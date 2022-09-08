Байден в двадцатый раз за год вооружит Украину — Пентагон - 08.09.2022 Украина.ру
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Байден в двадцатый раз за год вооружит Украину — Пентагон
Байден в двадцатый раз за год вооружит Украину — Пентагон - 08.09.2022 Украина.ру
Байден в двадцатый раз за год вооружит Украину — Пентагон
Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета "военной помощи" на сумму 675 миллионов долларов. Об этом 8 сентября заявил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин
2022-09-08T13:24
2022-09-08T13:24
джо байден
оружие
украина
новости
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"Вчера президент [США Джо Байден] одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов", - сказал Остин.По его словам, в новый пакет помощи для Киева войдут военные внедорожники Humvee, боеприпасы для артиллерии, 105-мм гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS, противотанковые системы, стрелковое оружие и многое другое.Ранее газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщала, что в новой пакет помощи Украине войдут и боеприпасы для HIMARS.
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джо байден, оружие, украина, новости
Джо Байден, оружие, Украина, Новости

Байден в двадцатый раз за год вооружит Украину — Пентагон

13:24 08.09.2022
 
© AP / Evan VucciБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP / Evan Vucci
Читать в
Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета "военной помощи" на сумму 675 миллионов долларов. Об этом 8 сентября заявил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин
"Вчера президент [США Джо Байден] одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов", - сказал Остин.

По его словам, в новый пакет помощи для Киева войдут военные внедорожники Humvee, боеприпасы для артиллерии, 105-мм гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS, противотанковые системы, стрелковое оружие и многое другое.

"Это уже двадцатое по счету изъятие оборудования администрацией Байдена из запасов США для Украины с прошлого августа", - добавил он.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщала, что в новой пакет помощи Украине войдут и боеприпасы для HIMARS.
 
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