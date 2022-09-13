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"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан
"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан - 13.09.2022 Украина.ру
"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру заявил, что бомбежками мирных территорий Киев фактически отказался от своих граждан
2022-09-13T07:15
2022-09-13T07:15
2022-09-13T07:15
новости
украина
киев
граждане
жители
бомбы
бомбоубежища
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Ни одна страна не будет бомбить инфраструктуру на своей территории, подчеркивает эксперт, вспоминая историю 75-летней давности.Сейчас украинские власти проводят прямо противоположную политику, они обстреливают города, которые считают своими, отмечает Зубец.Жителям прилетают снаряды, и ракеты как "наказание" за то, что они согласились жить на территории, подконтрольной России, заключает он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220902/1038337905.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, граждане, жители, бомбы, бомбоубежища
Новости, Украина, Киев, граждане, жители, бомбы, бомбоубежища
"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру заявил, что бомбежками мирных территорий Киев фактически отказался от своих граждан