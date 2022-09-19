https://ukraina.ru/20220919/1038841433.html

В поисках украинской сестры по несчастью. Как и зачем США поджигают Россию по периметру

В поисках украинской сестры по несчастью. Как и зачем США поджигают Россию по периметру - 19.09.2022 Украина.ру

В поисках украинской сестры по несчастью. Как и зачем США поджигают Россию по периметру

Украина.ру, 19.09.2022

2022-09-19T09:19

2022-09-19T09:19

2022-09-19T11:10

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Со стороны визит 17 сентября 2022 года в Армению спикера Конгресса США, 82-летней «бабушки американской политики» Нэнси Пелоси напоминал то ли арьергардный бой с назиданием, что ничего и нигде не закончилось, то визит-инспекцию старухи Шапокляк с целью узнать, почему не получилось ранее задуманное.На границах России, разумеется, и против нее направленное. Потому что главные события в Армении случились 13-14 сентября, когда республика ввязалась в очередной кровавый вооруженный конфликт с Азербайджаном, который закончился для двух его участников смертями 175 военных и однозначно был приурочен к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узбекском Самарканде 15-16 сентября.На этом мероприятии страны — участники ШОС продемонстрировали, что они больше не хотят жить в монополярном мире под эгидой США, и не только наметилось серьезное сближение позиции между Россией и Китаем, но произошло и серьезное расширение и границ, и амбиций организации. В нее вступил Иран и заговорили о вступлении Белоруссия и Турция. Последнее — это действительно как серпом по тестикулам многим в западном «золотом миллиарде». Потому что Белоруссия и так член союзного государства с Россией, а Турция — член НАТО и, следовательно, окончательно отказывается от идеи стать членом Евросоюза и ищет новые «родные гавани» для реализации своих госпланов.А перед этим Россия очень успешно провела Восточный экономический форум (ВЭФ) 5—8 сентября сего же года. И главные слова в отношении этих двух мероприятий были сказаны между ними. Зампомощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур вольно или невольно выдала страшную тайну, когда откровенно заявила: Вот с этой целью, по ее словам, ее агентство по заданию правительства в Вашингтоне пытается содействовать «укреплению демократических институтов, продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека, развивать человеческий капитал... поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» во всей Средней Азии.Ну, так «демократично» это у них называется. Зато хоть честно. Г-жа Анджали Каур не скрывала, что задача по Средней Азии тесно связана с американскими задачами в конфликте на Украине, который должен провоцировать и стимулировать антироссийские действия мирового сообщества. «Это сказалось на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России. Мы видим растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону», — заявила деятельная девушка, обрисовывая задачи.Другими словами, США было просто необходимо «сгладить», подпортить и дискредитировать положительные итоги этих мероприятий с участием России и Китая, не дать им сблизиться и напомнить, условно говоря, кто в доме (то есть на планете) хозяин.А лучше всего это можно было сделать, если традиционно попытаться создать проблемы России по всему периметру ее границ. Вот поджиганием этого периметра так называемый коллективный Запад и занимается последние даже не месяцы, а годы.С началом спецвоенной операции (СВО) России на Украине, когда Москва 24 февраля 2022 года четко, четче не бывает, показала, что не собирается игнорировать свою безопасность и готова отстаивать ее любыми методами, США приступили к выполнению задач вплотную. И для начала основательно подпрягли Украину в полномасштабную войну с Россией.Конкретно к указанным форумам Украина предприняла давно анонсированное контрнаступление по всему фронту соприкосновения на Украине и даже добилась определенных успехов, потеснив кое-где союзные силы СВО. И Украина продолжает это делать, ибо настроена длить войну столько времени, на сколько ее закажут и дадут денег и оружия под этот заказ. Деньги и оружие с Запада идут. Только США уже в общей сложности выделили Украине около 15,8 млрд долл. помощи в области безопасности с момента прихода к власти Байдена. А с 2014 года Вашингтон выделил Украине около 17,9 млрд долл. и еще более 15,1 млрд долл. только с начала СВО 24 февраля 2022 года. С 1 октября заработает так называемый ленд-лиз, по которому в для нужд Украины пойдет еще 44 млрд долл. В США уверены: для того, чтобы жечь Россию не только глаголом, этого должно хватить надолго.Но ведь и этого мало. Коллективный Запад ощетинился против России не только несколькими пакетами экономических санкций, но и начал задирать и задираться, что называется, целево, по отдельным направлениям. Проследим: Норвегия попыталась зацепить Россию и создать очаг нестабильности возле острова Шпицберген пересмотром границ в этом регионе и блокадой работающих там россиян. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, вступили, и таким образом граница соприкосновения России с Альянсом удлинилась сразу на более чем 1300 километров с Финляндией.