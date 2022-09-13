"Сжиженные молекулы свободы": Пушков ответил Санду о цене на газ
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с "Газпромом" о стоимости газа, поскольку страна не может потянуть такие высокие расценки на этот энергоресурс. Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил ей 13 сентября в своем Telegram-канале
"Не может Санду платить - пусть [российский] газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые "молекулы свободы" у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии", - написал он.
"Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет. Из двух вариантов – фиксированный тариф или зависимая от спотового рынка цена – в Кишиневе выбрали второй вариант, ожидая, что это позволит сэкономить. Однако стоимость голубого топлива взлетела в несколько раз.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" с учетом просрочки платежей составляет 709 млн долларов (42, 8 млрд руб.)
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