"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост цен

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру предположил, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе