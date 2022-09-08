Росгвардия задержала в ЛНР троих пособников ВСУ со спутниковой тарелкой SpaceX - 08.09.2022 Украина.ру
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Росгвардия задержала в ЛНР троих пособников ВСУ со спутниковой тарелкой SpaceX
Росгвардия задержала в ЛНР троих пособников ВСУ со спутниковой тарелкой SpaceX - 08.09.2022 Украина.ру
Росгвардия задержала в ЛНР троих пособников ВСУ со спутниковой тарелкой SpaceX
Военнослужащие Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике троих пособников ВСУ. Один из них состоит в "Правом секторе"*. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии
2022-09-08T16:46
2022-09-08T16:46
новости
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В ЛНР росгвардейцы в одном из домов обнаружили спутниковую тарелку Starlink американской компании SpaceX. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе. Также Росгвардия задержала троих пособников ВСУ.В этом же населенном пункте обнаружили два схрона с оружием: Днем ранее росгвардейцы задержали 137 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. *запрещенная в России организация
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новости, схрон, всу, лнр, росгвардия
Новости, схрон, ВСУ, ЛНР, Росгвардия

Росгвардия задержала в ЛНР троих пособников ВСУ со спутниковой тарелкой SpaceX

16:46 08.09.2022
 
Росгвардия в ЛНР
Росгвардия в ЛНР
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Военнослужащие Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике троих пособников ВСУ. Один из них состоит в "Правом секторе"*. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии
В ЛНР росгвардейцы в одном из домов обнаружили спутниковую тарелку Starlink американской компании SpaceX. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе. Также Росгвардия задержала троих пособников ВСУ.
В этом же населенном пункте обнаружили два схрона с оружием:
  • три гранатомета, в том числе два РПГ иностранного производства и 123 выстрела к ним,
  • 165 артиллерийских снарядов,
  • 70 ручных гранат,
  • более 50 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.
Днем ранее росгвардейцы задержали 137 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.
*запрещенная в России организация
В Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ
Вчера, 17:25
Росгвардия задержала 137 пособников украинских националистов в Херсонской областиВоеннослужащие Росгвардии задержали 137 пособников националистических организаций, СБУ и ВСУ в Херсонской области. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии
 
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