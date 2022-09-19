Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его - 19.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220919/1038840548.html
Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его
Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его - 19.09.2022 Украина.ру
Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его
Семья заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова ежедневно получает угрозы. Об этом политик сообщил 18 сентября в видеоинтервью французским журналистам, опубликованном в его Telegram
2022-09-19T08:10
2022-09-19T08:18
кирилл стремоусов
убийство
новости
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/92/1034019223_29:0:1551:856_1920x0_80_0_0_896ed8d995cbd385af28161bb3f81747.jpg
"Они (украинские власти) посчитали, что я предатель, что я предал Украину. Но я никогда не присягал на верность бандеровцам и нацистам. Я всегда был русским человеком, и я всегда об этом говорил. Меня преследовало СБУ, меня арестовывали, делали обыски. И когда пришлось взять на себя ответственность, я не стал предателем. Но меня хотят убить. Хотят убить лично по приказу Зеленского. Угрожают моей жене, детям, каждый день идут угрозы", — сказал Стремоусов.Он рассказал, что задержанные участники диверсионных групп дали признательные показания.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/92/1034019223_220:0:1361:856_1920x0_80_0_0_fe33d462941a412512be1b5434614dbb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
кирилл стремоусов, убийство, новости, владимир зеленский
Кирилл Стремоусов, убийство, Новости, Владимир Зеленский

Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его

08:10 19.09.2022 (обновлено: 08:18 19.09.2022)
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
Читать в
Семья заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова ежедневно получает угрозы. Об этом политик сообщил 18 сентября в видеоинтервью французским журналистам, опубликованном в его Telegram
"Они (украинские власти) посчитали, что я предатель, что я предал Украину. Но я никогда не присягал на верность бандеровцам и нацистам. Я всегда был русским человеком, и я всегда об этом говорил. Меня преследовало СБУ, меня арестовывали, делали обыски. И когда пришлось взять на себя ответственность, я не стал предателем. Но меня хотят убить. Хотят убить лично по приказу Зеленского. Угрожают моей жене, детям, каждый день идут угрозы", — сказал Стремоусов.
Он рассказал, что задержанные участники диверсионных групп дали признательные показания.

"Мы уже задержали несколько групп, которые пришли меня убить. Это специально обученные группы, которые давали показания, когда их задерживали, что они пришли по личному указанию Зеленского убить меня и Владимира Сальдо (главу администрации - ред.). Возможно в Херсонской области действуют группы, которые выслеживают меня", — уточнил Стремоусов.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
 
Кирилл СтремоусовубийствоНовостиВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович
08:38Модернизированные АК и "винтовки-микроволновки"
08:35Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей
08:30Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт
08:28Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского
08:15Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин
08:13Под знаком Тимура. От ШОС до Украины
08:10Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его
08:00Управленцы из России успешно влились в работу власти ДНР - Пушилин
07:55Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия Украине
07:45Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин
07:42Главное на 19 сентября: в России и в мире
07:42Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство
07:33Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона
07:30Денис Пушилин рассказал о сложностях доставки воды в Донецке
07:22Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами
07:15Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог
07:13Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублями
07:00Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях - Алексей Мухин
06:45Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин
Лента новостейМолния