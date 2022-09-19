https://ukraina.ru/20220919/1038839958.html

Под знаком Тимура. От ШОС до Украины

Под знаком Тимура. От ШОС до Украины - 19.09.2022 Украина.ру

Под знаком Тимура. От ШОС до Украины

В общем, дотерлись! Помните задорную песенку - "трутся спиной медведи о земную ось"? И ось таки перевернулась. Меня, как и многих моих коллег по политическому... Украина.ру, 19.09.2022

2022-09-19T08:13

2022-09-19T08:13

2022-09-19T08:13

шос

дмитрий выдрин

мнения

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В общем, дотерлись! Помните задорную песенку - "трутся спиной медведи о земную ось"? И ось таки перевернулась. Меня, как и многих моих коллег по политическому анализу, жизнь готовила к устоявшейся и привычной геополитической конфигурации: Запад - Восток. Соответственно, учили языки, завязывали знакомства, читали литературу… А оно вон как получилось. Мир со скрипом развернуло. После Самаркандского саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) окончательно стало ясно, что главной осью мировой геополитики становится Север - Юг.И подобное понимание того факта, что казалось бы незыблемые константы мироустройства, способны меняться, стало основой вывода, который мой друг Сергей Александрович Караганов емко назвал "деколонизацией внешнеполитического мышления".Мне повезло наблюдать за подготовкой к Саммиту из самой столицы древнего мира. Знаменитый город был безмятежно спокоен как его правитель мудрец Улугбек. И бесконечно величествен как его повелитель воин Тимур. Никакой периферийной лихорадочной суеты и провинциальной организационной нервозности. Он просто достойно готовился к ново-старой миссии - созданию новых смыслов для меняющегося мира. И они прозвучали.Сразу отброшу два полярных вывода и российских, и западных экспертов. Первый, о том, что Китай своей государственной мощью подмял под себя остальных членов альянса. Это более, чем преувеличение.Второй, о том, что Саммит отвлек мир от главной интриги - военного противостояния Запада и РФ на территории Украины. Это более, чем преуменьшение. Поясню.А поясню тем, что предложу в противовес два собственных базовых замечания. Начну с того, что в геополитике размер все-таки имеет значение. Если объединяется в общую организацию группа стран с населением в половину человечества, то это как минимум, серьезно. Если в ближайший год к ним планируют присоединиться еще несколько сот миллионов, то это, как минимум, впечатляет.Ряд экспертов попытался с ходу обозначить еще и суммарный экономический потенциал альянса, оценив его в 25-30 процентов от мирового ВВП. Но вот здесь уже заложено лукавство. Нельзя сравнивать визуально крупного качка, взопревшего на стероидах и силача- натурала, набравшего массу на естественном питании и потной "пахоте".Гламурный Запад, ведь давно подсел на "химию" - деревативные анаболики, финансовые инъекции. А "ватный" Восток, по старинке "качается" всяким промышленным "железом" - заводами, фабриками и минеральными ресурсами. Тяжелое детство - чугунные игрушки. Реальный потенциал этих активов поболее пятидесяти процентов мировых богатств.Участники ШОС называют себя народами "общей судьбы". Да, не легкая у них судьба. Но настоящая. Тут все по честному - без блефа, дорисовок, позёрства и имитаций. Тут не "тыжутся-пыжутся" как сказал любимый Шнур в незабвенной "Дорожной", а пытаются быть собой. Здесь упорно гребут как на соседнем с местом встречи самаркандском гребном каналом. Время такое, что надо выкладываться. Иначе история, голосом того же Шнура, скажет “ехуй на … навсегда".Выложились по полной. И организаторы, и гости. Я видел как хозяева сутками готовили "платформу" встречи от программы и регламента до организационных процедур и бытовых удобств. И растрогало, конечно, когда российский лидер благодарил персонал гостиницы. Демократия проверяется не отношением к ближнему, а отношением к "нижнему".