Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане - 21.09.2022 Украина.ру
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Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане
Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане - 21.09.2022 Украина.ру
Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября заявил, что частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения в 1000 км
2022-09-21T10:27
2022-09-21T10:27
новости
спецоперация
мобилизация
сергей шойгу
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По его словам, в первую очередь, большинство мобилизованных граждан станут водителями, артиллеристами, снабженцами, инженерами, пойдут в подразделения обеспечения.
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новости, спецоперация, мобилизация, сергей шойгу
Новости, Спецоперация, мобилизация, Сергей Шойгу

Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане

10:27 21.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября заявил, что частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения в 1000 км
Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения - она больше 1000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии - это надо закреплять, эти территории надо контролировать.
Рабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
Сергей Шойгу
Министр обороны России
По его словам, в первую очередь, большинство мобилизованных граждан станут водителями, артиллеристами, снабженцами, инженерами, пойдут в подразделения обеспечения.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:48
Шойгу назвал точное число людей, которые попадут под частичную мобилизациюПо указу президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
НовостиСпецоперациямобилизацияСергей Шойгу
 
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Заголовок открываемого материала
11:42Китай призвал стороны украинского конфликта к переговорам
11:34Косачев: нападение на освобожденные территории после референдумов признают нападением на Россию
11:30В Белгородской области приступили к мобилизации
11:21Плановых мобилизационных сборов не будет – Шойгу
10:39Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает это
10:37Мобилизация, референдумы, ответ на шантаж Запада. Обращение Владимира Путина
10:27Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане
10:21На Украине погибли 2 тысячи наемников - Шойгу
10:12Вся натовская спутниковая группировка воюет против России на Украине – Шойгу
10:06И мы ответим! Когда Крым вошел в Россию, Запада еще не было
10:02Боррель пригрозил России новыми санкциями
10:00Юрий Тавровский об украинском пути Тайваня
09:54Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу
09:52Украина потеряла уже половину армии - Шойгу
09:48Шойгу назвал точное число людей, которые попадут под частичную мобилизацию
09:48Шойгу объяснил, кто именно будет мобилизован
09:46Опубликован указ Путина о мобилизации
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