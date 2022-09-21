https://ukraina.ru/20220921/1038928967.html
Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане
Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане - 21.09.2022 Украина.ру
Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября заявил, что частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения в 1000 км
2022-09-21T10:27
2022-09-21T10:27
2022-09-21T10:27
новости
спецоперация
мобилизация
сергей шойгу
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По его словам, в первую очередь, большинство мобилизованных граждан станут водителями, артиллеристами, снабженцами, инженерами, пойдут в подразделения обеспечения.
https://ukraina.ru/20220921/1038926051.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, мобилизация, сергей шойгу
Новости, Спецоперация, мобилизация, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, какие функции будут выполнять мобилизованные граждане
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября заявил, что частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения в 1000 км