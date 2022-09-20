https://ukraina.ru/20220920/1038897048.html

В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"

В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта" - 20.09.2022 Украина.ру

В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании еще троих "коллаборантов" в Харьковской области. Информация опубликована 20 сентября на сайте ведомства

2022-09-20T14:26

2022-09-20T14:26

2022-09-20T14:26

новости

гбр

репрессии

харьковская область

лес

лесничий

пожизненный срок

украина

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Один из задержанных – главный лесничий Волчанска, который, по информации украинских силовиков, сотрудничал с российскими военными.Кроме того, ГБР сообщает об обнаружении двоих бывших полицейских в Волчанске и Купянске. Уточняется, что они продолжали работать в патрульной полиции при управлении военно-гражданской администрации Харьковской области.Статья о госизмене на Украине подразумевает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.На прошлой неделе ГБР отчиталось о задержании троих "коллаборантов" в захваченном Изюме. Речь шла о двух сотрудницах налоговой службы и женщине, служившей в полиции.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков объяснил, что отбить Изюм стоит, чтобы избежать репрессий в отношении мирных жителей, лояльных России, но "сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте".Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях.

https://ukraina.ru/20220917/1038761023.html

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новости, гбр, репрессии, харьковская область, лес, лесничий, пожизненный срок, украина