https://ukraina.ru/20220910/1038606485.html

Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" - 10.09.2022 Украина.ру

Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

На Харьковское направление российские военные перебрасывают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости

2022-09-10T08:37

2022-09-10T08:37

2022-09-10T08:37

новости

россия

харьковская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0a/1038606367_0:46:1781:1047_1920x0_80_0_0_faba6ab3b3dd758c8053bd724ccfe502.png.webp

На Харьковском направлении идут интенсивные бои с ВСУ, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в ходе проведения специальной военной операции.Сначала реактивный снаряд взрывается и из него вырывается и распыляется термобарическая смесь. За несколько секунд взрывчатый аэрозоль смешивается с воздухом. Она поглощает из него весь кислород и быстро проникает в укрытия, малейшие щели и даже в легкие всем, кто находится поблизости.После этого происходит детонация этой смеси. При взрыве ее температура достигает 3000 градусов.На днях глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ подтянули в регион все свои резервы и "несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьковская область, украина