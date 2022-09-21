Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность - 21.09.2022 Украина.ру
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Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность
Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность - 21.09.2022 Украина.ру
Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность
Всеобщая мобилизация является вынужденным решением, вызывающим множество негативных последствий. В нынешней ситуации она не нужна России. Об этом говорится в статье политолога Ростислав Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
2022-09-21T17:25
2022-09-21T17:25
новости
ростислав ищенко
спецоперация
мобилизация
экономика
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Он указывает, что мобилизация лишает экономику человеческих и материальных ресурсов. Огромная масса мобилизованных ничего не производит, но потребляет массу продуктов, обмундирования, энергии.Он добавил, что мобилизованных и необходимые их содержания грузы надо перевозить, то есть на военные рельсы переходит транспорт. Всё это негативным образом сказывается на экономике, указал политолог.Динамично развивающаяся экономика начнёт разрушаться. Государство постарается сохранить отрасли, отвечающие за непосредственное военное производство, что окончательно осушит ресурсную базу гражданского сектора.Таким образом, всеобщая мобилизация вызывает экономический кризис, безработицу и высокие потери. России не следует спешить с ней, уверен Ищенко.Полный текст статьи можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038939242.html
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Украина.ру
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новости, ростислав ищенко, спецоперация, мобилизация, экономика
Новости, Ростислав Ищенко, Спецоперация, мобилизация, экономика

Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность

17:25 21.09.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Всеобщая мобилизация является вынужденным решением, вызывающим множество негативных последствий. В нынешней ситуации она не нужна России. Об этом говорится в статье политолога Ростислав Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
Он указывает, что мобилизация лишает экономику человеческих и материальных ресурсов. Огромная масса мобилизованных ничего не производит, но потребляет массу продуктов, обмундирования, энергии.

То есть производство резко (в разы) сократится, а потребности государства так же резко вырастут

Он добавил, что мобилизованных и необходимые их содержания грузы надо перевозить, то есть на военные рельсы переходит транспорт. Всё это негативным образом сказывается на экономике, указал политолог.
Динамично развивающаяся экономика начнёт разрушаться. Государство постарается сохранить отрасли, отвечающие за непосредственное военное производство, что окончательно осушит ресурсную базу гражданского сектора.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
14:00
Песков раскрыл мотивы частичной мобилизации, объявленной в РоссииРешение президента РФ Владимира Путина объявить частичную мобилизацию связано с тем, что в ходе спецоперации на Украине, российские войска сталкиваются с военным потенциалом всего блока НАТО, заявил 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Таким образом, всеобщая мобилизация вызывает экономический кризис, безработицу и высокие потери. России не следует спешить с ней, уверен Ищенко.
Полный текст статьи можно прочитать здесь.
 
НовостиРостислав ИщенкоСпецоперациямобилизацияэкономика
 
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18:18Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"
17:25Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность
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17:18ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР
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16:03Андрей Суздальцев: Западные лидеры бредят ядерной войной, надеясь, что Россия не ударит первой
16:00Причины переброски военных в Донбасс, обстрелы ЗАЭС, мобилизация. Главное на Украине на 16:00 21 сентября
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