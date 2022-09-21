"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя - 21.09.2022 Украина.ру
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"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя
"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя - 21.09.2022 Украина.ру
"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя
Экономическая ситуация в России на сегодня представляет собой самый успешный из “фронтов” противостояния России со странами Запада. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
2022-09-21T16:46
2022-09-21T16:46
новости
спецоперация
ростислав ищенко
санкции
экономика
экономический кризис
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Он отметил, что, несмотря на санкции и существовавший в начале года прогноз о падении ВВП России на 15%, в настоящее время он составляет, в годовом исчислении, около 2-3 процентов.По мнению Ищенко, эти цифры свидетельствуют о провале планов США по разрушению российской экономики, в то время как страны Европы уже “трясёт”. Вслед за кризисом в Европе неизбежно придёт очередь США, утверждает он.Полный текст статьи можно прочитать здесь.
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новости, спецоперация, ростислав ищенко, санкции, экономика, экономический кризис
Новости, Спецоперация, Ростислав Ищенко, санкции, экономика, экономический кризис

"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя

16:46 21.09.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаРостислав Ищенко
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Экономическая ситуация в России на сегодня представляет собой самый успешный из “фронтов” противостояния России со странами Запада. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
Он отметил, что, несмотря на санкции и существовавший в начале года прогноз о падении ВВП России на 15%, в настоящее время он составляет, в годовом исчислении, около 2-3 процентов.
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10 сентября, 09:17
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По мнению Ищенко, эти цифры свидетельствуют о провале планов США по разрушению российской экономики, в то время как страны Европы уже “трясёт”. Вслед за кризисом в Европе неизбежно придёт очередь США, утверждает он.

Для победы на полях сражений украинской войны России надо всего лишь дождаться экономического краха Запада, после чего киевское пушечное мясо, утратив западные поставки оружия и западную финансовую поддержку, просто не сможет воевать дальше

Ростислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко
Политолог
Полный текст статьи можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияРостислав Ищенкосанкцииэкономикаэкономический кризис
 
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