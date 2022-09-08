https://ukraina.ru/20220908/1038542898.html
Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей
Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей - 08.09.2022 Украина.ру
Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей
Никакого наступления ВСУ на харьковско-изюмском направлении нет. Просто когда нет сплошной линии фронта, то на какое-то время возможны концентрация сил и вытеснение какой-то группировки. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-08T09:55
2022-09-08T09:55
2022-09-08T09:55
новости
всу
балаклея
изюм
россия
резервы
владимир зеленский
оружие
минобороны рф
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В среду, 7 сентября с мест сообщали об ожесточенных боях, которые развернулись на изюмско-балаклейском направлении. Однако в утренней сводке Минобороны РФ не было информации о наступлении ВСУ. В сообщении лишь было сказано, что "сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих".Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то говорят только в итоговой сводке через сутки, пояснил эксперт.По его словам, Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: они озвучивают только те результаты, которые подтверждаются через сутки.Понятно, что такое запоздание в ряде случаев может привести к тому, что кто-то работает на опережение и выдает сомнительную информацию, которая выглядит ошеломляюще, добавил специалист.Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивает, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, балаклея, изюм, россия, резервы, владимир зеленский, оружие, минобороны рф
Новости, ВСУ, Балаклея, Изюм, Россия, резервы, Владимир Зеленский, оружие, Минобороны РФ
Это не наступление ВСУ. Военный эксперт о том, почему Минобороны РФ молчит про битву под Балаклеей
Никакого наступления ВСУ на харьковско-изюмском направлении нет. Просто когда нет сплошной линии фронта, то на какое-то время возможны концентрация сил и вытеснение какой-то группировки. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру
В среду, 7 сентября с мест сообщали об ожесточенных боях, которые развернулись на изюмско-балаклейском направлении. Однако в утренней сводке Минобороны РФ не было информации о наступлении ВСУ. В сообщении лишь было сказано, что "сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих".
Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то говорят только в итоговой сводке через сутки, пояснил эксперт.
По его словам, Минобороны РФ в своей информационной политике придерживается следующей тактики: они озвучивают только те результаты, которые подтверждаются через сутки.
Понятно, что такое запоздание в ряде случаев может привести к тому, что кто-то работает на опережение и выдает сомнительную информацию, которая выглядит ошеломляюще, добавил специалист.
"Но на самом деле логика событий очень простая. Идет перемалывание оставшихся украинских резервов. Их бросают не глядя. Они еще могут бросить в бой два женских батальона, сделав из них диверсионно-разведывательную группу, зараженную сифилисом или СПИДОМ. Но никакого оперативного результата от этого не будет. Это имитация подвижности фронта, которая нужна Зеленскому, чтобы перед совещанием в Германии запросить больше тяжелого вооружения", - уверен Подберёзкин.
Западное оружие и боеприпасы не помогут выправить ситуацию. Но эта история выгодна Зеленскому, потому что ему за это платят, и выгодна американцам. Она невыгодна европейцам, но их никто не спрашивает, заключил собеседник издания.