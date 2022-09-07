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"Просто мелет языком, Бог ему судья": Путин ответил на слова Борреля о "фашистской России"
"Просто мелет языком, Бог ему судья": Путин ответил на слова Борреля о "фашистской России" - 07.09.2022 Украина.ру
"Просто мелет языком, Бог ему судья": Путин ответил на слова Борреля о "фашистской России"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель умеет "молоть языком" как квалифицированный специалист. Так президент России Владимир Путин 7 сентября на Восточном экономическом форуме прокомментировал слова Борреля о якобы фашизме в России
Путин предложил дать Боррелю возможность посмотреть реалиям в глаза. Если у главы европейской дипломатии есть хоть капля совести, то нужно сделать обратные выводы, сказал Путин. Путин считает, что Боррель выступил бы за фашистов, если бы жил в Испании времен Гражданской войны 1936-1939 годов. Он напомнил фразу "Над всей Испанией безоблачное небо" - сигнал к вооруженному мятежу, и предложил задаться вопросом, на чью сторону встал бы Боррель.Верховного представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, член Испанской социалистической рабочей партии Жозеп Боррель назвал Россию "фашистским государством с фашистским режимом" на конференции Европарламента в Праге. Пресс-секретарь Борреля объяснил это "трудностями перевода". В России запросили стенограмму выступления Борреля, однако ее не предоставили, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель умеет "молоть языком" как квалифицированный специалист. Так президент России Владимир Путин 7 сентября на Восточном экономическом форуме прокомментировал слова Борреля о якобы фашизме в России
Путин предложил дать Боррелю возможность посмотреть реалиям в глаза. Если у главы европейской дипломатии есть хоть капля совести, то нужно сделать обратные выводы, сказал Путин.
"Боррель просто мелет языком, он большой специалист по этой части, Бог ему судья", - сказал Путин.
Путин считает, что Боррель выступил бы за фашистов, если бы жил в Испании времен Гражданской войны 1936-1939 годов. Он напомнил фразу "Над всей Испанией безоблачное небо" - сигнал к вооруженному мятежу, и предложил задаться вопросом, на чью сторону встал бы Боррель.
Верховного представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, член Испанской социалистической рабочей партии Жозеп Боррель назвал Россию "фашистским государством с фашистским режимом" на конференции Европарламента в Праге. Пресс-секретарь Борреля объяснил это "трудностями перевода". В России запросили стенограмму выступления Борреля, однако ее не предоставили, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Гражданская война в Испании
Гражданская война в Испании началась в 1936 году после вооруженного мятежа против прокоммунистического правительства республиканцев. Испанскую армию во главе с генералиссимусом Франсиско Франко поддержала нацистская Германия. Республиканцев - Советский Союз и добровольцы-антифашисты из разных стран. В результате мятежа в Испании до 1975 года установилась диктатура "вождя" Франко. В 2006 году Парламентская ассамблея Совета Европы осудила франкистский режим.