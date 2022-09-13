https://ukraina.ru/20220913/1038699087.html
Байден предложил называть себя Биденом
Байден предложил называть себя Биденом - 13.09.2022 Украина.ру
Байден предложил называть себя Биденом
Президент США Джо Байден попал в очередной конфуз: он не смог выговорить имя директора Национального института рака Моники Бертальони. Соответствующее видео появилось в сети 13 сентября
2022-09-13T16:59
2022-09-13T16:59
2022-09-13T17:05
новости
джо байден
конфуз
фамилия
онкология
курьез
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Инцидент произошел во время выступления Байдена на тему программы по борьбе с онкологией. В качестве моральной компенсации, он предложил Бертальони называть себя "Биденом".На этой же конференции американский лидер попал в другую неловкую ситуации - он буквально потерялся на сцене и не знал, в какую сторону ему следует идти.Ранее американский президент не единожды попадал в неловкие ситуации, путая текст выступления или пожимая руку невидимому собеседнику.Год назад он отвлекся на что-то и ушел во время выступления супруги Джилл Байден. Однако, спустя несколько секунд он вернулся и выступил с трибуны.В течении 2022 года он многократно читал ремарки со своего суфлера или путал заранее заготовленный текст речи.
https://ukraina.ru/20220713/1034347184.html
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Украина.ру
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новости, джо байден, конфуз, фамилия, онкология, курьез
Новости, Джо Байден, конфуз, фамилия, онкология, курьез
Байден предложил называть себя Биденом
16:59 13.09.2022 (обновлено: 17:05 13.09.2022)
Президент США Джо Байден попал в очередной конфуз: он не смог выговорить имя директора Национального института рака Моники Бертальони. Соответствующее видео появилось в сети 13 сентября
Инцидент произошел во время выступления Байдена на тему программы по борьбе с онкологией. В качестве моральной компенсации, он предложил Бертальони называть себя "Биденом".
На этой же конференции американский лидер попал в другую неловкую ситуации - он буквально потерялся на сцене и не знал, в какую сторону ему следует идти.
Ранее американский президент не единожды попадал в неловкие ситуации, путая текст выступления или пожимая руку невидимому собеседнику.
Год назад он отвлекся на что-то и ушел во время выступления супруги Джилл Байден. Однако, спустя несколько секунд он вернулся и выступил с трибуны.
В течении 2022 года он многократно читал ремарки со своего суфлера или путал заранее заготовленный текст речи.