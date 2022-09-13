https://ukraina.ru/20220913/1038699087.html

Байден предложил называть себя Биденом

Байден предложил называть себя Биденом - 13.09.2022 Украина.ру

Байден предложил называть себя Биденом

Президент США Джо Байден попал в очередной конфуз: он не смог выговорить имя директора Национального института рака Моники Бертальони. Соответствующее видео появилось в сети 13 сентября

2022-09-13T16:59

2022-09-13T16:59

2022-09-13T17:05

новости

джо байден

конфуз

фамилия

онкология

курьез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/46/1033354656_0:92:2765:1647_1920x0_80_0_0_b55d609ec2b754e246afe91de395f8b7.jpg

Инцидент произошел во время выступления Байдена на тему программы по борьбе с онкологией. В качестве моральной компенсации, он предложил Бертальони называть себя "Биденом".На этой же конференции американский лидер попал в другую неловкую ситуации - он буквально потерялся на сцене и не знал, в какую сторону ему следует идти.Ранее американский президент не единожды попадал в неловкие ситуации, путая текст выступления или пожимая руку невидимому собеседнику.Год назад он отвлекся на что-то и ушел во время выступления супруги Джилл Байден. Однако, спустя несколько секунд он вернулся и выступил с трибуны.В течении 2022 года он многократно читал ремарки со своего суфлера или путал заранее заготовленный текст речи.

https://ukraina.ru/20220713/1034347184.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, конфуз, фамилия, онкология, курьез