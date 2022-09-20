https://ukraina.ru/20220920/1038897048.html
В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"
В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта" - 20.09.2022 Украина.ру
В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании еще троих "коллаборантов" в Харьковской области. Информация опубликована 20 сентября на сайте ведомства
2022-09-20T14:26
2022-09-20T14:26
2022-09-20T14:26
новости
гбр
репрессии
харьковская область
лес
лесничий
пожизненный срок
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102534/42/1025344288_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f88229ebfedafc583261b04f3f80bedd.jpg.webp
Один из задержанных – главный лесничий Волчанска, который, по информации украинских силовиков, сотрудничал с российскими военными.Кроме того, ГБР сообщает об обнаружении двоих бывших полицейских в Волчанске и Купянске. Уточняется, что они продолжали работать в патрульной полиции при управлении военно-гражданской администрации Харьковской области.Статья о госизмене на Украине подразумевает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.На прошлой неделе ГБР отчиталось о задержании троих "коллаборантов" в захваченном Изюме. Речь шла о двух сотрудницах налоговой службы и женщине, служившей в полиции.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков объяснил, что отбить Изюм стоит, чтобы избежать репрессий в отношении мирных жителей, лояльных России, но "сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте".Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях.
https://ukraina.ru/20220917/1038761023.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102534/42/1025344288_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_f7305cb31f35478eb5720dd8c3f89279.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гбр, репрессии, харьковская область, лес, лесничий, пожизненный срок, украина
Новости, ГБР, репрессии, Харьковская область, Лес, лесничий, пожизненный срок, Украина
В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании еще троих "коллаборантов" в Харьковской области. Информация опубликована 20 сентября на сайте ведомства
Один из задержанных – главный лесничий Волчанска, который, по информации украинских силовиков, сотрудничал с российскими военными.
Он взялся управлять лесхозом и организовывать заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей захватчиков. После успешного наступления ВСУ лесничий начал скрываться от правосудия, но его нашли и задержали.
Кроме того, ГБР сообщает об обнаружении двоих бывших полицейских в Волчанске и Купянске. Уточняется, что они продолжали работать в патрульной полиции при управлении военно-гражданской администрации Харьковской области.
Статья о госизмене на Украине подразумевает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
На прошлой неделе ГБР отчиталось о задержании троих "коллаборантов" в захваченном Изюме. Речь шла о двух сотрудницах налоговой службы и женщине, служившей в полиции.
В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков объяснил, что отбить Изюм стоит, чтобы избежать репрессий в отношении мирных жителей, лояльных России, но "сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте".
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях.