https://ukraina.ru/20220921/1038918548.html

Мобилизация как способ проиграть войну

Мобилизация как способ проиграть войну - 21.09.2022 Украина.ру

Мобилизация как способ проиграть войну

На сегодня победу в противостоянии с США и коллективным Западом России приносит многократно обруганный финансово-экономический блок правительства, не... Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T07:51

2022-09-21T07:51

2022-09-21T08:54

мнения

мобилизация

россия

украина

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На сегодня победу в противостоянии с США и коллективным Западом России приносит многократно обруганный финансово-экономический блок правительства, не допустивший падения российской экономики несмотря на санкции (прогноз снижения ВВП на этот год уже составляет 2-3%, в начале года планировали 15%, так к концу года вообще в ноль выйдем). Миллионы «специалистов» не только без финансово-экономического, но вообще без образования, считают возможным во время финансово-экономической войны почём зря ругать правительство, в деятельности которого смыслят так же мало, как во всём, о чём берутся судить.На следующий год правительством запланировано падение ВВП в 1%, а затем выход на траекторию роста. Если нынешняя тенденция сохранится, то на рост мы можем выйти даже раньше, уже во втором-третьем квартале 2023 года. Чтобы проще было понять масштаб этого успеха, скажу, что при аналогичных достижениях на полях сражений, мы бы уже в следующем году сапоги в Атлантическом океане мыли, а Франция и Испания готовились бы к референдуму о вхождении в состав России.Впрочем, это не упрёк военным. От них требуется немного — всего лишь выстоять на Украине. Остальное сделает финансово-экономический блок.США не случайно делали ставку на разрушение нашей экономики. Гиперинфляция и массовая безработица (неизбежные спутники экономического кризиса) ещё никогда не способствовали внутренней стабильности, а Россию можно уничтожить только изнутри. Но, как выяснилось, в игру "Уничтожь экономику врага" мы умеем играть лучше американцев. Европу уже трясёт. Зиму-то она скорее всего продержится, но если весной ей на блюдце с голубой каёмкой не поднесут российскую капитуляцию и следующую из неё возможность восстановиться за счёт трофеев, ЕС погрузится в хаос и европейские правительства утратят контроль над событиями.С потерей Европы США не только избавляются от конкурента, но и теряют торгово-экономического партнёра, чьи предприятия некем заменить в цепочках поставок, а также огромный платежеспособный рынок сбыта. Это не говоря о том, что примерно 40 американских союзников растворяются во времени и пространстве в ходе европейского кризиса. Уцелеют только те, кто (как Венгрия и Турция) делают ставку на Россию.Так что и США кризиса не избежать. Он всего лишь нагрянет чуть позже. Аккурат к президентским выборам, что внесёт массу весёлых моментов в местную борьбу за власть, выводя её на уровень вооружённого противостояния сражающихся олигархических группировок. Примерно как это было в ходе узурпации власти Байденом, но гораздо жёстче.Даже для победы на полях сражений украинской войны России надо всего лишь дождаться экономического краха Запада, после чего киевское пушечное мясо, утратив западные поставки оружия и западную финансовую поддержку просто не сможет воевать дальше.Как сломать этот механизм, гарантировано приводящий Россию к победе? Проще простого – провести массовую мобилизацию, о которой мечтают потребители телевизионной жвачки, почему-то искренне считающие, что это не о них. Они так и будут лежать перед телевизором, и рестораны с магазинами будут работать в прежнем режиме, и товары будут дёшевы и в неограниченном ассортименте. Просто откуда-то из под земли родятся железные легионы (сразу в экипировке и вооружённые до зубов), которые в красивом стиле западных блокбастеров в считанные минуты в прямом эфире сметут враждебные орды, не забывая широко улыбаться в телевизионную камеру.