Были, конечно, огрехи и в выступлениях, и в их интерпретациях. Но это "огрехи", повторюсь, "натуралов". Их не бывает только у имитаторов.Короче, "выходят на арену силачи". ШОС по суммарной силе и общей массе очевидно переходит из разряда "региональной организации" в глобальную. Это первый вывод. Но сила и масса ничто без стиля. А стиль это - смыслы. Так вот, по поводу смыслов.Был у меня приятель - последний директор Чернобыльской АЭС. Много чего мне рассказывал про радиоактивные вещества и периоды их полураспада. До сих пор помню, что Цезий 137 имеет период полураспадается тридцать с кусочком лет. Ну и навеял тем самым похожие мысли о судьбе знаковых международных альянсов. Думаю, что они тоже проходят свои этапы - и организации, и полураспада, и распада полного.Для меня, скажем, очевидно, что НАТО или даже сам ЕС уже в полураспаде. Еще, что-то излучают, но не сильно так. А дело в том, что мощь излучения смыслов прямо пропорциональна принципу работы "интеллектуального реактора" организации. "Реактор", который работает на ценностях, всегда мощнее и долговечнее, того, который работает на интересах.Западные "партнеры" сами незаметно подменили вечные ценности на сиюминутные интересы. Из Штатов лукаво подсказывали - сегодня интерес нашего союза "средняя война в серой зоне". А получились все более средние страны во все более серой зоне. Жаль…Так вот, главной новацией ШОС и стал переход с "интересов" на "ценности". Участники, ну, те кто уже осознали свою новую глобальную миссию, в унисон заговорили об общих ценностях.Китай, например, о стратегичности мышления и защите мирового порядка от "цветных революций". Индия о гуманизме сильных и защите слабых. Пакистан о святости национальной собственности, включая зарубежную. Россия о едином культурном пространстве…Кстати, когда президент Путин вдруг упомянул про содружество музеев стран альянса, это могло показаться слишком "мелким" в общем контексте. Если не вспомнить с каким трепетом "питерские", воспитанные на протяжении многих постпетровских поколений на определенном векторе, встраивали свою музейную опредмеченную культуру в западную ойкумену. А Запад брезгливо не принял. Ну, что ж - "алеет Восток".На "прессухе" российского лидера в основном спрашивали про Украину. Он выглядел слегка озадаченным. Да, Украина - это боль, кровь, страдания. Это наше экзистенциальное сегодня. Но речь- то шла на Саммите уже о завтрашнем дне. Знаю, что без настоящего нет будущего. Но управляет настоящим только тот, у кого есть завтра…Узбекистан, неожиданно для самого себя, опять становится из уютной и солнечной провинции мировыми логистическим, и транспортным, и продовольственным, а главное, смысловым хабом. Центом сборки новой геополитической машины. Уже прозвучал термин "дух Самарканда" как развитие "Шанхайского духа" в сторону стратегии общих ценностей и общей судьбы. Заслужил, наверное, своей непростой историей.Я много раз бывал в этом сказочном месте. И много раз слышал легенду о могиле Тимура. В ночь, когда ее вскрыли, началась Великая Отечественная. Когда не деликатно потревожили прах великого воина, пошли поражения на войне. Но когда нашли способ соединить буйный дух Тамерлана с планами Верховного главнокомандующего, началась неуклонное движение к Победе. Вспомнил об этой мистике, когда узнал, что гостеприимные хозяева Саммита планируют передать российскому лидеру слепок сакральной печати Тимура. От воина - воину. Конечно, мистика. Хотя…

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2022

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/102737/83/1027378306_307:0:2355:2048_100x100_80_0_0_68b899b074ae49478380224bdb399f50.jpg.webp

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/102737/83/1027378306_307:0:2355:2048_100x100_80_0_0_68b899b074ae49478380224bdb399f50.jpg.webp

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/102737/83/1027378306_307:0:2355:2048_100x100_80_0_0_68b899b074ae49478380224bdb399f50.jpg.webp

шос, дмитрий выдрин, мнения