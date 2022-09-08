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В Геническом районе ввели комендантский час

В Геническом районе ввели комендантский час - 08.09.2022 Украина.ру

В Геническом районе ввели комендантский час

В Геническом районе (Херсонская область) ввели комендантский час с 8 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы военно-гражданской администрации Генического района

2022-09-08T19:54

2022-09-08T19:54

2022-09-08T19:54

новости

комендантский час

геническ

херсонская область

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С 8 сентября в Геническом районе ввели комендантский час с 20:00 до 6:00"Просим всех жителей строго придерживаться нового требования!", - говорится в сообщении ВГА Генического района.В аккаунте военно-гражданской администрации Херсонской области о комендантском часе ничего не говорится.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, комендантский час, геническ, херсонская область