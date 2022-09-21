https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html

Мобилизация, референдумы, ответ на шантаж Запада. Обращение Владимира Путина

Мобилизация, референдумы, ответ на шантаж Запада. Обращение Владимира Путина - 21.09.2022 Украина.ру

Мобилизация, референдумы, ответ на шантаж Запада. Обращение Владимира Путина

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации

2022-09-21T10:37

2022-09-21T10:37

2022-09-21T11:16

владимир путин

обращение

эксклюзив

донбасс

украина

армия

мобилизация

запад

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038928060_0:27:2836:1622_1920x0_80_0_0_f968158f7b2cfbc46255756528a94ac4.jpg.webp

Тотальная русофобия - оружие Запада против РФВ начале своего выступления глава Российского государства заявил, что часть западных элит всеми силами стремится сохранить свое господство, пытаются блокировать и подавить любые самостоятельные центры развития, чтобы и дальше навязывать им свою волю, насаждать свои псевдоценности."Цель этого Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну", - сказал Путин, добавив, что там уже прямо говорят, что в 1991 году они расколоть СССР, а теперь пришла очередь Российской Федерации. Российский президент отметил, что такие планы они вынашивали давно: поощряли террористов на Северном Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО к границам РФ.Тотальная русофобия стала оружием Запада, ненависть к России взращивалась целенаправленно, в частности, на Украине.Антироссийский плацдармТакая русофобия особо культивировалась на Украине, которой был уготована участь плацдарма против России.По плану Запада, украинскому народу была уготована участь пушечного мяса, которое бросили на Россию, развязав войну еще в 2014 году. Против тех украинцев, кто отказался признать пришедшую на волне госпереворота власть, был развязан террор, организована блокада и геноцид, вооруженные силы были применены против гражданского населения. Путин отметил, что неизбежность нового крупномасштабного наступления Киева на Донбасс стала понятна после того, как украинские власти отказались от мирного решения конфликта и заявили о своих притязаниях на ядерное оружие.После наступления в Донбассе неизбежно последовала бы атака на российский Крым, на Россию. "В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели - освобождение всей территории Донбасса были и остаются неизменными".Ситуация в ДонбассеПо словам Путина, территория Луганской Народной Республики к настоящему моменту практически полностью освобождена, в Донецкой Народной республики продолжаются бои.За восемь лет киевский оккупационный режим выстроил на территории Донецкой области эшелонированную систему долговременных укреплений, их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому ВС РФ и силы народных республик действуют там планомерно, берегут людей.Россия оказывает помощь жителям этого региона, которых Украина превратила в живой щит. Путин подчеркнул, что вместе с российскими профессиональными военными в СВО воюют добровольцы разных национальностей, профессий, возрастов. Глава Российского государства дал указание профильным ведомствам в кратчайший срок приравнять статус таких добровольцев, бойцов ДНР и ЛНР, к статусу российских военнослужащих. Они должны быть снабжены техникой и снаряжением.Ситуация с Херсонской и Запорожской областямиВместе с главными задачами по защите Донбасса, войска РФ исходя из планов и решений Минобороны и Генштаба по общей стратегии действий, освободили от неонацистов и значительные территории Херсонской и Запорожской областей, ряд некоторых других районов. Таким образом, линия боевого соприкосновения составляет свыше 1 тыс. км. Путин рассказал, что на переговорах в Стамбуле Киев положительно реагировал на возможности компромисса с Москвой, однако украинской власти была дана прямая команда сорвать все договоренности.Украинскую армию продолжили накачивать оружием, пускать в ход новые виды вооружений, бросать в бой наемников. Все это делалось под фактическим командованием западных советников. "Политика запугивания, террор, насилие принимают все более массовые, страшные, варварские формы. Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большинство людей, живущих на освобожденных от неонацистов территориях, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами", - сказал президент.Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, подчеркнул Путин. Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов на освобожденных территориях. Решение, которые примут местные жители, будет поддержано Россией. МобилизацияДля защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобожденных территорий в стране начинается частичная мобилизация. "Речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции".Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих службу по контракту. На руководителях оборонно-промышленного комплекса лежим прямая ответственность за организацию мероприятий по развитию дополнительных производственных мощностей. Вопросы финансового, ресурсного и материального обеспечения должны быть незамедлительно решены правительством. Ответ на ядерный шантажАнтироссийская политика западных стран перешла всякую грань.Путин предупредил тех, кто ведет ядерный шантаж России, что роза ветров может развернуться в их сторону. По его словам, речь идет не только об обстрелах ВСУ Запорожской атомной электростанции, но и о высказываниях представителей государств НАТО о возможности и допустимости применения ядерного оружия против России."Тем, кто позволяет себе такие выражения по отношению к России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам - и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".Территориальная целостность России, независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися средствами, подчеркнул Путин. "Те, кто шантажируют нас, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", заключил Путин.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, обращение, эксклюзив, донбасс, украина, армия, мобилизация, запад, херсонская область, запорожская область, днр, лнр