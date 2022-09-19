Под знаком Тимура. От ШОС до Украины
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В общем, дотерлись! Помните задорную песенку - "трутся спиной медведи о земную ось"? И ось таки перевернулась. Меня, как и многих моих коллег по политическому анализу, жизнь готовила к устоявшейся и привычной геополитической конфигурации: Запад - Восток. Соответственно, учили языки, завязывали знакомства, читали литературу… А оно вон как получилось. Мир со скрипом развернуло. После Самаркандского саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) окончательно стало ясно, что главной осью мировой геополитики становится Север - Юг.
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И подобное понимание того факта, что казалось бы незыблемые константы мироустройства, способны меняться, стало основой вывода, который мой друг Сергей Александрович Караганов емко назвал "деколонизацией внешнеполитического мышления".
Мне повезло наблюдать за подготовкой к Саммиту из самой столицы древнего мира. Знаменитый город был безмятежно спокоен как его правитель мудрец Улугбек. И бесконечно величествен как его повелитель воин Тимур. Никакой периферийной лихорадочной суеты и провинциальной организационной нервозности. Он просто достойно готовился к ново-старой миссии - созданию новых смыслов для меняющегося мира. И они прозвучали.
Сразу отброшу два полярных вывода и российских, и западных экспертов. Первый, о том, что Китай своей государственной мощью подмял под себя остальных членов альянса. Это более, чем преувеличение.
Второй, о том, что Саммит отвлек мир от главной интриги - военного противостояния Запада и РФ на территории Украины. Это более, чем преуменьшение. Поясню.
А поясню тем, что предложу в противовес два собственных базовых замечания. Начну с того, что в геополитике размер все-таки имеет значение. Если объединяется в общую организацию группа стран с населением в половину человечества, то это как минимум, серьезно. Если в ближайший год к ним планируют присоединиться еще несколько сот миллионов, то это, как минимум, впечатляет.
А поясню тем, что предложу в противовес два собственных базовых замечания. Начну с того, что в геополитике размер все-таки имеет значение. Если объединяется в общую организацию группа стран с населением в половину человечества, то это как минимум, серьезно. Если в ближайший год к ним планируют присоединиться еще несколько сот миллионов, то это, как минимум, впечатляет.
Ряд экспертов попытался с ходу обозначить еще и суммарный экономический потенциал альянса, оценив его в 25-30 процентов от мирового ВВП. Но вот здесь уже заложено лукавство. Нельзя сравнивать визуально крупного качка, взопревшего на стероидах и силача- натурала, набравшего массу на естественном питании и потной "пахоте".
Гламурный Запад, ведь давно подсел на "химию" - деревативные анаболики, финансовые инъекции. А "ватный" Восток, по старинке "качается" всяким промышленным "железом" - заводами, фабриками и минеральными ресурсами. Тяжелое детство - чугунные игрушки. Реальный потенциал этих активов поболее пятидесяти процентов мировых богатств.
Гламурный Запад, ведь давно подсел на "химию" - деревативные анаболики, финансовые инъекции. А "ватный" Восток, по старинке "качается" всяким промышленным "железом" - заводами, фабриками и минеральными ресурсами. Тяжелое детство - чугунные игрушки. Реальный потенциал этих активов поболее пятидесяти процентов мировых богатств.
Участники ШОС называют себя народами "общей судьбы". Да, не легкая у них судьба. Но настоящая. Тут все по честному - без блефа, дорисовок, позёрства и имитаций. Тут не "тыжутся-пыжутся" как сказал любимый Шнур в незабвенной "Дорожной", а пытаются быть собой. Здесь упорно гребут как на соседнем с местом встречи самаркандском гребном каналом. Время такое, что надо выкладываться. Иначе история, голосом того же Шнура, скажет “ехуй на … навсегда".
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Выложились по полной. И организаторы, и гости. Я видел как хозяева сутками готовили "платформу" встречи от программы и регламента до организационных процедур и бытовых удобств. И растрогало, конечно, когда российский лидер благодарил персонал гостиницы. Демократия проверяется не отношением к ближнему, а отношением к "нижнему".
