https://ukraina.ru/20220920/1038885006.html

Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму

Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму - 20.09.2022 Украина.ру

Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму

Ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину после покушения прооперировали в Симферополе. Состояние Томилиной удовлетворительное, потребуется реабилитация. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Херсонской области 20 сентября

2022-09-20T10:17

2022-09-20T10:17

2022-09-20T10:17

новости

херсон

ректор

крым

операция

спецоперация

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университет

покушение

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Ректора ХГУ Татьяну Томилину прооперировали крымские врачи. Из глазного яблока извлекли осколок, зрение удалось сохранить. Томилину направят на реабилитацию, сообщил глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев.Покушение на ректора педагогического университета Татьяну Томилину было совершено 12 сентября. В подъезде дома, где жила Томилина, сработало взрывное устройство. По версии СМИ, погиб сопровождавший Томилину охранник. Татьяну Томилину направили на лечение в крымскую Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. 14 сентября медики сделали операцию.

https://ukraina.ru/20220913/1038668458.html

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новости, херсон, ректор, крым, операция, спецоперация, вуз, университет, покушение