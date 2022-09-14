"И эта мерзота называет себя госвластью". Медиаэксперты о заявлении Украины — арестовывать учителей - 14.09.2022 Украина.ру
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"И эта мерзота называет себя госвластью". Медиаэксперты о заявлении Украины — арестовывать учителей
"И эта мерзота называет себя госвластью". Медиаэксперты о заявлении Украины — арестовывать учителей - 14.09.2022 Украина.ру
"И эта мерзота называет себя госвластью". Медиаэксперты о заявлении Украины — арестовывать учителей
Украинские власти пригрозили, что украинские учителя, работающие по российским программам, понесут суровое наказание. Украина.ру, 14.09.2022
2022-09-14T07:54
2022-09-14T10:37
виктория титова
эксклюзив
социальные сети
россия
украина
учителя
алексей арестович
педагоги
госизмена
ирина верещук
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Украинские власти пригрозили, что украинские учителя, работающие по российским программам, понесут суровое наказание.Об этом сообщил и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, призвав сажать педагогов за госизмену. Также вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области школьных педагогов, которым грозит тюремный срок до 12 лет. В социальных сетях эксперты жестко отреагировали на новость.Журналист Кирилл Шулика написал о нарастающих изменениях в российском обществе:«Показательна реакция демшизы и заукраинцев на задержание учителей в Харьковской области и возможные сроки в 12 лет.Так типа им и надо, даже мало, они варвары, хуже военных, они калечат детей.Видимо, авторов сего учителя действительно искалечили.Но вот я во всем ищу позитив, поэтому тут тоже нашел. Если до 24 февраля еще были варианты прихода к власти тех, кого Ельцин увидел в свое время и понял, что номенклатура советская во власти еще не самый плохой вариант, то после уже обнулилось все и любой, что называется модным термином «транзит власти», неважно когда он случится, приведет к управлению страной тех, кто не наелся г…а за эти месяцы. Может быть, русские хотят перемен, но они совершенно точно не хотят есть г…о. Уже достаточно наелись за весь период отечественной истории».Украинский общественный деятель Александр Скубченко написал, что такое признаки гражданской войны: «Сначала террористический режим Зеленского арестовал на "освобожденных" территориях Харьковской области учителей, которые учили детей по российской программе.Ещё раз: учили. Не убивали. Не грабили. Учили.А теперь режим Зеленского предлагает России обменять их на нацистов "Азова".Ещё раз: граждан Украины обменять на граждан Украины. Неугодных на "своих".Если это не гражданская война на Украине, которая длится уже 8 лет, где одни для режима — чужие, а другие — свои, то что это?Если режим Зеленского — это не террористы, которые берут в заложники своих же граждан, то кто они?».Блогер Анатолий Шарий раскритиковал методы украинской власти: «Мразота в Киеве, собравшаяся сажать учителей на 15 лет, — я уверен, что когда-нибудь написанная чертями о чертях история будет выброшена на помойку и вам дадут реальные оценки. Такое уже было когда-то. Жаль, что до того времени вы реально будете считать себя не мразью, коей являетесь, а государственными деятелями мирового масштаба».Блогер Тарас Нежалежко отделил фейки от правды: «Фейк: на территории Харьковской области ВСУ задержали учителей из России.Важно отметить, что в статье №438 уголовного кодекса Украины, по которой якобы собираются судить учителей, нет ни одного слова об обучении детей не по государственной программе. Она касается жестокого обращения с военнопленными, гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом.Нельзя забывать, что вице-премьер Украины Ирина Верещук неоднократно была замечена в распространении фейков. Так, например, она распространяла ложную информацию о том, что нет соглашений для открытия гуманитарных коридоров с "Азовстали" для мирных жителей. Перед нами очередная попытка запугать мирных граждан и заставить с недоверием относиться к России».Политический эксперт Елена Маркосян отрефлексировала на тему: «Верещук всем учителям и простым людям, которые получили паспорта РФ пообещала срок. А проще говоря, озвучила то, чем всегда занималась их власть — травлей и уничтожением, унижением и настоящим геноцидом населения восточной Украины.Я не жестокий человек от рождения. Не люблю быть жестокой, потому что знаю ей цену и всегда испытываю боль, поступая жестоко. Эта война кое-что изменила во мне. Когда всех этих деятелей, продавших Украину под войну Запада с Россией, будут судить, мне не будет больно».
https://ukraina.ru/20220913/1038690279.html
https://ukraina.ru/20220913/1038679077.html
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Виктория Титова
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виктория титова, эксклюзив, социальные сети, россия, украина, учителя, алексей арестович, педагоги, госизмена, ирина верещук, харьковская область, скубченко, елена маркосян, анатолий шарий
Виктория Титова, Эксклюзив, Социальные сети, Россия, Украина, учителя, Алексей Арестович, педагоги, госизмена, Ирина Верещук, Харьковская область, Скубченко, Елена Маркосян, Анатолий Шарий

