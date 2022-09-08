Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей - 08.09.2022 Украина.ру
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Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей
Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей - 08.09.2022 Украина.ру
Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей
Никакого наступления ВСУ на харьковско-изюмском направлении нет. Просто когда нет сплошной линии фронта, то на какое-то время возможны концентрация сил и вытеснение какой-то группировки. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-08T09:55
2022-09-08T09:55
новости
всу
балаклея
изюм
россия
резервы
владимир зеленский
оружие
минобороны рф
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В среду, 7 сентября с мест сообщали об ожесточенных боях, которые развернулись на изюмско-балаклейском направлении. Однако в утренней сводке Минобороны РФ не было информации о наступлении ВСУ. В сообщении лишь было сказано, что "сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих".Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то говорят только в итоговой сводке через сутки, пояснил эксперт.По его словам, Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: они озвучивают только те результаты, которые подтверждаются через сутки.Понятно, что такое запоздание в ряде случаев может привести к тому, что кто-то работает на опережение и выдает сомнительную информацию, которая выглядит ошеломляюще, добавил специалист.Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивает, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, балаклея, изюм, россия, резервы, владимир зеленский, оружие, минобороны рф
Новости, ВСУ, Балаклея, Изюм, Россия, резервы, Владимир Зеленский, оружие, Минобороны РФ

Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей

09:55 08.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские войска в районе города Изюм
Российские войска в районе города Изюм - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Никакого наступления ВСУ на харьковско-изюмском направлении нет. Просто когда нет сплошной линии фронта, то на какое-то время возможны концентрация сил и вытеснение какой-то группировки. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру
В среду, 7 сентября с мест сообщали об ожесточенных боях, которые развернулись на изюмско-балаклейском направлении. Однако в утренней сводке Минобороны РФ не было информации о наступлении ВСУ. В сообщении лишь было сказано, что "сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих".
Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то говорят только в итоговой сводке через сутки, пояснил эксперт.
По его словам, Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: они озвучивают только те результаты, которые подтверждаются через сутки.
Понятно, что такое запоздание в ряде случаев может привести к тому, что кто-то работает на опережение и выдает сомнительную информацию, которая выглядит ошеломляюще, добавил специалист.
"Но на самом деле логика событий очень простая. Идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их бросают не глядя. Они еще могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДОМ. Но никакого оперативного результата от этого не будет. Это имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения", - уверен Подберёзкин.
Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивает, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУБалаклеяИзюмРоссиярезервыВладимир ЗеленскийоружиеМинобороны РФ
 
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