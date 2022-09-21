https://ukraina.ru/20220921/1038951262.html

От дружбы с Россией до ядерного кошмара: как в мире отреагировали на заявления Путина

От дружбы с Россией до ядерного кошмара: как в мире отреагировали на заявления Путина - 21.09.2022 Украина.ру

От дружбы с Россией до ядерного кошмара: как в мире отреагировали на заявления Путина

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией на Украине. Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T17:25

2022-09-21T17:25

2022-09-21T18:18

эксклюзив

владимир путин

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Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией на Украине.Глава государства заявил, что решение упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным, поскольку после того, как Киев фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что очередное крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем также неизбежно последовала бы и атака на российский Крым — на Россию.Главные цели военной спецоперации, подчеркнул Путин, остаются неизменными - освобождение всей территории Донбасса. ЛНР уже практически полностью очищена от неонацистов, бои в ДНР продолжаются.По его словам, террор киевского режима в отношении собственного населения принимает всё более страшные формы – "наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счёты, расправляются, измываются над мирными гражданами", – в ход пустили новые банды иностранных наёмников и националистов, воинские части обучены по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников. И Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах о вхождении в состав РФ, а также сделает всё для обеспечения безопасных условий для проведения голосования."Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определённых компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договорённости, Украину стали ещё больше накачивать оружием", – заявил Путин.Он обратил внимание на то, что удары дальнобойными наступательными вооружениями, поставляемыми Западом, уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской и Курской областей."В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешёл всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны и нашего народа. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию", – подчеркнул президент.По его словам, цель Запада – ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей, отметил Путин, для чего Запад поощрял банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к границам РФ, а тотальную русофобию сделал своим оружием."В ход пошёл и ядерный шантаж. Речь идёт не только о поощряемых Западом обстрелов Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", – заявил Путин.Российский лидер напомнил, что Россия располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО.Путин объявил о начале частичной мобилизации для защиты России, её суверенитета и целостности. Призыву подлежат только граждане из запаса, прежде всего имеющие опыт, они получат гарантии, как у служащих по контракту.За обращением президента РФ следили не только в России, а во всём мире.Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер объявил на брифинге в Берлине, что власти Германии приняли к сведению заявления Владимира Путина и продолжат наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.Канцлер ФРГ Олаф Шольц связывает решение о частичной мобилизации в РФ с тем, что "российское нападение на Украину не было успешным".О том, чья армия действует на поле боя успешнее, убедительно свидетельствуют масштабы потерь среди личного состава, озвученные министром обороны РФ Сергеем Шойгу: 61 207 человек у ВСУ против 5 937 человек у Вооружённых Сил России."Очевидно, что Украина очень эффективно отстаивает свою целостность и суверенитет, не в последнюю очередь благодаря огромной поддержке стран всего мира, в том числе Германии", – добавил Бюхнер.А сопредседатель партии "Союз-90/Зелёные", входящей в правящую коалицию ФРГ, Омид Нурипур на фоне заявления Путина призвал в интервью газетам редакционной группы Funke нарастить поставки Украине тяжёлых вооружений из запасов промышленности и Бундесвера.На Украине без преувеличения идёт сражение России со всем Западом, всем блоком НАТО, а не с Киевом. Украинскую армию накачивают вооружением не только советского производства, которым умеет пользоваться личный состав, но и самыми современными образцами. Если же говорить о роли ФРГ в этом процессе, то ей неоднократно предъявляли претензии США и партнёры по ЕС в промедлении предоставления оружия Киеву. Однако, как подчеркнул Путин на Восточном экономическом форуме, западные вооружения не способны коренным образом переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.В свою очередь, вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает частичную мобилизацию в РФ плохим и неверным шагом, который приведёт к эскалации конфликта на Украине."Мы с точки зрения политики оценим это и обсудим, как на это ответить", – сказал политик, добавив, что и в это сложное время Германия продолжит поддерживать Киев.В схожем ключе высказалась и заместитель главы МИД Великобритании Джиллиан Киган."Очевидно, это эскалация, которая вызывает беспокойство", – заявила в эфире телеканала Sky News, комментируя частичную мобилизацию в РФ.Дипломат также отметила, что Лондон должен очень серьёзно отнестись к возможности применения Россией ядерного оружия.