"И эта мерзота называет себя госвластью". Медиаэксперты о заявлении Украины — арестовывать учителей

07:54 14.09.2022 (обновлено: 10:37 14.09.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина ВерещукИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Верещук
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Виктория Титова
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Украинские власти пригрозили, что украинские учителя, работающие по российским программам, понесут суровое наказание.
Об этом сообщил и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, призвав сажать педагогов за госизмену. Также вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области школьных педагогов, которым грозит тюремный срок до 12 лет. В социальных сетях эксперты жестко отреагировали на новость.
Журналист Кирилл Шулика написал о нарастающих изменениях в российском обществе:
«Показательна реакция демшизы и заукраинцев на задержание учителей в Харьковской области и возможные сроки в 12 лет.
Так типа им и надо, даже мало, они варвары, хуже военных, они калечат детей.
Видимо, авторов сего учителя действительно искалечили.
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 14:13
"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал сажать за госизмену украинских учителей, работавших по российским программам и граждан, получивших российское гражданство. Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 сентября
Но вот я во всем ищу позитив, поэтому тут тоже нашел. Если до 24 февраля еще были варианты прихода к власти тех, кого Ельцин увидел в свое время и понял, что номенклатура советская во власти еще не самый плохой вариант, то после уже обнулилось все и любой, что называется модным термином «транзит власти», неважно когда он случится, приведет к управлению страной тех, кто не наелся г…а за эти месяцы. Может быть, русские хотят перемен, но они совершенно точно не хотят есть г…о. Уже достаточно наелись за весь период отечественной истории».
Украинский общественный деятель Александр Скубченко написал, что такое признаки гражданской войны: «Сначала террористический режим Зеленского арестовал на "освобожденных" территориях Харьковской области учителей, которые учили детей по российской программе.
Ещё раз: учили. Не убивали. Не грабили. Учили.
А теперь режим Зеленского предлагает России обменять их на нацистов "Азова".
Ещё раз: граждан Украины обменять на граждан Украины. Неугодных на "своих".
Если это не гражданская война на Украине, которая длится уже 8 лет, где одни для режима — чужие, а другие — свои, то что это?
Если режим Зеленского — это не террористы, которые берут в заложники своих же граждан, то кто они?».
Вчера, 11:07
СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушенияРектор Херсонского университета (ХГУ) Татьяна Томилина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, сообщает 13 сентября телеграм-канал Readovka, ссылаясь на местные власти
Блогер Анатолий Шарий раскритиковал методы украинской власти: «Мразота в Киеве, собравшаяся сажать учителей на 15 лет, — я уверен, что когда-нибудь написанная чертями о чертях история будет выброшена на помойку и вам дадут реальные оценки. Такое уже было когда-то. Жаль, что до того времени вы реально будете считать себя не мразью, коей являетесь, а государственными деятелями мирового масштаба».
Блогер Тарас Нежалежко отделил фейки от правды: «Фейк: на территории Харьковской области ВСУ задержали учителей из России.
Важно отметить, что в статье №438 уголовного кодекса Украины, по которой якобы собираются судить учителей, нет ни одного слова об обучении детей не по государственной программе. Она касается жестокого обращения с военнопленными, гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом.
26 июля, 07:37
Ректор ХГУ Татьяна Томилина: Кто-то ждет Украину, но я знаю - Россия здесь навсегда!
Нельзя забывать, что вице-премьер Украины Ирина Верещук неоднократно была замечена в распространении фейков. Так, например, она распространяла ложную информацию о том, что нет соглашений для открытия гуманитарных коридоров с "Азовстали" для мирных жителей. Перед нами очередная попытка запугать мирных граждан и заставить с недоверием относиться к России».
Политический эксперт Елена Маркосян отрефлексировала на тему: «Верещук всем учителям и простым людям, которые получили паспорта РФ пообещала срок. А проще говоря, озвучила то, чем всегда занималась их власть — травлей и уничтожением, унижением и настоящим геноцидом населения восточной Украины.
Я не жестокий человек от рождения. Не люблю быть жестокой, потому что знаю ей цену и всегда испытываю боль, поступая жестоко. Эта война кое-что изменила во мне. Когда всех этих деятелей, продавших Украину под войну Запада с Россией, будут судить, мне не будет больно».
 
Виктория ТитоваЭксклюзивСоциальные сетиРоссияУкраинаучителяАлексей АрестовичпедагогигосизменаИрина ВерещукХарьковская областьСкубченкоЕлена МаркосянАнатолий Шарий
 
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