Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог - 19.09.2022 Украина.ру
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Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог
Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог - 19.09.2022 Украина.ру
Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог
Второй фронт маловероятен
2022-09-19T07:15
2022-09-19T07:15
украина
алексей мухин
новости
россия
ес
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Ассоциация туроператоров России заявила о том, что от граждан Российской Федерации больше не принимают документов на оформление туристических виз Литва, Латвия, Эстония – понятно, Польша – понятно, а также Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Это весьма печальное обстоятельство, конечно, для российских туристов, но гораздо больший репутационный ущерб будет нанесён реноме этих стран, с Прибалтикой всё понятно, эти ребята давно не стеснялись в проявлении своей русофобии. Но остальные страны нарушают, на секундочку, базовые ценности Европейского Союза, а именно - права человека - отметил политолог. Со стороны стран, которые являются основными в ЕС - Франция, Италия, Германия - с их стороны должны быть очень серьёзные предприняты меры в отношении того, чтобы подобного рода подрывная деятельность не велась, но они пошли на компромисс, проявили слабость, давайте называть вещи своими именами - то есть, они позволили этим странам нарушить общеевропейское законодательство… судя по всему, мы реакции не увидим, не услышим - добавил Мухин.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
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Новости
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украина, алексей мухин, новости, россия, ес
Украина, Алексей Мухин, Новости, Россия, ЕС

Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог

07:15 19.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Второй фронт маловероятен
Ассоциация туроператоров России заявила о том, что от граждан Российской Федерации больше не принимают документов на оформление туристических виз Литва, Латвия, Эстония – понятно, Польша – понятно, а также Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.
Это весьма печальное обстоятельство, конечно, для российских туристов, но гораздо больший репутационный ущерб будет нанесён реноме этих стран, с Прибалтикой всё понятно, эти ребята давно не стеснялись в проявлении своей русофобии. Но остальные страны нарушают, на секундочку, базовые ценности Европейского Союза, а именно - права человека - отметил политолог.
Мне кажется, российская сторона, если она в принципе хочет заниматься этой ситуацией, вполне может предъявить серьёзные юридические претензии на этот счёт. На самом деле, эти страны совершают чудовищную ошибку, потому что они отрицают самоё себя, те базовые принципы, на которых существует Европейский Союз. Это подвергает опасности сам Европейский Союз. То есть, перечисленные Вами страны, грубо говоря, тихой сапой отменили то, что они сами подписали, вступая в Европейский Союз.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
политолог
Со стороны стран, которые являются основными в ЕС - Франция, Италия, Германия - с их стороны должны быть очень серьёзные предприняты меры в отношении того, чтобы подобного рода подрывная деятельность не велась, но они пошли на компромисс, проявили слабость, давайте называть вещи своими именами - то есть, они позволили этим странам нарушить общеевропейское законодательство… судя по всему, мы реакции не увидим, не услышим - добавил Мухин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
 
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