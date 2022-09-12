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"Укрзализныця" отменила электрички в Харьков, Змиев и Лозовую

"Укрзализныця" отменила электрички в Харьков, Змиев и Лозовую - 12.09.2022 Украина.ру

"Укрзализныця" отменила электрички в Харьков, Змиев и Лозовую

Харьковская область частично обесточена, из-за перебоев с электроснабжением Украинские железные дороги ("Укрзализныця") отменили пригородные рейсы электропоездов. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе компании

2022-09-12T10:06

2022-09-12T10:06

2022-09-12T10:06

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укрзализныця

электрички

харьковская область

украина

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Рейсы из Киева в Харьков следуют по расписанию, поезда из Одессы и Ивано-Франковска прибудут в Харьков с опозданием на почти сорок минут.Накануне вечером в восточных регионах Украины отключился свет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о ракетном ударе по крупнейшей теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове. На станции произошел пожар, в городе остановили работу метрополитена. Утром 12 сентября электроснабжение восстановили на 80%, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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новости, укрзализныця, электрички, харьковская область, украина