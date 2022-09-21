https://ukraina.ru/20220921/1038925959.html

Шойгу объяснил, кто именно будет мобилизован

Шойгу объяснил, кто именно будет мобилизован - 21.09.2022 Украина.ру

Шойгу объяснил, кто именно будет мобилизован

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 21 сентября, что о мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники

2022-09-21T09:48

2022-09-21T09:48

2022-09-21T09:50

новости

спецоперация

мобилизация

сергей шойгу

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По его словам, пройдет слаживание экипажей, командования, взвода, и только после этого мобилизованные пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, мобилизация, сергей шойгу