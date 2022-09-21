"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру
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"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации
"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру
"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и мобилизованных из столицы. Заявление опубликовано 21 сентября на сайте градоначальника
2022-09-21T15:35
2022-09-21T15:35
новости
мобилизация
сергей собянин
москва
призыв
выплаты
спецоперация
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Собянин подчеркнул, что против России в специальной военной операции воюет не только украинская армия, но и страны НАТО, отправляя Киеву оружие и инструкторов, а также, пытаясь задавить Россию санкциями.Меры материальной поддержки добровольцев из Москвы и их семей, согласно заявлению, будут распространены на тех, кто будет призван в столице.Также, отметил Собянин, Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска. Он выразил надежду на присоединение этих городов к России.
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новости, мобилизация, сергей собянин, москва, призыв, выплаты, спецоперация
Новости, мобилизация, Сергей Собянин, Москва, призыв, выплаты, Спецоперация

"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации

15:35 21.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание в Ново-Огарево
Президент РФ В. Путин провел совещание в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и мобилизованных из столицы. Заявление опубликовано 21 сентября на сайте градоначальника
В этих условиях считаю Указ Президента о частичной мобилизации вынужденным, но своевременным и безусловно необходимым. Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона –"Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова".
Собянин подчеркнул, что против России в специальной военной операции воюет не только украинская армия, но и страны НАТО, отправляя Киеву оружие и инструкторов, а также, пытаясь задавить Россию санкциями.
Меры материальной поддержки добровольцев из Москвы и их семей, согласно заявлению, будут распространены на тех, кто будет призван в столице.
Также, отметил Собянин, Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска. Он выразил надежду на присоединение этих городов к России.
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
15:31
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НовостимобилизацияСергей СобянинМосквапризыввыплатыСпецоперация
 
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