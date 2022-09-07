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"Просто мелет языком, Бог ему судья": Путин ответил на слова Борреля о "фашистской России"

"Просто мелет языком, Бог ему судья": Путин ответил на слова Борреля о "фашистской России" - 07.09.2022 Украина.ру

"Просто мелет языком, Бог ему судья": Путин ответил на слова Борреля о "фашистской России"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель умеет "молоть языком" как квалифицированный специалист. Так президент России Владимир Путин 7 сентября на Восточном экономическом форуме прокомментировал слова Борреля о якобы фашизме в России

2022-09-07T13:14

2022-09-07T13:14

2022-09-07T13:14

новости

испания

владимир путин

боррель

франко

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Путин предложил дать Боррелю возможность посмотреть реалиям в глаза. Если у главы европейской дипломатии есть хоть капля совести, то нужно сделать обратные выводы, сказал Путин. Путин считает, что Боррель выступил бы за фашистов, если бы жил в Испании времен Гражданской войны 1936-1939 годов. Он напомнил фразу "Над всей Испанией безоблачное небо" - сигнал к вооруженному мятежу, и предложил задаться вопросом, на чью сторону встал бы Боррель.Верховного представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, член Испанской социалистической рабочей партии Жозеп Боррель назвал Россию "фашистским государством с фашистским режимом" на конференции Европарламента в Праге. Пресс-секретарь Борреля объяснил это "трудностями перевода". В России запросили стенограмму выступления Борреля, однако ее не предоставили, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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новости, испания, владимир путин, боррель, франко