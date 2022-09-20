https://ukraina.ru/20220920/1038845492.html
Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях
Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях - 20.09.2022 Украина.ру
Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях
Украинские террористы не смогут самостоятельно прекратить террористические акты в отношении харьковчан, лояльных к России, поэтому в дело придется активно вмешаться соответствующим ведомствам Российской Федерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-09-20T05:30
2022-09-20T05:30
2022-09-20T05:30
новости
теракт
освобождённые регионы украины
алексей мухин
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Ранее секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Данилов сказал, что территории Харьковской области, куда сейчас заходят ВСУ, будут беспощадно украинизировать и декоммунизировать, не считаясь с мнением местного населения. А советник главы Офиса президента Арестович заявил, что все люди, которые добровольно получают паспорта Российской Федерации, будут осуждены за госизмену.Подобные действия, уверен Мухин, должны получать уголовное преследование, поскольку Россия и освобожденные территории в данном случае имеют дело с сильно разветвленной группой террористов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, теракт, освобождённые регионы украины, алексей мухин
Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях
Украинские террористы не смогут самостоятельно прекратить террористические акты в отношении харьковчан, лояльных к России, поэтому в дело придется активно вмешаться соответствующим ведомствам Российской Федерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Ранее секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Данилов сказал, что территории Харьковской области, куда сейчас заходят ВСУ, будут беспощадно украинизировать и декоммунизировать, не считаясь с мнением местного населения. А советник главы Офиса президента Арестович заявил, что все люди, которые добровольно получают паспорта Российской Федерации, будут осуждены за госизмену.
Подобные действия, уверен Мухин, должны получать уголовное преследование, поскольку Россия и освобожденные территории в данном случае имеют дело с сильно разветвленной группой террористов.
"Дело в том, что какой-то набор действий, к сожалению, был сделан. И этот набор действий привел к очень серьезным и печальным последствиям. Для того, чтобы купировать эту ситуацию, необходимо изменить модель поведения. Я не буду называть ни ведомства, ни имена, ни фамилии людей. Необходимо следовать строго тактическому стратегическому плану. Он должен быть выработан максимально быстро на уровне Совета Федерации РФ, само собой, виновные должны понести наказание", - считает Мухин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: