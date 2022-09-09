Эксперт ответил, нужно ли России отбивать занятые ВСУ населенные пункты под Харьковом и Херсоном
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин дал интервью изданию Украина.ру, в котором в том числе ответил на вопрос, будут ли российские военные отбивать занятые противником населенные пункты что под Харьковом и Херсоном
"Я надеюсь, что наш Генштаб не будет предпринимать таких усилий. Дело в том, что небольшие рывки, которые стоят большой крови и расходуют большие резервы, опасны тем, что фланги остаются открытыми. Ну вошли они на эти два-три километра. А дальше эти фланги попадают в огневой мешок и все, что туда зашло, уничтожается. В эти мешки попадают небольшие украинские подразделения. Речь идет даже не о батальонных группах, а о ротах и взводах. Ну повесят они флаг на какой-то хате, объявят о победе, а дальше их уничтожит наш фланговый огонь. Вот и все", - ответил Подберёзкин.
Эксперт добавил, что сейчас идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их киевские власти бросают в огонь не глядя.
По мнению Подберёзкина, ВСУ могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДом, однако и это никакого оперативного результата не принесет.
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