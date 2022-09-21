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"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации

"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру

"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и мобилизованных из столицы. Заявление опубликовано 21 сентября на сайте градоначальника

2022-09-21T15:35

2022-09-21T15:35

2022-09-21T15:35

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сергей собянин

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спецоперация

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Собянин подчеркнул, что против России в специальной военной операции воюет не только украинская армия, но и страны НАТО, отправляя Киеву оружие и инструкторов, а также, пытаясь задавить Россию санкциями.Меры материальной поддержки добровольцев из Москвы и их семей, согласно заявлению, будут распространены на тех, кто будет призван в столице.Также, отметил Собянин, Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска. Он выразил надежду на присоединение этих городов к России.

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новости, мобилизация, сергей собянин, москва, призыв, выплаты, спецоперация