Тремя неделями ранее её российский коллега, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков напомнил условия применения Россией ядерного оружия, прописанные в военной доктрине РФ и документе под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания": эти сценарии сводятся к агрессии против РФ и её союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Успокоил Киган представитель Министерства обороны ФРГ: "В настоящее время у нас нет информации или сообщений о том, что со стороны России будет повышена готовность в ядерных силах".США тоже обратили особое внимание на ту часть выступления Путина, которая касается ядерного шантажа, но тревогу в панику не впадают."Это безответственная риторика для ядерной державы. Мы воспринимаем это серьёзно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется", – заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.Чиновник, к слову, до недавнего времени занимавший пост официального представителя Пентагона, предупредил, что применение Россией ядерного оружия обернётся для неё тяжёлыми международными последствиями и превратит в "изгоя" на мировой арене.Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя слова Путина о готовности использовать все имеющиеся средства при угрозе целостности России, утверждает, что Запад "никогда не угрожал России, никогда не пытались посягать на её территориальную целостность". А как тогда понимать, например, расширение НАТО вплотную к российским границам, несмотря на обещания не продвигаться на восток ни на дюйм, когда Путин чётко обозначил, что приближение военно-политического блока к рубежам России будет расцениваться как прямая угроза её национальной безопасности?Премьер-министр Румынии Николае Чукэ признался, что с озабоченностью принял к сведению заявления президента Путина о частичной мобилизации армии РФ и проведении референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях."Мы сохраняем уравновешенную позицию и будем продолжать спокойно анализировать развитие ситуации вместе с нашими союзниками по НАТО и партнёрами по ЕС. Я выражаю надежду, что эскалации положения в зоне конфликта не будет", – добавил Чукэ.Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в видеоинтервью изданию Corriere della Sera выразил обеспокоенность экономическими последствиями решения властей РФ."Я опасаюсь, что заявления Путина, безусловно, могут повлиять на динамику цен на энергоносители и экономику ЕС в целом. Заявления Путина вызывают тревогу, потому что показывают, что он не собирается останавливаться", – заявил Ди Майо.По словам дипломата, работа над достижением мира на Украине должна продолжаться в русле ООН, с другой стороны, что Европа должна отреагировать, чтобы "смягчить последствия и как можно скорее добиться потолка цен на газ".Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо призвал страны ЕС сохранять спокойствие после выступления Владимира Путина."Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать", - заявил глава правительства.При этом он указал на необходимость продолжать оказывать помощь Украине. Бельгия, например, уже потратила на эти цели €55 млн и в дальнейшем намерена поддерживать Киев.А журналисты поинтересовались у официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в связи с последними событиями, находится ли теперь ЕС в состоянии войны с РФ,"ЕС не находится в состоянии войны с Россией, а только поддерживает законную борьбу Украины, направленную на защиту своей территории и своего народа. Мы на 100% поддерживаем Украину. Это (решение о мобилизации – ред.) ещё раз показывает, что Путин не заинтересован в мире. Это чёткий сигнал международному сообществу, что он заинтересован только в дальнейшей разрушающей войне", – ответил он.Здесь стоит пересмотреть выступление президента РФ: Москва на протяжении длительного времени прилагала усилия для урегулирования конфликта на Украине мирным путём, но когда возникла реальная угроза безопасности самой России (не без участия Запада), то не оставалось иного выхода, кроме начала военной спецоперации.Чешские чиновники расценивают частичную мобилизацию как демонстрацию стремления руководства РФ к эскалации конфликта на Украине."Помощь Украине необходима, и мы должны продолжать ей оказывать, что соответствует нашим собственным интересам", – заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.Правительство Болгарии как раз приняло решение о предоставлении Украине 2-го пакета безвозмездной помощи – 350 медицинских комплектов, содержимого которых хватит для оказания медицинской помощи 35 000 пострадавшим.Министр обороны республики Димитар Стоянов заявил на брифинге: "Объявленная частичная мобилизация в России приведёт к эскалации конфликта, станет труднее предсказать, когда он завершится. Риск для безопасности Болгарии в этой ситуации есть, но прямой угрозы нет. Болгария – член НАТО, что гарантирует её безопасность".Он предупредил, что любой конфликт – горячий, как на Украине, или замороженный – несёт риск для национальной безопасности, так как может привести к увеличению числа беженцев, также возникают проблемы в экономике и растут цены в магазинах. Комментировать информацию о проведении референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, министр обороны отказал, переадресовав этот вопрос МИДу.Особое внимание к происходящему в России, естественно, уделяют государства, имеющие с ней общую границу.Комментируя решение РФ о мобилизации, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в местности Нова-Демба, где проходят совместные танковые учения военнослужащих Польши, США и Великобритании, сказал: "Польша хочет жить с Россией в мир. С мирной Россией, Россией, мирно настроенной ко всему миру".