Между тем, мобилизация является огромным комплексом мероприятий, из которых призыв в ряды и формирование новых частей и соединений – далеко не первое. В первую очередь мобилизация начнёт вытаскивать ресурсы из экономики, как человеческие, так и материальные. Ведь для того, чтобы людей поставить под ружьё надо иметь возможность не только раздать им со складов старые автоматы и пригнать с баз хранения старые танки. Прежде, чем они попадут на фронт их надо пару месяцев (а то и дольше) обучать, проводить боевое слаживание подразделений, учить взаимодействию с другими родами войск. И всё это время ничего не производящая толпа будет потреблять массу продуктов, обмундирования, энергии и т.д. То есть, производство резко (в разы) сократится, а потребности государства так же резко вырастут.Мобилизованных и необходимые для поддержания их в форме грузы надо перевозить, то есть на военные рельсы переходит транспорт, в первую очередь железные дороги, но и автомобильный тоже. Автомобили, вместе с водителями просто изымаются из народного хозяйства, потому что так указано в мобилизационных планах, а насколько это оправдано в конкретной обстановке и будет ли от этого изъятия толк никого уже не волнует.Динамично развивающаяся экономика начнёт разрушаться. Государство постарается сохранить отрасли отвечающие за непосредственное военное производство, что окончательно осушит ресурсную базу гражданского сектора. При этом не надо думать, что массовая безработица обеспечит приток в армию добровольцев. Опыт той же Украины и других стран, оказавшихся в аналогичной ситуации, свидетельствует, что от мобилизации всё равно пытаются уклониться, а те у кого не получается представляют из себя дешёвый, но крайне некачественный военный материал, способный разве что массово гибнуть.Но экономический кризис, безработица и высокие потери – совсем не то, что ждёт от мобилизации общество. При этом потребители тележвачки никогда не признают собственной глупости. Если мобилизация не принесла ожидаемого ими эффекта, значит "предательство на самом верху". А когда к таким мыслям добавляется давно забытое в России чувство голода, когда выясняется, что холодными могут быть батареи не только на Западе, когда зубоскалить становится не над кем, да уже как-то и не очень хочется, обыватель становится опасен для собственного государства.Некоторые умники любят вспоминать, что СССР же смог. Но СССР проводил массовую мобилизацию вынуждено. Хотя бы потому, что к концу 1941 года кадровая армия на Западе страны была практически уничтожена. Свыше двух миллионов только в плен сдалось. На оккупированных территориях оказалось более трети предвоенного населения СССР – вплоть до освобождения в 1943-44 году забота о них с плеч государства была снята. Немцы, впрочем, их тоже не кормили. Поэтому оккупированные города (Минск, Смоленск, Киев, Харьков) встречали освободителей практически пустыми. От предвоенного населения оставалось где треть, а где и меньше четверти. Наконец, не надо забывать, что "вторым фронтом" до 1944 года у нас называли американскую тушёнку и яичный порошок. Поставки продуктов из-за рубежа закрывали значительную часть потребности армии, а что-то попадало и в гражданский сектор.И последнее, тогда мыло было роскошью, гардероб люди практически не обновляли всю войну, купить билет на поезд и переехать из города в город было практически невозможно – по стране передвигались только командированные военные и представители промышленных предприятий, снабжённые специальными предписаниями.Но тогда враг был под Москвой, на нижней Волге и на Кавказе. Надо было выстоять любой ценой и люди понимали зачем все эти лишения. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Наоборот, это наносит удар по главному механизму нашей победы, по стабильной экономике, позволяющей не снижать уровень жизни в условиях острого противостояния с Западом. Вырвав же из рук страны её самое мощное оружие мудрено надеяться на победу.Не надо высунув язык бежать к стаду бурёнок, как бы аппетитно они ни выглядели. С горы необходимо спускаться не спеша, сохраняя независимый вид и с чувством собственного достоинства. Тогда всё получится. Спешить не надо, а то иногда можно успеть не туда, куда торопился.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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мнения, мобилизация, россия, украина