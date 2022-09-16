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Президент Бразилии объяснил, как НАТО могло предотвратить российскую спецоперацию
Президент Бразилии объяснил, как НАТО могло предотвратить российскую спецоперацию - 16.09.2022 Украина.ру
Президент Бразилии объяснил, как НАТО могло предотвратить российскую спецоперацию
НАТО могло предотвратить российскую спецоперацию отказом Киеву в членстве в блоке. Об этом на днях заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает газета Folha de Sao Paulo
2022-09-16T08:24
2022-09-16T08:24
2022-09-16T09:13
кризис
бразилия
новости
нато
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Политик сравнил конфликт на Украине с Карибским кризисом 1962 года и отметил, что тогда СССР и США смогли урегулировать ситуацию дипломатическим путем благодаря взаимным уступкам. По его мнению, перспектива расширения Североатлантического альянса на восток не могла не беспокоить президента России Владимира Путина.После начала спецоперации Болсонару заявил, что Бразилия не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую действия России или предлагающую санкции. Правительство латиноамериканской страны на площадке ООН также подвергло критике санкции западных стран в отношении Москвы.Карибский кризис 1962 года — резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе. По итогам переговоров Москва согласилась с требованием Вашингтона о выводе ракет с территории острова в обмен на заверения американского правительства о соблюдении территориальной неприкосновенности Кубы, гарантии невмешательства во внутренние дела страны. В конфиденциальном порядке американская сторона также заявила выводе своих ракет с территории Турции и Италии.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
кризис, бразилия, новости, нато
кризис, Бразилия, Новости, НАТО
Президент Бразилии объяснил, как НАТО могло предотвратить российскую спецоперацию
08:24 16.09.2022 (обновлено: 09:13 16.09.2022)
НАТО могло предотвратить российскую спецоперацию отказом Киеву в членстве в блоке. Об этом на днях заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает газета Folha de Sao Paulo
Политик сравнил конфликт на Украине с Карибским кризисом 1962 года и отметил, что тогда СССР и США смогли урегулировать ситуацию дипломатическим путем благодаря взаимным уступкам.
По его мнению, перспектива расширения Североатлантического альянса на восток не могла не беспокоить президента России Владимира Путина.
"Они вступают в НАТО, они разместят ракету всего в нескольких минутах полета от Москвы. Так же как в ситуации с операцией американских войск в заливе Свиней в 1962 году. Советский Союз разместил там баллистические ракеты, и американское правительство сказало: "Убирай, а то плохо будет". И они убрали", — высказался Болсонару.
После начала спецоперации Болсонару заявил, что Бразилия не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую действия России или предлагающую санкции.
Правительство латиноамериканской страны на площадке ООН также подвергло критике санкции западных стран в отношении Москвы.
Карибский кризис 1962 года — резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе. По итогам переговоров Москва согласилась с требованием Вашингтона о выводе ракет с территории острова в обмен на заверения американского правительства о соблюдении территориальной неприкосновенности Кубы, гарантии невмешательства во внутренние дела страны. В конфиденциальном порядке американская сторона также заявила выводе своих ракет с территории Турции и Италии.