https://ukraina.ru/20220913/1038647186.html

"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан

"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан - 13.09.2022 Украина.ру

"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру заявил, что бомбежками мирных территорий Киев фактически отказался от своих граждан

2022-09-13T07:15

2022-09-13T07:15

2022-09-13T07:15

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Ни одна страна не будет бомбить инфраструктуру на своей территории, подчеркивает эксперт, вспоминая историю 75-летней давности.Сейчас украинские власти проводят прямо противоположную политику, они обстреливают города, которые считают своими, отмечает Зубец.Жителям прилетают снаряды, и ракеты как "наказание" за то, что они согласились жить на территории, подконтрольной России, заключает он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220902/1038337905.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, граждане, жители, бомбы, бомбоубежища