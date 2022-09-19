https://ukraina.ru/20220919/1038837852.html

Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог

Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог - 19.09.2022 Украина.ру

Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог

Второй фронт маловероятен

2022-09-19T07:15

2022-09-19T07:15

2022-09-19T07:15

украина

алексей мухин

новости

россия

ес

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Ассоциация туроператоров России заявила о том, что от граждан Российской Федерации больше не принимают документов на оформление туристических виз Литва, Латвия, Эстония – понятно, Польша – понятно, а также Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Это весьма печальное обстоятельство, конечно, для российских туристов, но гораздо больший репутационный ущерб будет нанесён реноме этих стран, с Прибалтикой всё понятно, эти ребята давно не стеснялись в проявлении своей русофобии. Но остальные страны нарушают, на секундочку, базовые ценности Европейского Союза, а именно - права человека - отметил политолог. Со стороны стран, которые являются основными в ЕС - Франция, Италия, Германия - с их стороны должны быть очень серьёзные предприняты меры в отношении того, чтобы подобного рода подрывная деятельность не велась, но они пошли на компромисс, проявили слабость, давайте называть вещи своими именами - то есть, они позволили этим странам нарушить общеевропейское законодательство… судя по всему, мы реакции не увидим, не услышим - добавил Мухин.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, алексей мухин, новости, россия, ес