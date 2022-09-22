https://ukraina.ru/20220922/1038983554.html
"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке
"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке - 22.09.2022 Украина.ру
"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке
Политолог, дипломат и автор издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
2022-09-22T14:44
2022-09-22T14:44
2022-09-22T14:44
видео
ростислав ищенко
мобилизация
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01:10 - Обмены пленными: почему обменяли именно этих людей и что будет дальше?09:46 - Сколько военнослужащих и других ресурсов необходимо России для быстрой и успешной спецоперации на Украине; 37:25 - Кому из исторических личностей симпатизирует Ростислав Ищенко? Какой персонаж в российской истории ему наиболее интересен; 45:28 - Реакция общества на военное противостояние. Много ли у нас добровольцев? Как восполнять потери на фронте? 54:35 - Почему США в армяно-азербайджанском конфликте решили поддерживать Армению и каковы перспективы каждой из сторон в данном противостоянии? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038983294_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7cae52cf6674d8ddf20ca3ac89b32451.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, мобилизация, видео
Видео, Ростислав Ищенко, мобилизация
"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке
Политолог, дипломат и автор издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:10 - Обмены пленными: почему обменяли именно этих людей и что будет дальше?
09:46 - Сколько военнослужащих и других ресурсов необходимо России для быстрой и успешной спецоперации на Украине;
37:25 - Кому из исторических личностей симпатизирует Ростислав Ищенко? Какой персонаж в российской истории ему наиболее интересен;
45:28 - Реакция общества на военное противостояние. Много ли у нас добровольцев? Как восполнять потери на фронте?
54:35 - Почему США в армяно-азербайджанском конфликте решили поддерживать Армению и каковы перспективы каждой из сторон в данном противостоянии?