https://ukraina.ru/20220921/1038954462.html

"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя

"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя - 21.09.2022 Украина.ру

"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя

Экономическая ситуация в России на сегодня представляет собой самый успешный из “фронтов” противостояния России со странами Запада. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

2022-09-21T16:46

2022-09-21T16:46

2022-09-21T16:46

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ростислав ищенко

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Он отметил, что, несмотря на санкции и существовавший в начале года прогноз о падении ВВП России на 15%, в настоящее время он составляет, в годовом исчислении, около 2-3 процентов.По мнению Ищенко, эти цифры свидетельствуют о провале планов США по разрушению российской экономики, в то время как страны Европы уже “трясёт”. Вслед за кризисом в Европе неизбежно придёт очередь США, утверждает он.Полный текст статьи можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220910/1038607347.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, ростислав ищенко, санкции, экономика, экономический кризис