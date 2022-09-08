https://ukraina.ru/20220908/1038542898.html

Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей

Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей - 08.09.2022 Украина.ру

Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей

Никакого наступления ВСУ на харьковско-изюмском направлении нет. Просто когда нет сплошной линии фронта, то на какое-то время возможны концентрация сил и вытеснение какой-то группировки. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-08T09:55

2022-09-08T09:55

2022-09-08T09:55

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владимир зеленский

оружие

минобороны рф

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В среду, 7 сентября с мест сообщали об ожесточенных боях, которые развернулись на изюмско-балаклейском направлении. Однако в утренней сводке Минобороны РФ не было информации о наступлении ВСУ. В сообщении лишь было сказано, что "сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих".Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то говорят только в итоговой сводке через сутки, пояснил эксперт.По его словам, Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: они озвучивают только те результаты, которые подтверждаются через сутки.Понятно, что такое запоздание в ряде случаев может привести к тому, что кто-то работает на опережение и выдает сомнительную информацию, которая выглядит ошеломляюще, добавил специалист.Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивает, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, балаклея, изюм, россия, резервы, владимир зеленский, оружие, минобороны рф