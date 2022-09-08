https://ukraina.ru/20220908/1038552878.html

Байден в двадцатый раз за год вооружит Украину — Пентагон

Байден в двадцатый раз за год вооружит Украину — Пентагон - 08.09.2022 Украина.ру

Байден в двадцатый раз за год вооружит Украину — Пентагон

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета "военной помощи" на сумму 675 миллионов долларов. Об этом 8 сентября заявил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин

2022-09-08T13:24

2022-09-08T13:24

2022-09-08T13:24

джо байден

оружие

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/95/1033889541_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_b72c18a5651ba70affab832e5b2ebc94.jpg

"Вчера президент [США Джо Байден] одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов", - сказал Остин.По его словам, в новый пакет помощи для Киева войдут военные внедорожники Humvee, боеприпасы для артиллерии, 105-мм гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS, противотанковые системы, стрелковое оружие и многое другое.Ранее газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщала, что в новой пакет помощи Украине войдут и боеприпасы для HIMARS.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, оружие, украина, новости