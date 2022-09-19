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Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублями
Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублями - 19.09.2022 Украина.ру
Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублями
Соглашение об оплате 25% поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, передает 19 сентября газета Yeni Şafak
2022-09-19T07:13
2022-09-19T07:13
2022-09-19T07:13
турция
россия
газ
рубль
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"Турция будет оплачивать 25% закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время", — отметил Донмез.Он подчеркнул, что эта мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.На прошлой неделе президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели встречу в Самарканде . По словам российского лидера, на полях саммита ШОС в Узбекистане стороны договорились об оплате части поставок топлива в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турция, россия, газ, рубль
Турция, Россия, газ, рубль
Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублями
Соглашение об оплате 25% поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, передает 19 сентября газета Yeni Şafak
"Турция будет оплачивать 25% закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время", — отметил Донмез.
Он подчеркнул, что эта мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.
На прошлой неделе президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели встречу в Самарканде . По словам российского лидера, на полях саммита ШОС в Узбекистане стороны договорились об оплате части поставок топлива в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".