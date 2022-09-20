Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео - 20.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220920/1038897803.html
Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео
Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео - 20.09.2022 Украина.ру
Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео
Политолог-американист Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал, зачем спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетала в Армению, чего ожидать от выборов в конгресс США и зачем страны НАТО тратят миллиарды на Украину:
2022-09-20T14:28
2022-09-20T14:28
александр домрин
сша
видео
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038897562_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c1b73d6c082811f49ce2a8ba652f973.jpg
00:48 – Что США обещают Украине и как выстраивать отношения с Вашингтоном?04:45 – Цель визита cпикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению; 07:32 – На что готовы пойти демократы в США ради победы на грядущих выборах?09:40 – Интересы США в Азии; 12:25 – Что происходит в Иране? Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая 17-19 сентября находилась с визитом в Ереване, заявила, что Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта. Она также отметила, что осуждает "смертельные атаки" Азербайджана против Армении. При этом в Азербайджане назвали визит Пелоси в Ереван "очередным проявлением двойных стандартов". Как говорится в заявлении председателя Милли Меджлиса (парламента) Сахибы Гафаровой, Пелоси пытается заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии выборов в американский Конгресс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038897562_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_803275bbad6af6d536657bcb0bcc1f6c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
александр домрин, сша, видео, армения, видео
Александр Домрин, США, Видео, Армения

Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео

14:28 20.09.2022
 
Читать в
Политолог-американист Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал, зачем спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетала в Армению, чего ожидать от выборов в конгресс США и зачем страны НАТО тратят миллиарды на Украину:
00:48 – Что США обещают Украине и как выстраивать отношения с Вашингтоном?
04:45 – Цель визита cпикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению;
07:32 – На что готовы пойти демократы в США ради победы на грядущих выборах?
09:40 – Интересы США в Азии;
12:25 – Что происходит в Иране?
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая 17-19 сентября находилась с визитом в Ереване, заявила, что Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта. Она также отметила, что осуждает "смертельные атаки" Азербайджана против Армении. При этом в Азербайджане назвали визит Пелоси в Ереван "очередным проявлением двойных стандартов". Как говорится в заявлении председателя Милли Меджлиса (парламента) Сахибы Гафаровой, Пелоси пытается заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии выборов в американский Конгресс
 
Александр ДомринСШАВидеоАрмения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Херсонской области планируют создать добровольческие батальоны
14:31Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти
14:30Александр Бородай о ситуации на фронте: На Харьковском направлении имело место предательство
14:28Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео
14:26В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"
14:10Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум
14:01"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов
13:52Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ
13:51Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России
13:42Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком
13:37Время считать цыплят: в США подводят итоги СВО
13:35Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"
13:11Руководство Херсонской области объявило о референдуме
13:06Украинские удары американским оружием: что ВСУ сделали с колледжем в ЛНР - спецрепортаж
12:52Общенародный съезд в Мелитополе решает судьбу референдума
12:30В Херсонской области просят немедленно провести референдум
12:27Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине
12:00Защита от радиации, обстрелы Донбасса, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 20 сентября
11:43Доллар по 100 рублей?! Юшков рассказал, что начнётся с 5 декабря. Видео
11:31На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ
Лента новостейМолния