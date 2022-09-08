https://ukraina.ru/20220908/1038563745.html

Росгвардия задержала в ЛНР троих пособников ВСУ со спутниковой тарелкой SpaceX

Росгвардия задержала в ЛНР троих пособников ВСУ со спутниковой тарелкой SpaceX - 08.09.2022 Украина.ру

Росгвардия задержала в ЛНР троих пособников ВСУ со спутниковой тарелкой SpaceX

Военнослужащие Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике троих пособников ВСУ. Один из них состоит в "Правом секторе"*. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии

2022-09-08T16:46

2022-09-08T16:46

2022-09-08T16:46

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В ЛНР росгвардейцы в одном из домов обнаружили спутниковую тарелку Starlink американской компании SpaceX. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе. Также Росгвардия задержала троих пособников ВСУ.В этом же населенном пункте обнаружили два схрона с оружием: Днем ранее росгвардейцы задержали 137 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. *запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20220907/1038531146.html

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новости, схрон, всу, лнр, росгвардия