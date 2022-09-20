Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму - 20.09.2022 Украина.ру
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Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму
Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму - 20.09.2022 Украина.ру
Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму
Ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину после покушения прооперировали в Симферополе. Состояние Томилиной удовлетворительное, потребуется реабилитация. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Херсонской области 20 сентября
2022-09-20T10:17
2022-09-20T10:17
новости
херсон
ректор
крым
операция
спецоперация
вуз
университет
покушение
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Ректора ХГУ Татьяну Томилину прооперировали крымские врачи. Из глазного яблока извлекли осколок, зрение удалось сохранить. Томилину направят на реабилитацию, сообщил глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев.Покушение на ректора педагогического университета Татьяну Томилину было совершено 12 сентября. В подъезде дома, где жила Томилина, сработало взрывное устройство. По версии СМИ, погиб сопровождавший Томилину охранник. Татьяну Томилину направили на лечение в крымскую Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. 14 сентября медики сделали операцию.
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новости, херсон, ректор, крым, операция, спецоперация, вуз, университет, покушение
Новости, Херсон, ректор, Крым, операция, Спецоперация, вуз, университет, покушение

Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму

10:17 20.09.2022
 
© Украина.ру
© Украина.ру
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Ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину после покушения прооперировали в Симферополе. Состояние Томилиной удовлетворительное, потребуется реабилитация. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Херсонской области 20 сентября
Ректора ХГУ Татьяну Томилину прооперировали крымские врачи. Из глазного яблока извлекли осколок, зрение удалось сохранить. Томилину направят на реабилитацию, сообщил глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев.
"К счастью, операция в Симферополе прошла успешно. Татьяна Юрьевна быстрыми темпами восстанавливается, состояние ее на сегодняшний день удовлетворительное. Конечно, будет необходима небольшая реабилитация. Я надеюсь, в скором времени Татьяна Юрьевна будет в наших рядах", - сказал Ильмиев.
Покушение на ректора педагогического университета Татьяну Томилину было совершено 12 сентября. В подъезде дома, где жила Томилина, сработало взрывное устройство. По версии СМИ, погиб сопровождавший Томилину охранник.
Татьяну Томилину направили на лечение в крымскую Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. 14 сентября медики сделали операцию.
13 сентября, 07:44
В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситетаНа ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершили покушение, ее пытались убить самодельным взрывным устройством в подъезде ее дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона
 
НовостиХерсонректорКрымоперацияСпецоперациявузуниверситетпокушение
 
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