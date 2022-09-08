https://ukraina.ru/20220908/1038570903.html
В Геническом районе ввели комендантский час
В Геническом районе ввели комендантский час - 08.09.2022 Украина.ру
В Геническом районе ввели комендантский час
В Геническом районе (Херсонская область) ввели комендантский час с 8 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы военно-гражданской администрации Генического района
2022-09-08T19:54
2022-09-08T19:54
2022-09-08T19:54
новости
комендантский час
геническ
херсонская область
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С 8 сентября в Геническом районе ввели комендантский час с 20:00 до 6:00"Просим всех жителей строго придерживаться нового требования!", - говорится в сообщении ВГА Генического района.В аккаунте военно-гражданской администрации Херсонской области о комендантском часе ничего не говорится.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, комендантский час, геническ, херсонская область
Новости, комендантский час, Геническ, Херсонская область
В Геническом районе ввели комендантский час
В Геническом районе (Херсонская область) ввели комендантский час с 8 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы военно-гражданской администрации Генического района
С 8 сентября в Геническом районе ввели комендантский час с 20:00 до 6:00
"Просим всех жителей строго придерживаться нового требования!", - говорится в сообщении ВГА Генического района.
В аккаунте военно-гражданской администрации Херсонской области о комендантском часе ничего не говорится.