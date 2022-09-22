"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке - 22.09.2022 Украина.ру
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"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке
"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке - 22.09.2022 Украина.ру
"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке
Политолог, дипломат и автор издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
2022-09-22T14:44
2022-09-22T14:44
видео
ростислав ищенко
мобилизация
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01:10 - Обмены пленными: почему обменяли именно этих людей и что будет дальше?09:46 - Сколько военнослужащих и других ресурсов необходимо России для быстрой и успешной спецоперации на Украине; 37:25 - Кому из исторических личностей симпатизирует Ростислав Ищенко? Какой персонаж в российской истории ему наиболее интересен; 45:28 - Реакция общества на военное противостояние. Много ли у нас добровольцев? Как восполнять потери на фронте? 54:35 - Почему США в армяно-азербайджанском конфликте решили поддерживать Армению и каковы перспективы каждой из сторон в данном противостоянии? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, ростислав ищенко, мобилизация, видео
Видео, Ростислав Ищенко, мобилизация

"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке

14:44 22.09.2022
 
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Политолог, дипломат и автор издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:10 - Обмены пленными: почему обменяли именно этих людей и что будет дальше?
09:46 - Сколько военнослужащих и других ресурсов необходимо России для быстрой и успешной спецоперации на Украине;
37:25 - Кому из исторических личностей симпатизирует Ростислав Ищенко? Какой персонаж в российской истории ему наиболее интересен;
45:28 - Реакция общества на военное противостояние. Много ли у нас добровольцев? Как восполнять потери на фронте?
54:35 - Почему США в армяно-азербайджанском конфликте решили поддерживать Армению и каковы перспективы каждой из сторон в данном противостоянии?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоРостислав Ищенкомобилизация
 
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