"Укрзализныця" отменила электрички в Харьков, Змиев и Лозовую
© Twitter / Владимир ГройсманУкрзализныця эмблема вагон украинский железные дороги железная дорога
© Twitter / Владимир Гройсман
Харьковская область частично обесточена, из-за перебоев с электроснабжением Украинские железные дороги ("Укрзализныця") отменили пригородные рейсы электропоездов. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе компании
Рейсы из Киева в Харьков следуют по расписанию, поезда из Одессы и Ивано-Франковска прибудут в Харьков с опозданием на почти сорок минут.
"Пригородные рейсы электропоездов до станций Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный на сегодняшний день отменены", - заявили в "Укрзализныце".
Накануне вечером в восточных регионах Украины отключился свет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о ракетном ударе по крупнейшей теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове. На станции произошел пожар, в городе остановили работу метрополитена. Утром 12 сентября электроснабжение восстановили на 80%, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
9 сентября, 05:30Эксперт ответил, нужно ли России отбивать занятые ВСУ населенные пункты под Харьковом и ХерсономДиректор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин дал интервью изданию Украина.ру, в котором в том числе ответил на вопрос, будут ли российские военные отбивать занятые противником населенные пункты что под Харьковом и Херсоном