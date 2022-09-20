В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта" - 20.09.2022 Украина.ру
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В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"
В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта" - 20.09.2022 Украина.ру
В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании еще троих "коллаборантов" в Харьковской области. Информация опубликована 20 сентября на сайте ведомства
2022-09-20T14:26
2022-09-20T14:26
новости
гбр
репрессии
харьковская область
лес
лесничий
пожизненный срок
украина
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Один из задержанных – главный лесничий Волчанска, который, по информации украинских силовиков, сотрудничал с российскими военными.Кроме того, ГБР сообщает об обнаружении двоих бывших полицейских в Волчанске и Купянске. Уточняется, что они продолжали работать в патрульной полиции при управлении военно-гражданской администрации Харьковской области.Статья о госизмене на Украине подразумевает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.На прошлой неделе ГБР отчиталось о задержании троих "коллаборантов" в захваченном Изюме. Речь шла о двух сотрудницах налоговой службы и женщине, служившей в полиции.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков объяснил, что отбить Изюм стоит, чтобы избежать репрессий в отношении мирных жителей, лояльных России, но "сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте".Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, гбр, репрессии, харьковская область, лес, лесничий, пожизненный срок, украина
Новости, ГБР, репрессии, Харьковская область, Лес, лесничий, пожизненный срок, Украина

В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"

14:26 20.09.2022
 
© CC0, Pixabayлес туман
лес туман
© CC0, Pixabay
Читать в
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании еще троих "коллаборантов" в Харьковской области. Информация опубликована 20 сентября на сайте ведомства
Один из задержанных – главный лесничий Волчанска, который, по информации украинских силовиков, сотрудничал с российскими военными.
Он взялся управлять лесхозом и организовывать заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей захватчиков. После успешного наступления ВСУ лесничий начал скрываться от правосудия, но его нашли и задержали.
Кроме того, ГБР сообщает об обнаружении двоих бывших полицейских в Волчанске и Купянске. Уточняется, что они продолжали работать в патрульной полиции при управлении военно-гражданской администрации Харьковской области.
Статья о госизмене на Украине подразумевает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
На прошлой неделе ГБР отчиталось о задержании троих "коллаборантов" в захваченном Изюме. Речь шла о двух сотрудницах налоговой службы и женщине, служившей в полиции.
В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков объяснил, что отбить Изюм стоит, чтобы избежать репрессий в отношении мирных жителей, лояльных России, но "сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте".
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях.
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 11:51
Лариса Шеслер о репрессиях на Украине и о том, что нужно сделать для безопасности людей
 
НовостиГБРрепрессииХарьковская областьЛеслесничийпожизненный срокУкраина
 
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