Безпалько назвал изъян в антитеррористической работе России
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Безпалько назвал изъян в антитеррористической работе России
Безпалько назвал изъян в антитеррористической работе России
Безпалько назвал изъян в антитеррористической работе России
Освобожденные территории подвергаются регулярным террористическим атакам со стороны Украины. Бороться с этим нужно систематически, и что еще более важно – жестко карать виновных, считает член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
2022-09-10T06:30
2022-09-10T06:30
безпалько
террор
антитеррор
россия
наказание
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На освобожденных территориях произошла уже серия террористических атак. Последняя датируется 8 сентября, когда в Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". По счастливой случайности никто не пострадал.6 сентября в Бердянске было совершено покушение на коменданта города Артёма Бардина. Его автомобиль был взорван в центре города возле администрации. Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии.26 августа украинские террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова. Он умер от ранений, полученных в результате взрыва.24 августа в ПГТ Михайловка Запорожской области в результате теракта был убит глава местной ВГА Иван Сушко. Террористы взорвали его машину, подложив устройство под водительское сиденье.23 августа киевские власти устроили покушение на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. Он получил множественные ранения и находится в больнице.6 августа в Новой Каховке было совершено покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру. Его расстреляли из пистолета у собственного дома. Гуру скончался при транспортировке в больницу.11 июля в Харьковской области, в ПГТ Великий Бурлук диверсантам удалось покушение на главу администрации поселка Евгения Юнакова. Чиновник находился в своем автомобиле, когда террористы взорвали его. Юнаков погиб на месте.Также 11 июля было совершено покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Однако покушение удалось предотвратить, новую попытку террористы предприняли 5 августа. Тогда Сальдо отравили боевыми отравляющими веществами. Чиновник до сих пор находится в больнице.Тогда же была совершена попытка покушения на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского района в Запорожской области Андрея Сигуту. Террористы обстреляли его домовладение, однако сам Сигута не пострадал.В конце июня в Херсоне был убит сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину, Савлученко скончался на месте.22 июня в Чернобаевке целью покушения стал глава военно-гражданской администрации Юрий Турулёв. Чиновнику повезло, и он был легко ранен.18 июня в Херсоне террористы предприняли попытку убить главу регионального управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Самодельная бомба взорвалась неподалеку от его машины, Соболев получил серьезные ранения.22 мая в результате теракта пострадал мэр Энергодара Андрей Шевчик. Террористы взорвали подъезд, где жила его мать, когда он заходил в здание. В результате пострадал не только сам глава города, но и два его охранника.
https://ukraina.ru/20220908/1038566649.html
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безпалько, террор, антитеррор, россия, наказание
Безпалько, террор, антитеррор, Россия, наказание

Безпалько назвал изъян в антитеррористической работе России

06:30 10.09.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Освобожденные территории подвергаются регулярным террористическим атакам со стороны Украины. Бороться с этим нужно систематически, и что еще более важно – жестко карать виновных, считает член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

"Сейчас поймали корректировщика в Энергодаре. С ним все в порядке. Ему ничего не угрожает. Его всего лишь допрашивают. Если так будут поступать с каждым террористом или корректировщиком, каждый из них будет знать, что ему ничего не будет и он останется в живых. У нас почему-то обсуждают отмену смертной казни в ДНР. Это будет дополнительно стимулировать безнаказанность в солдатах, террористах или диверсантов на той стороне. Хорошо бы нам организовать точно такие же акты на той стороне", - сказал он.

На освобожденных территориях произошла уже серия террористических атак. Последняя датируется 8 сентября, когда в Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". По счастливой случайности никто не пострадал.
6 сентября в Бердянске было совершено покушение на коменданта города Артёма Бардина. Его автомобиль был взорван в центре города возле администрации. Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии.
26 августа украинские террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова. Он умер от ранений, полученных в результате взрыва.
24 августа в ПГТ Михайловка Запорожской области в результате теракта был убит глава местной ВГА Иван Сушко. Террористы взорвали его машину, подложив устройство под водительское сиденье.
23 августа киевские власти устроили покушение на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. Он получил множественные ранения и находится в больнице.
6 августа в Новой Каховке было совершено покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру. Его расстреляли из пистолета у собственного дома. Гуру скончался при транспортировке в больницу.
11 июля в Харьковской области, в ПГТ Великий Бурлук диверсантам удалось покушение на главу администрации поселка Евгения Юнакова. Чиновник находился в своем автомобиле, когда террористы взорвали его. Юнаков погиб на месте.
Также 11 июля было совершено покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Однако покушение удалось предотвратить, новую попытку террористы предприняли 5 августа. Тогда Сальдо отравили боевыми отравляющими веществами. Чиновник до сих пор находится в больнице.
Тогда же была совершена попытка покушения на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского района в Запорожской области Андрея Сигуту. Террористы обстреляли его домовладение, однако сам Сигута не пострадал.
В конце июня в Херсоне был убит сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину, Савлученко скончался на месте.
22 июня в Чернобаевке целью покушения стал глава военно-гражданской администрации Юрий Турулёв. Чиновнику повезло, и он был легко ранен.
18 июня в Херсоне террористы предприняли попытку убить главу регионального управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Самодельная бомба взорвалась неподалеку от его машины, Соболев получил серьезные ранения.
22 мая в результате теракта пострадал мэр Энергодара Андрей Шевчик. Террористы взорвали подъезд, где жила его мать, когда он заходил в здание. В результате пострадал не только сам глава города, но и два его охранника.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 20:29
Богдан Безпалько об украинском терроре: Где убийства этих мерзавцев и высокопоставленных функционеров?
 
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