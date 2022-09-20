https://ukraina.ru/20220920/1038845492.html

Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях

Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях - 20.09.2022 Украина.ру

Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях

Украинские террористы не смогут самостоятельно прекратить террористические акты в отношении харьковчан, лояльных к России, поэтому в дело придется активно вмешаться соответствующим ведомствам Российской Федерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-09-20T05:30

2022-09-20T05:30

2022-09-20T05:30

новости

теракт

освобождённые регионы украины

алексей мухин

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Данилов сказал, что территории Харьковской области, куда сейчас заходят ВСУ, будут беспощадно украинизировать и декоммунизировать, не считаясь с мнением местного населения. А советник главы Офиса президента Арестович заявил, что все люди, которые добровольно получают паспорта Российской Федерации, будут осуждены за госизмену.Подобные действия, уверен Мухин, должны получать уголовное преследование, поскольку Россия и освобожденные территории в данном случае имеют дело с сильно разветвленной группой террористов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, теракт, освобождённые регионы украины, алексей мухин