивление только у тех, кто для самих себя придумал когда-то миф об очень цивилизованной Европе. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-23T07:00
2022-09-23T07:00
миф
европа
сергей михеев
эксперт
новости
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"Этот миф довольно долго культивировался и в позднем Советском Союзе, и в перестроечной России, и в России после 1991 года. Всё выдумывали себе какую-то такую особенную Европу, где живут какие-то особенные цивилизованные люди, которые сами по себе, просто потому, что они европейцы, являются какими-то очень благородными, хорошими и так далее", - сказал Михеев.По его словам, это - ложь, поэтому сейчас идёт избавление от иллюзий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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миф, европа, сергей михеев, эксперт, новости
миф, Европа, Сергей Михеев, эксперт, Новости

Русофобия Европы продолжает удивлять только один тип людей — Михеев

07:00 23.09.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Петербургский международный экономический форум. День первый - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Русофобские настроения на Западе вызывают удивление только у тех, кто для самих себя придумал когда-то миф об очень цивилизованной Европе. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру
"Этот миф довольно долго культивировался и в позднем Советском Союзе, и в перестроечной России, и в России после 1991 года. Всё выдумывали себе какую-то такую особенную Европу, где живут какие-то особенные цивилизованные люди, которые сами по себе, просто потому, что они европейцы, являются какими-то очень благородными, хорошими и так далее", - сказал Михеев.
По его словам, это - ложь, поэтому сейчас идёт избавление от иллюзий.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
мифЕвропаСергей МихеевэкспертНовости
 
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