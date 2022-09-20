https://ukraina.ru/20220920/1038891099.html

Харьков: эффект блэкаута, "военная тайна" и укрепление границы

Харьков: эффект блэкаута, "военная тайна" и укрепление границы - 20.09.2022 Украина.ру

Харьков: эффект блэкаута, "военная тайна" и укрепление границы

Украина.ру, 20.09.2022

2022-09-20T14:45

2022-09-20T14:45

2022-09-20T16:37

эксклюзив

харьков

граница

анатолий вассерман

всу

украина

сво

донбасс

отключение электричества

блэкаут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038675949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0ae4097475bfbcf31486694cad6c000.jpg.webp

Интересное, но спорное заявление об эффективности высокоточных ударов по критической инфраструктуре Украины сделал 19 августа депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман:«Оставлять Украину жировать на фоне Донбасса, где отключения электроэнергии и водоснабжения отключения происходят ежедневно по много раз во многих местах, — это несправедливо. Но, к сожалению, это не поможет. Потому что решения, касающиеся Украины, принимаются не на Украине, а англосаксам совершенно все равно, кто там будет мерзнуть. По их мнению, "отморозки" злее будут"», — заявил Вассерман в эфире «Первого Севастопольского».Между тем, недавний блэкаут в результате удара по харьковской ТЭЦ-5 имел очень серьезный эффект — в том числе и психологический. «Патриотическая» часть населения миллионника, они же «отморозки», оказалась на грани паники (и свалилась бы в нее, продлись блэкаут чуть дольше). Укры быстро просчитали, что речь идет не только об освещении, связи и водоснабжении, но и о работе банков, систем безопасности, а также других жизненно важных вещах. А русскому Харькову блэкаут помог пережить успех «контрнаступа» и дал новую надежду на освобождение, пусть теперь и не скорое.Подобным образом действует не только блэкаут. Менее сильный, но сходный морально-психологический эффект имеют ракетные удары по военной инфраструктуре. Это прекрасно понимают иностранные кураторы ВСУ, поэтому информацию об успешных прилетах стараются по возможности скрыть от населения.«Военная тайна»В ночь на 17 сентября, около 2 часов, весь город слышал два мощных ракетных удара, а затем множество взрывов. Явно произошло попадание в склад боеприпасов (впоследствии эта версия подтвердилась). Но местные патриотические паблики, обычно болезненно-многословные, по этому поводу хранили молчание. Только один назвал происходящее военной тайной.В последнее время в жизни Харькова множество подобных «военных тайн». Их разгадка иногда находится в сводке Минобороны РФ, иногда обнаруживается случайно. Как, например, повреждения левого крыла харьковского Южного вокзала, о которых нигде ничего не сообщалось. Судя по отсутствию стекол в окнах верхнего этажа и присутствию таковых в здании напротив, удар пришелся со стороны железнодорожных путей. Место прилета уточняется.Попадание по известному в городе и за его пределами клубно-ресторанно-гостиничному комплексу «Мисто» («Город») случился во время серии ударов днем 9 сентября. И снова режим тишины на украинских ресурсах. А на следующий день МО РФ подтвердило подозрения местных жителей, сообщив об уничтожении «располаги» нацистов «Кракена».Ракетный удар в ночь на 16 сентября, по сообщению главы военной администрации Синегубова, пришелся по лесопосадке в Киевском районе Харькова. Однако местные жители сообщили, что оцеплен район между улицами Сумской и Рымарской (Шевченковский район). А МО РФ снова порадовало новостью о потерях в рядах «кракенов».И самый свежий пример: «калибровка» Харькова, вечер 19 сентября. Тревога — сообщение о прилете — пожар — сообщение о том, что прилета не было. Откуда пожар? Военная тайна.«Оживление»Мэр Харькова Терехов где только может трубит об оживлении деловой активности в городе после отступления российских войск на севере и востоке области. Артобстрелов в последние несколько дней действительно почти не слышно — ВФУ «защищают» население в других местах.В результате действительно наблюдается некоторое оживление торговли, особенно по сравнению с мартом-апрелем. Продавцов и товаров на рынках стало больше, а вот покупателей по-прежнему мало. Цены злобно кусаются. Этой осенью харьковским хозяйкам вряд ли удастся сделать сколько-нибудь значительные запасы. Цена на помидоры зафиксировалась на уровне от 25 (60 рублей) — недозрелая мелочь до 55 гривень (120 рублей) за килограмм, как минимум в 5 раз дороже, чем прошлой осенью. За килограмм огурцов, баклажанов, болгарского перца и даже кабачков просят по 60 гривень. Это совершенно неподъемная цена для большинства горожан. Поэтому на рынках малолюдно, за исключением разве что привычного базарного дня — субботы.Но даже в этот день поезда метро до «Барабашово» идут полупустыми. Не только потому, что этот рынок не продовольственный, а в Харькове сейчас редко покупают что-то другое. Значительная часть рынка «Барабашово» представляет собой развалины, точнее, груды обгоревшего металла — бывшие каркасы контейнеров и павильонов.Торговые ряды выгорали секторами в местах прилетов или поджогов. На рынке не сомневаются, что то и другое — дело рук разного рода «кракенов». Так «защитники» скрывали следы грабежей.Били (к счастью) именно по торговым площадям, жилые частные дома расположенные вокруг рынка практически невредимы.