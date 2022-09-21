Шойгу объяснил, кто именно будет мобилизован - 21.09.2022 Украина.ру
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Шойгу объяснил, кто именно будет мобилизован
Шойгу объяснил, кто именно будет мобилизован - 21.09.2022 Украина.ру
Шойгу объяснил, кто именно будет мобилизован
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 21 сентября, что о мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники
2022-09-21T09:48
2022-09-21T09:50
новости
спецоперация
мобилизация
сергей шойгу
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По его словам, пройдет слаживание экипажей, командования, взвода, и только после этого мобилизованные пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны.
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новости, спецоперация, мобилизация, сергей шойгу
Новости, Спецоперация, мобилизация, Сергей Шойгу

Шойгу объяснил, кто именно будет мобилизован

09:48 21.09.2022 (обновлено: 09:50 21.09.2022)
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 21 сентября, что о мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники

Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учётную специальность. Все, кто служат по призыву в зону СВО отправляться не будут.

Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Министр обороны России
По его словам, пройдет слаживание экипажей, командования, взвода, и только после этого мобилизованные пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны.
 
НовостиСпецоперациямобилизацияСергей Шойгу
 
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