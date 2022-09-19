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Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его
Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его - 19.09.2022 Украина.ру
Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его
Семья заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова ежедневно получает угрозы. Об этом политик сообщил 18 сентября в видеоинтервью французским журналистам, опубликованном в его Telegram
2022-09-19T08:10
2022-09-19T08:10
2022-09-19T08:18
кирилл стремоусов
убийство
новости
владимир зеленский
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"Они (украинские власти) посчитали, что я предатель, что я предал Украину. Но я никогда не присягал на верность бандеровцам и нацистам. Я всегда был русским человеком, и я всегда об этом говорил. Меня преследовало СБУ, меня арестовывали, делали обыски. И когда пришлось взять на себя ответственность, я не стал предателем. Но меня хотят убить. Хотят убить лично по приказу Зеленского. Угрожают моей жене, детям, каждый день идут угрозы", — сказал Стремоусов.Он рассказал, что задержанные участники диверсионных групп дали признательные показания.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл стремоусов, убийство, новости, владимир зеленский
Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его
08:10 19.09.2022 (обновлено: 08:18 19.09.2022)
Семья заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова ежедневно получает угрозы. Об этом политик сообщил 18 сентября в видеоинтервью французским журналистам, опубликованном в его Telegram
"Они (украинские власти) посчитали, что я предатель, что я предал Украину. Но я никогда не присягал на верность бандеровцам и нацистам. Я всегда был русским человеком, и я всегда об этом говорил. Меня преследовало СБУ, меня арестовывали, делали обыски. И когда пришлось взять на себя ответственность, я не стал предателем. Но меня хотят убить. Хотят убить лично по приказу Зеленского. Угрожают моей жене, детям, каждый день идут угрозы", — сказал
Стремоусов.
Он рассказал, что задержанные участники диверсионных групп дали признательные показания.
"Мы уже задержали несколько групп, которые пришли меня убить. Это специально обученные группы, которые давали показания, когда их задерживали, что они пришли по личному указанию Зеленского убить меня и Владимира Сальдо (главу администрации - ред.). Возможно в Херсонской области действуют группы, которые выслеживают меня", — уточнил Стремоусов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.