Рабы и землиСогласно официальной статистике, работу потеряли 40% украинцев, еще 25% — столкнулись со снижением уровня заработной платы. В Харькове картина выглядит еще печальнее — чем, разумеется, пользуются работодатели, в том числе руководители коммунальных предприятий. На днях водители второго трамвайно-троллейбусного депо попытались объявить забастовку. Причина — невыплата заработной платы, начиная с июля. Сдались под угрозой увольнения, которое, в свою очередь, означает потерю брони от мобилизации.«Казначейство в первую очередь выплачивает деньги военным, но сегодня счета разблокированы и работники трамвайно-троллейбусного депо получили часть заработной платы», — сообщил Терехов 19 сентября, спустя две недели после акции протеста.Примерно за месяц до контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении в городе практически полностью прекратилась раздача гуманитарной помощи для лиц старше 15 и моложе 75 лет. При тотальной безработице и постоянной задержке зарплат у немногих занятых это может означать только одно — попытку голодом загнать в армию и территориальную оборону как можно больше пушечного мяса.Правда, теперь, после возвращения под контроль ВСУ освобожденной в феврале-августе части области, появился также запрос на рабский труд на строительстве укреплений.Гауляйтер Харьковщины Олег Синегубов анонсировал создание в области новой системы обороны. Это, по словам чиновника, одна из двух важнейших задач, стоящих перед регионом после «освобождения».«Первая — построение системы обороны и в Харькове, и в каждом отдельном населенном пункте. Чтобы не повторилась ситуация 24 февраля. Речь об укреплениях, фортификационных сооружениях, линиях обороны. Каждый город должен быть укреплен так, как сейчас мы уже сделали в Харькове: несколько линий эшелонированной обороны. Другая — гражданская история. Восстановление функционирования городов, социальной сферы, экономики, инфраструктуры. Это шанс для области и Харькова стать абсолютно новыми», — на новый лад перепел «Интернационал» Синегубов.Иными словами, полгода Украина «разрушала до основанья» — обстреливала, забрасывала «лепестками» Изюм, Балаклею, Липцы, другие города и поселки. Теперь же, получив над ними контроль, рассчитывает получить от Запада средства на восстановление региона.А пока что первым делом заработали предприятия, обслуживающие потребности ВСУ. Буквально в обозе украинских войск во вновь захваченные поселки пришла «Новая почта». Имущество отфильтрованных балаклейских и изюмских «коллаборантов» потянулось в другие регионы.По поводу укреплений, кстати, Синегубов не соврал. Имеются данные, что в приграничных с РФ районах ВСУ укрепляют занимаемые позиции и сооружают опорные пункты. Также усиливаются гарнизоны приграничных населенных пунктах. В Удах, Гурьеве Казачке, Окопе, Константиновке, Больших Проходах размещаются подразделения 241-й бригады теробороны ВСУ.Тему укрепления приграничных районов затронул также украинский президент в своем видеообращении от 19 сентября.«Государство обеспечит всю необходимую мощность для защиты нашей границы», — заявил Зеленский. И добавил, что «благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле».Таким образом, сегодня в Харьковской области Украина занимается тем же, что восемь лет делала и продолжает делать в Донбассе: терроризирует, грабит и уничтожает местное население, возводит укрепления вдоль линии соприкосновения и регулярно обстреливает сопредельные территории. Теперь уже российские…«Освобожденные» жители области, даже если уцелеют после «зачистки», могут в ближайшее время лишиться последнего имущества и даже крыши над головой. Им придется оплатить долги за газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, от которых они были освобождены под контролем РФ. Своей очереди вцепиться в «должников» ждут также украинские банки.Компания «Харьковгазсбыт», являвшаяся поставщиком газа до мая текущего года, обратилась к абонентам с требованием оплатить счета. В противном случае угрожает принудительным взысканием долгов.«Просим вас найти возможность погасить долги за голубое топливо в ближайшее время. Нам очень не хочется обращаться в суд», — говорится в «письмах счастья», которые рассылает компания. Здесь же перечислены дополнительные затраты для ответчика: судебный сбор, пеня, инфляционные и т. п.Подобные же уведомления рассылает своим абонентам Облэнерго. Следует отметить, что все это давление на обнищавшее население противозаконно. В настоящее время на Украине действует постановление о запрете принудительного взыскания долгов по коммуналке. Но, как видим, на «неблагонадежное» население Харьковской области оно не распространяется.Лишив коренных жителей возможности выехать в Россию, их либо уничтожают физически, либо максимально затрудняют жизнь в родных местах. Ведь все уже поделено: салтовские черноземы — «Монсанте», изюмский лес — Европе, балаклейский газ — семейству Байденов.

https://ukraina.ru/20220914/1038674334.html

https://ukraina.ru/20220915/1038771864.html

https://ukraina.ru/20220918/1038834473.html

https://ukraina.ru/20220912/1038630911.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Артем Павлов

Артем Павлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Артем Павлов

эксклюзив, харьков, граница, анатолий вассерман, всу, украина, сво, донбасс, отключение электричества, блэкаут, ракетный удар, тэц