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Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублями

Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублями - 19.09.2022 Украина.ру

Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублями

Соглашение об оплате 25% поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, передает 19 сентября газета Yeni Şafak

2022-09-19T07:13

2022-09-19T07:13

2022-09-19T07:13

турция

россия

газ

рубль

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"Турция будет оплачивать 25% закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время", — отметил Донмез.Он подчеркнул, что эта мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.На прошлой неделе президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели встречу в Самарканде . По словам российского лидера, на полях саммита ШОС в Узбекистане стороны договорились об оплате части поставок топлива в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, россия, газ, рубль