"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан - 13.09.2022 Украина.ру
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"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан
"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан - 13.09.2022 Украина.ру
"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру заявил, что бомбежками мирных территорий Киев фактически отказался от своих граждан
2022-09-13T07:15
2022-09-13T07:15
новости
украина
киев
граждане
жители
бомбы
бомбоубежища
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Ни одна страна не будет бомбить инфраструктуру на своей территории, подчеркивает эксперт, вспоминая историю 75-летней давности.Сейчас украинские власти проводят прямо противоположную политику, они обстреливают города, которые считают своими, отмечает Зубец.Жителям прилетают снаряды, и ракеты как "наказание" за то, что они согласились жить на территории, подконтрольной России, заключает он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220902/1038337905.html
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новости, украина, киев, граждане, жители, бомбы, бомбоубежища
Новости, Украина, Киев, граждане, жители, бомбы, бомбоубежища

"Согласились жить на свободе": эксперт о том, за что Киев наказывает своих граждан

07:15 13.09.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачНовая Каховка обстрел ВСУ разрушения
Новая Каховка обстрел ВСУ разрушения - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру заявил, что бомбежками мирных территорий Киев фактически отказался от своих граждан
Ни одна страна не будет бомбить инфраструктуру на своей территории, подчеркивает эксперт, вспоминая историю 75-летней давности.

Советский Cоюз, когда освобождал ту же Украину в 1943-1944-х годах не бомбил же Киев и другие города. Более того, операция по освобождению Киева была проведена так, чтобы минимально повредить город. Операция шла по окружению Киева, чтобы немцы оттуда сами ушли.

Алексей Зубец
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ
Сейчас украинские власти проводят прямо противоположную политику, они обстреливают города, которые считают своими, отмечает Зубец.
Жителям прилетают снаряды, и ракеты как "наказание" за то, что они согласились жить на территории, подконтрольной России, заключает он.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Энергодар обстрел 28 августа - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 05:37
Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантажНа Западе знают, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, но молчат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
 
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