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"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации
"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру
"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и мобилизованных из столицы. Заявление опубликовано 21 сентября на сайте градоначальника
2022-09-21T15:35
2022-09-21T15:35
2022-09-21T15:35
новости
мобилизация
сергей собянин
москва
призыв
выплаты
спецоперация
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Собянин подчеркнул, что против России в специальной военной операции воюет не только украинская армия, но и страны НАТО, отправляя Киеву оружие и инструкторов, а также, пытаясь задавить Россию санкциями.Меры материальной поддержки добровольцев из Москвы и их семей, согласно заявлению, будут распространены на тех, кто будет призван в столице.Также, отметил Собянин, Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска. Он выразил надежду на присоединение этих городов к России.
https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, сергей собянин, москва, призыв, выплаты, спецоперация
Новости, мобилизация, Сергей Собянин, Москва, призыв, выплаты, Спецоперация
"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и мобилизованных из столицы. Заявление опубликовано 21 сентября на сайте градоначальника
В этих условиях считаю Указ Президента о частичной мобилизации вынужденным, но своевременным и безусловно необходимым. Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона –"Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова".
Собянин подчеркнул, что против России в специальной военной операции воюет не только украинская армия, но и страны НАТО, отправляя Киеву оружие и инструкторов, а также, пытаясь задавить Россию санкциями.
Меры материальной поддержки добровольцев из Москвы и их семей, согласно заявлению, будут распространены на тех, кто будет призван в столице.
Также, отметил Собянин, Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска. Он выразил надежду на присоединение этих городов к России.