Совершенно несвойственная риторика для польских политиков, известных своей русофобией. Но это только начиналось всё так хорошо и миролюбиво."Но, когда Россия показывает свою брутальную силу, мы должны показывать свою силу обороны", – продолжил Моравецкий.Он отметил, что Варшава увеличила расходы бюджета на оборону до 98 млрд злотых (более $20 млрд)."Польша – часть самого большого, самого важного военного союза в истории мира – Североатлантического альянса. Для нас это мощная гарантия безопасности", – уверен глава польского правительства.Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал на своей странице в соцсетях, что в республике обсуждаются меры по дальнейшей военной поддержке Украины, и призвал всех союзников увеличить поток этой помощи."Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности", – заявил глава ведомства.Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Комуссаар в интервью изданию Postimees сказал, что власти не будут препятствовать живущим в республике гражданам РФ – а таковых порядка 80 000 человек от общей численности населения 1,3 млн – отправиться на Украину, но есть нюансы."Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ, но, если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию", – предупредил политик.Если Таллин не ограничивает выезд, то Рига ограничивает въезд."В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, а также не изменит введённые с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами", – написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.Он сообщил о консультации с союзниками по поводу совместных действий в связи с начатой Россией частичной мобилизацией, по мнению главы МИД, необходимо обсудить возможные дополнительные меры безопасности в регионе, хотя он отметил, что уровень военной угрозы для Латвии остаётся низким. О сохранении низкого уровня военной угрозы для республики также объявило Министерство обороны Латвии в сообщении на своём сайте.Тем временем в Тбилиси журналисты спросили председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, не планирует ли Грузия ввести визовый режим для российских граждан после объявления Путиным частичной мобилизации в стране."Не рассматривается ни с одной точки зрения сегодня, – ответил он, добавив, что правительство Грузии максимально заботится о государственной безопасности. – Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьёзную угрозу, и оба раза оказывалось, что эта кампания была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели. Ситуация полностью под контролем".Не все отреагировали на слова Путина негативно.Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик, который 20 сентября встретился с российским лидером в Москве, понимает желание населения ДНР и ЛНР стать частью России."Безусловно, в этих областях живёт преимущественно русский народ, поэтому мы с пониманием относимся к их желанию и считаем, что объективно их выражение и желание присоединиться к России. Безусловно, вопрос референдума - важная тема в последние дни, и мы считаем, что вопрос о присоединении является автономным решением как этих областей, так и самой России. Поэтому мы будем уважать их выбор и тот способ интеграции, который они выберут", – заявил политик в интервью РИА Новости.Лидер боснийских сербов также сказал, что для Республики Сербской было бы честью направить на референдумы, которые пройдут в народные республики Донбасса, своих наблюдателей, участвовавших в подобных мероприятиях, в том числе на российских выборах.Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович после встречи с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве сообщил, что в республике вопрос мобилизации не стоит на повестке дня, силовой блок страны в состоянии ответить на угрозы."Сегодня мы в Беларуси не видим позитивных шагов со стороны политического руководства Украины, видимо, которое выполняет указки Запада, прежде всего США, ведь американцы далеко, им абсолютно всё равно, что происходит на территории Европы, что происходит на Украине, что гибнут люди. Это одна из самых опасных реалий сегодняшнего дня. Надо поставить точку в этом военном конфликте", – заявил Вольфович.Реакция Китая, как всегда, по-восточному сдержанная."Позиция КНР в отношении украинского кризиса чёткая и последовательная: мы призываем соответствующие стороны добиться прекращения огня и боевых действий путём диалога и переговоров, а также как можно скорее найти решение, учитывающее закономерные озабоченности в сфере безопасности каждой из сторон. Мы также надеемся, что международное сообщество создаст условия и возможность для этого", – заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Пекин надеется, что международное сообщество должно создать подходящее пространство и условия для переговоров.Россия добивалась установления конструктивного диалога с Украиной долгое время, однако Киев сорвал мирный процесс, как только стороны пришли к согласию по проекту соглашения.Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул 21 сентября, что точка невозврата в переговорном процессе давно пройдена, "потому что эта ситуация привела к развитию военных действий, гибели людей, но киевскому режиму и тем, кто за этим стоит, это, увы, безразлично"."Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и движимая им хунта в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам. И единственным путём развития событий может быть капитуляция, заявляли ранее украинские политики. Мы были готовы к переговорам. Но Киев нарушил все возможные договорённости", – сказал депутат, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир путин, референдум, мобилизация, запад, днр, лнр, херсон, запорожская область