Эксперт ответил, нужно ли России отбивать занятые ВСУ населенные пункты
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Эксперт ответил, нужно ли России отбивать занятые ВСУ населенные пункты под Харьковом и Херсоном
Эксперт ответил, нужно ли России отбивать занятые ВСУ населенные пункты
Эксперт ответил, нужно ли России отбивать занятые ВСУ населенные пункты под Харьковом и Херсоном
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин дал интервью изданию Украина.ру, в котором в том числе ответил на вопрос, будут ли российские военные отбивать занятые противником населенные пункты что под Харьковом и Херсоном
2022-09-09T05:30
2022-09-09T05:30
эксперт
всу
населенный пункт
харьков
херсон
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"Я надеюсь, что наш Генштаб не будет предпринимать таких усилий. Дело в том, что небольшие рывки, которые стоят большой крови и расходуют большие резервы, опасны тем, что фланги остаются открытыми. Ну вошли они на эти два-три километра. А дальше эти фланги попадают в огневой мешок и все, что туда зашло, уничтожается. В эти мешки попадают небольшие украинские подразделения. Речь идет даже не о батальонных группах, а о ротах и взводах. Ну повесят они флаг на какой-то хате, объявят о победе, а дальше их уничтожит наш фланговый огонь. Вот и все", - ответил Подберёзкин.Эксперт добавил, что сейчас идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их киевские власти бросают в огонь не глядя.По мнению Подберёзкина, ВСУ могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДом, однако и это никакого оперативного результата не принесет.
https://ukraina.ru/20220907/1038526713.html
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эксперт, всу, населенный пункт, харьков, херсон
эксперт, ВСУ, населенный пункт, Харьков, Херсон

Эксперт ответил, нужно ли России отбивать занятые ВСУ населенные пункты под Харьковом и Херсоном

05:30 09.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин дал интервью изданию Украина.ру, в котором в том числе ответил на вопрос, будут ли российские военные отбивать занятые противником населенные пункты что под Харьковом и Херсоном
"Я надеюсь, что наш Генштаб не будет предпринимать таких усилий. Дело в том, что небольшие рывки, которые стоят большой крови и расходуют большие резервы, опасны тем, что фланги остаются открытыми. Ну вошли они на эти два-три километра. А дальше эти фланги попадают в огневой мешок и все, что туда зашло, уничтожается. В эти мешки попадают небольшие украинские подразделения. Речь идет даже не о батальонных группах, а о ротах и взводах. Ну повесят они флаг на какой-то хате, объявят о победе, а дальше их уничтожит наш фланговый огонь. Вот и все", - ответил Подберёзкин.
Эксперт добавил, что сейчас идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их киевские власти бросают в огонь не глядя.
По мнению Подберёзкина, ВСУ могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДом, однако и это никакого оперативного результата не принесет.
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экспертВСУнаселенный пунктХарьковХерсон
 
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