Были, конечно, огрехи и в выступлениях, и в их интерпретациях. Но это "огрехи", повторюсь, "натуралов". Их не бывает только у имитаторов.
Короче, "выходят на арену силачи". ШОС по суммарной силе и общей массе очевидно переходит из разряда "региональной организации" в глобальную. Это первый вывод. Но сила и масса ничто без стиля. А стиль это - смыслы. Так вот, по поводу смыслов.
Был у меня приятель - последний директор Чернобыльской АЭС. Много чего мне рассказывал про радиоактивные вещества и периоды их полураспада. До сих пор помню, что Цезий 137 имеет период полураспадается тридцать с кусочком лет. Ну и навеял тем самым похожие мысли о судьбе знаковых международных альянсов. Думаю, что они тоже проходят свои этапы - и организации, и полураспада, и распада полного.
Для меня, скажем, очевидно, что НАТО или даже сам ЕС уже в полураспаде. Еще, что-то излучают, но не сильно так. А дело в том, что мощь излучения смыслов прямо пропорциональна принципу работы "интеллектуального реактора" организации. "Реактор", который работает на ценностях, всегда мощнее и долговечнее, того, который работает на интересах.
Для меня, скажем, очевидно, что НАТО или даже сам ЕС уже в полураспаде. Еще, что-то излучают, но не сильно так. А дело в том, что мощь излучения смыслов прямо пропорциональна принципу работы "интеллектуального реактора" организации. "Реактор", который работает на ценностях, всегда мощнее и долговечнее, того, который работает на интересах.
Западные "партнеры" сами незаметно подменили вечные ценности на сиюминутные интересы. Из Штатов лукаво подсказывали - сегодня интерес нашего союза "средняя война в серой зоне". А получились все более средние страны во все более серой зоне. Жаль…
Так вот, главной новацией ШОС и стал переход с "интересов" на "ценности". Участники, ну, те кто уже осознали свою новую глобальную миссию, в унисон заговорили об общих ценностях.
Китай, например, о стратегичности мышления и защите мирового порядка от "цветных революций". Индия о гуманизме сильных и защите слабых. Пакистан о святости национальной собственности, включая зарубежную. Россия о едином культурном пространстве…
Кстати, когда президент Путин вдруг упомянул про содружество музеев стран альянса, это могло показаться слишком "мелким" в общем контексте. Если не вспомнить с каким трепетом "питерские", воспитанные на протяжении многих постпетровских поколений на определенном векторе, встраивали свою музейную опредмеченную культуру в западную ойкумену. А Запад брезгливо не принял. Ну, что ж - "алеет Восток".
На "прессухе" российского лидера в основном спрашивали про Украину. Он выглядел слегка озадаченным. Да, Украина - это боль, кровь, страдания. Это наше экзистенциальное сегодня. Но речь- то шла на Саммите уже о завтрашнем дне. Знаю, что без настоящего нет будущего. Но управляет настоящим только тот, у кого есть завтра…
Узбекистан, неожиданно для самого себя, опять становится из уютной и солнечной провинции мировыми логистическим, и транспортным, и продовольственным, а главное, смысловым хабом. Центом сборки новой геополитической машины. Уже прозвучал термин "дух Самарканда" как развитие "Шанхайского духа" в сторону стратегии общих ценностей и общей судьбы. Заслужил, наверное, своей непростой историей.
Я много раз бывал в этом сказочном месте. И много раз слышал легенду о могиле Тимура. В ночь, когда ее вскрыли, началась Великая Отечественная. Когда не деликатно потревожили прах великого воина, пошли поражения на войне. Но когда нашли способ соединить буйный дух Тамерлана с планами Верховного главнокомандующего, началась неуклонное движение к Победе. Вспомнил об этой мистике, когда узнал, что гостеприимные хозяева Саммита планируют передать российскому лидеру слепок сакральной печати Тимура. От воина - воину. Конечно, мистика. Хотя…