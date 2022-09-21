https://ukraina.ru/20220921/1038956043.html

Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность

Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность - 21.09.2022 Украина.ру

Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность

Всеобщая мобилизация является вынужденным решением, вызывающим множество негативных последствий. В нынешней ситуации она не нужна России. Об этом говорится в статье политолога Ростислав Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

2022-09-21T17:25

2022-09-21T17:25

2022-09-21T17:25

новости

ростислав ищенко

спецоперация

мобилизация

экономика

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Он указывает, что мобилизация лишает экономику человеческих и материальных ресурсов. Огромная масса мобилизованных ничего не производит, но потребляет массу продуктов, обмундирования, энергии.Он добавил, что мобилизованных и необходимые их содержания грузы надо перевозить, то есть на военные рельсы переходит транспорт. Всё это негативным образом сказывается на экономике, указал политолог.Динамично развивающаяся экономика начнёт разрушаться. Государство постарается сохранить отрасли, отвечающие за непосредственное военное производство, что окончательно осушит ресурсную базу гражданского сектора.Таким образом, всеобщая мобилизация вызывает экономический кризис, безработицу и высокие потери. России не следует спешить с ней, уверен Ищенко.Полный текст статьи можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038939242.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ростислав ищенко, спецоперация, мобилизация, экономика