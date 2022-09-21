Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане

Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения - она больше 1000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии - это надо закреплять, эти территории надо контролировать.

Сергей Шойгу Министр обороны России Министр обороны России