Кроме санкций и НАТО, западные страны, начиная с «трибалтийских вымиратов» (Латвия, Литва и Эстония) и Польши, устроили визовую войну с Россией, добиваясь полного запрета выдачи шенгенов гражданам России. С целью, как вы понимаете, вызвать «внутреннее недовольство россиян Путиным». А перед этим Литва буквально нарывалась на силовое противостояние, блокируя грузы в Калининградскую область и выпрашивая у России Сувалкский коридор, пробитый вооруженным путем.И если с Украиной все понятно, то свои проблемы попыталась создать даже Молдавия, которая начала говорить и даже готовиться к тому, чтобы силовым путем покончить с российским присутствием в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), где расквартированы российские миротворцы, костью в горла застрявшие у Кишинева, который уже намылился в НАТО и даже стал потенциальным кандидатом в члены ЕС.Дальше — Кавказ и Закавказье. Грузия пока только шутит. Но как? Говорит о проведении всегрузинского референдума, стоит ли ей ввязываться в полноценную войну с Россией. Ну а Армения и Азербайджан опять начали свою войнушку. И длившийся два дня конфликт уже сделал свое дело: брошена дискредитационная тень на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Все дело в том, что Армения — член ОДКБ и попросила у этой организации помощи в отражении азербайджанских атак точно так, как в начале этого года сделал Казахстан, разрываемый на части террористами. И, как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, после экстренного заседания 13 сентября постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию, было решено направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.Миссия побывала в Армении, а в это время президент России Владимир Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В итоге конфликт был улажен миром, а глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров подвел итог: «Вместе с тем у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии».И вот вам визит Пелоси, которая, встретившись с руководством страны, прямо сказала, что прибыла в Армению узнать, что та хочет в плане укрепления и развития западной демократии. «Мы находимся здесь, чтобы сказать, США будут поддерживать демократию в Армении. В трудные минуты мы стоим рядом с Арменией. Когда ведется борьба между демократией и автократией, Армения — то место, где мы можем явственно видеть эти противоречия», — сказала она.И вот вам результат: время ее визита в Ереване случилось главное — прошел митинг за выход Армении из ОДКБ. Потому что Пелоси заявила, что Россия не смогла выполнить свои союзнические обязательства и защитить Армению в конфликте с Азербайджаном. И армяне на митинге ее поддержали. Не говоря уже о том, что в Армении продолжается движение за импичмент премьеру Пашиняну. Который, по той же причине — опираясь на Россию, не может обеспечить безопасность.Но генерал Сидоров не зря говорил, что для ОДКБ сложилась неприятная ситуация как на армяно-азербайджанской границе, так и на таджикско-киргизской. Прямо во время работы ШОС начался вооруженный конфликт на границе Киргизии и Таджикистана, которые являются полноценными членами и ШОС, и ОДКБ. Но членство это не остановило пограничников, и по состоянию на 18 сентября 2022 года власти Киргизии заявили о 59 погибших и 144 пострадавших. А власти Таджикистана утверждают, что погибли 35 граждан этой страны.Не помогло даже то, что президенты Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон две дня сидели на заседаниях саммита ШОС и даже наверняка говорили с Путиным о конфликте. В то время, как премьер Армении Пашинян не поехал на саммит ШОС, президент Азербайджана Алиев прибыл в Самарканд. Оно и понятно: ему надо знать, что могут решить по его стране. Да и главный союзник Азербайджана — Турция — засобиралась в ШОС.Но тень и подозрения в недееспособности киргизско-таджикским конфликтом брошена и на ШОС. А это самое то, что и нужно США — раскалывать организацию, сманивая ее отдельных членов, натравливая их друг на друга, отрывая от России и выводя из-под российского «зонтика».И проблески этого у США уже имеются — вибрировать стал Казахстан, считающийся вернейшим союзником России в регионе. Во всяком случае, нуждается в детальном изучении и анализе тот факт, что как раз к саммиту ШОС Казахстан перевел торговлю с Россией под санкционный контроль США. Как сообщили в МИД Казахстана, теперь никакие договоры не будут подписаны без согласия чиновников из США. Это решение было принято для того, чтобы не попасть под американские и западные вторичные санкции против России.Вот такие дела сегодня складываются по периметру российских границ. Особенно если учесть, что и на востоке США ищут и находят «сестру» Украины по военному несчастью и настраивают ее против России и Китая. Часть Запада — Япония — тоже, как известно, бузит и демонстрирует в последние недели крайнюю агрессивность, отменяя взаимовыгодное экономическое сотрудничество. С началом СВО Токио ввел персональные санкции против руководства Росси и присоединился к западным санкциями против российской экономики. Несмотря на огромные потери в политике и экономике. В итоге заморожены переговоры о мирном договоре между Россией и Японией.Но Россия не занимает позицию пассивного соглядатая. ОДКБ и ШОС не просто существуют, но и в своей работе набирают обороты. А значит, в смене миропорядка все только начинается. И главное то, что Россия уже знает и реагирует на попытки давить на нее. Во всяком случае, глава МИД России Сергей Лавров как-то сказал, что страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. И добавил: Лучше и не скажешь.

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эксклюзив, россия, украина, армения, шос, одкб