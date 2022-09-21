"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя
Экономическая ситуация в России на сегодня представляет собой самый успешный из “фронтов” противостояния России со странами Запада. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
Он отметил, что, несмотря на санкции и существовавший в начале года прогноз о падении ВВП России на 15%, в настоящее время он составляет, в годовом исчислении, около 2-3 процентов.
10 сентября, 09:17Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкций против РФСтраны ЕС в условиях засухи и антироссийских санкций могут столкнуться с серьезными проблемами в сельском хозяйстве и энергетической сфере, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников
По мнению Ищенко, эти цифры свидетельствуют о провале планов США по разрушению российской экономики, в то время как страны Европы уже “трясёт”. Вслед за кризисом в Европе неизбежно придёт очередь США, утверждает он.
Для победы на полях сражений украинской войны России надо всего лишь дождаться экономического краха Запада, после чего киевское пушечное мясо, утратив западные поставки оружия и западную финансовую поддержку, просто не сможет воевать дальше
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