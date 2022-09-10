Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" - 10.09.2022 Украина.ру
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Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" - 10.09.2022 Украина.ру
Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
На Харьковское направление российские военные перебрасывают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости
2022-09-10T08:37
2022-09-10T08:37
новости
россия
харьковская область
украина
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На Харьковском направлении идут интенсивные бои с ВСУ, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в ходе проведения специальной военной операции.Сначала реактивный снаряд взрывается и из него вырывается и распыляется термобарическая смесь. За несколько секунд взрывчатый аэрозоль смешивается с воздухом. Она поглощает из него весь кислород и быстро проникает в укрытия, малейшие щели и даже в легкие всем, кто находится поблизости.После этого происходит детонация этой смеси. При взрыве ее температура достигает 3000 градусов.На днях глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ подтянули в регион все свои резервы и "несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой".
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новости, россия, харьковская область, украина
Новости, Россия, Харьковская область, Украина

Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

08:37 10.09.2022
 
ТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек
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На Харьковское направление российские военные перебрасывают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости
На Харьковском направлении идут интенсивные бои с ВСУ, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в ходе проведения специальной военной операции.
Сначала реактивный снаряд взрывается и из него вырывается и распыляется термобарическая смесь. За несколько секунд взрывчатый аэрозоль смешивается с воздухом. Она поглощает из него весь кислород и быстро проникает в укрытия, малейшие щели и даже в легкие всем, кто находится поблизости.После этого происходит детонация этой смеси. При взрыве ее температура достигает 3000 градусов.
На днях глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ подтянули в регион все свои резервы и "несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой".
 
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