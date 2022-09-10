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Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" - 10.09.2022 Украина.ру
Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
На Харьковское направление российские военные перебрасывают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости
2022-09-10T08:37
2022-09-10T08:37
2022-09-10T08:37
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На Харьковском направлении идут интенсивные бои с ВСУ, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в ходе проведения специальной военной операции.Сначала реактивный снаряд взрывается и из него вырывается и распыляется термобарическая смесь. За несколько секунд взрывчатый аэрозоль смешивается с воздухом. Она поглощает из него весь кислород и быстро проникает в укрытия, малейшие щели и даже в легкие всем, кто находится поблизости.После этого происходит детонация этой смеси. При взрыве ее температура достигает 3000 градусов.На днях глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ подтянули в регион все свои резервы и "несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьковская область, украина
Новости, Россия, Харьковская область, Украина
Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
На Харьковское направление российские военные перебрасывают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости
На Харьковском направлении идут интенсивные бои с ВСУ, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в ходе проведения специальной военной операции.
Сначала реактивный снаряд взрывается и из него вырывается и распыляется термобарическая смесь. За несколько секунд взрывчатый аэрозоль смешивается с воздухом. Она поглощает из него весь кислород и быстро проникает в укрытия, малейшие щели и даже в легкие всем, кто находится поблизости.После этого происходит детонация этой смеси. При взрыве ее температура достигает 3000 градусов.
На днях глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ подтянули в регион все свои резервы и "несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой".