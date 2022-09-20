https://ukraina.ru/20220920/1038897803.html
Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео
Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео - 20.09.2022 Украина.ру
Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео
Политолог-американист Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал, зачем спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетала в Армению, чего ожидать от выборов в конгресс США и зачем страны НАТО тратят миллиарды на Украину:
2022-09-20T14:28
2022-09-20T14:28
2022-09-20T14:28
александр домрин
сша
видео
армения
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00:48 – Что США обещают Украине и как выстраивать отношения с Вашингтоном?04:45 – Цель визита cпикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению; 07:32 – На что готовы пойти демократы в США ради победы на грядущих выборах?09:40 – Интересы США в Азии; 12:25 – Что происходит в Иране? Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая 17-19 сентября находилась с визитом в Ереване, заявила, что Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта. Она также отметила, что осуждает "смертельные атаки" Азербайджана против Армении. При этом в Азербайджане назвали визит Пелоси в Ереван "очередным проявлением двойных стандартов". Как говорится в заявлении председателя Милли Меджлиса (парламента) Сахибы Гафаровой, Пелоси пытается заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии выборов в американский Конгресс
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр домрин, сша, видео, армения, видео
Александр Домрин, США, Видео, Армения
Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео
Политолог-американист Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал, зачем спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетала в Армению, чего ожидать от выборов в конгресс США и зачем страны НАТО тратят миллиарды на Украину:
00:48 – Что США обещают Украине и как выстраивать отношения с Вашингтоном?
04:45 – Цель визита cпикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению;
07:32 – На что готовы пойти демократы в США ради победы на грядущих выборах?
09:40 – Интересы США в Азии;
12:25 – Что происходит в Иране?
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая 17-19 сентября находилась с визитом в Ереване, заявила, что Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта. Она также отметила, что осуждает "смертельные атаки" Азербайджана против Армении. При этом в Азербайджане назвали визит Пелоси в Ереван "очередным проявлением двойных стандартов". Как говорится в заявлении председателя Милли Меджлиса (парламента) Сахибы Гафаровой, Пелоси пытается заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии выборов в американский Конгресс